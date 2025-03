El General Óscar Rentería Schazarino hace poco hasta se dio el lujazo de conocer el puerto de Altata, Navolato, al celebrar la mesa de seguridad allá hace unos días, pero la ciudadanía a la cual sirve y a la que debe entregar resultados y explicaciones, ni lo topan. Por más operativo que sea, para mucha gente en Sinaloa, el General Schazarino es como una leyenda urbana.

Y mientras unos viven el terror

Mire si no se han dicho barbaridades en la vocería del Gobierno de Sinaloa, desde explicaciones contradictorias hasta hipótesis que alcanzan el surrealismo de Salvador Dalí, y ayer las autoridades se hicieron bolas quedando muy mal, otra vez.

Ya se ha dicho que la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Verona Hernández, pues lógicamente no sabrá temas operativos en torno a las tareas de las corporaciones porque no tiene alcances con las fuerzas federales y aparte no le dan esa información, pero no entienden que no entienden.

Uno de los últimos hechos fue un enfrentamiento armado en la comunidad de Tomo, en la sindicatura de Imala en Culiacán, del cual no se tienen mayores detalles en cuanto a daños y víctimas, básicamente porque a las autoridades no se les ocurrió ir sino hasta cuatro días después.

No exageramos, así de fácil se le hizo a la Secretaría de Seguridad Pública mandar a la vocera para informar que no atendieron un reporte que alertó sobre balaceras un viernes, pero ellos como que tenían cosas por hacer en puente y llegaron hasta el martes.

Y todavía se extrañan con que las únicas evidencias que encontraron fueron vehículos calcinados y viviendas baleadas.

Y mientras unos viven el terror de la crisis de seguridad en Sinaloa, es hora que el Secretario de Seguridad Pública del Estado y mayor encargado de garantizar entornos sin hechos delictivos en la entidad, nomás no da la cara.

Muy de operativos Culiacán en Movimiento para cuidarnos en las noches, muy de paseos en cuatrimotos por el Malecón de Altata, pero nada para los habitantes de Imala y sus crisis por presencia de grupos armados y horas de terror y violencia.

El General Óscar Rentería Schazarino hace poco hasta se dio el lujazo de conocer el puerto de Altata, Navolato, al celebrar la mesa de seguridad allá hace unos días, pero la ciudadanía a la cual sirve y a la que debe entregar resultados y explicaciones, ni lo topan.

Por más operativo que sea, para mucha gente en Sinaloa, el General Schazarino es como una leyenda urbana.

Tanto por la conferencia de ayer, como todas en las que ha estado, la vocera de la SSP quedó muy mal ante la prensa y termina siendo el rostro visible de una dependencia a la cual la gente no le da mucha credibilidad.

Lo peor es que ni siquiera tendría que estar pasando por esas penas, si tan sólo el patrón se dignara a rendir cuentas.

Es importante que en una situación tan delicada como la que sufrimos sean las autoridades, los verdaderos mandos de las instancias del Estado, quienes salgan a esclarecer la situación día con día y con información que realmente aporte, pues de poco sirve una vocería que tiene pocas herramientas para hacer su trabajo.

Y por favor, que alguien le diga a Feliciano Castro que se vale que pida que los medios transmitamos información objetiva y fidedigna, pero va a estar muy difícil que lo hagamos si se tardan tres días en informar... cuando lo hacen.

Ningún blindaje electoral

Buena impresión dejó conocer que el proyecto de Denisse Díaz Quiñónez en buscar la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa va en serio y que desde la imagen y la tipografía ya se nota que tiene apoyo y respaldo.

En su fan page de Facebook ya se pueden encontrar flyers, emoticones, diseños de lo que seguramente será campaña, hasta entrevistas sobre su trayectoria en la Universidad.

Denise es una de las hijas de Chayito Quiñónez, una aguerrida luchadora de los derechos de los trabajadores universitarios y una férrea y visible oponente del cuenato, que le llamamos así a toda la época previa, durante y posterior a la Rectoría de Héctor Melesio Cuén Ojeda, amigo personal de Ismael “El Mayo” Zambada, y quién se mantuvo ahí como cacique gracias a las decenas de miles de chalanes y quedabienes hasta su asesinato en 2024.

Chayito nunca se escondió y lo confrontó públicamente, y de eso hay evidencia en redes sociales.

Ahora su hija buscará llegar a la Rectoría, y parece ser un perfil lo suficientemente fuerte.

Pero no hay que olvidar que Jesús Madueña se impuso a otros tres candidatos, con un currículum 70 por ciento más pobre que el de sus adversarios, pero con la deuda que implicaba haberle construido su partido político a Cuén Ojeda.

La esperanza pesa, sin embargo se derrumba con detalles como el de ayer, cuando a través de RadioUAS, funcionarios universitarios explicaron como y cuándo será el proceso de elección para el nuevo Rector, bajo la reformada Ley Orgánica y el voto libre, y la cosa ya no va tan bien como creíamos.

El asunto es que el meollo es exactamente el mismo que el de las elecciones de 1988, cuando se cayó el sistema, y el mismo que le invalidó la elección ganada a Marco Medrano hace 15 años por la Secretaría General del Suntuas Administrativos.

Para empezar, el órgano servirá órdenes de la actual administración, como en su momento la Comisión Federal Electoral.

Según el macizo del órgano electoral, se recibirán las propuestas y las impugnaciones y serán ellos mismos las que podrán desechar los perfiles.

¡Nombre!, ¿se animarán?

Pues justamente el ejemplo de Medrano cabe, pues no le pudieron ganar en las urnas y le invalidaron la elección en circunstancias muy dudosas.

Imagínese, convocaron a sesión en el Salón Las Flores, el órgano llegó temprano al igual que unos mil porros, la mayoría estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física y estos taparon los accesos al templete y a donde estaban los miembros electorales.

Hicieron un par de preguntas para solicitar la invalidación y sólo contaron a los mil estudiantes y porros que nada tenían que hacer ahí, el órgano tomó la decisión, la anunció y dio por terminada la sesión por no haber condiciones para continuar.

Conociéndolos, estos tipos ya se saben el camino al fraude. Ojalá y que el asunto sea menos transa que lo que históricamente han mostrado.

La victoria de Medrano

Por cierto, la foto de Marco Medrano que han compartido con su talón de cheque y recibo universitarios para muchos es la señal de victoria que tanto necesitaban los sindicalizados de la segunda década de los años 2000.

Como mencionamos anteriormente, líneas arriba, a Medrano le hicieron agua la elección ganada.

Lo peor es que como no pudieron callarlo y menos a los cientos de valientes trabajadores sindicalizados que lo apoyaron, pues terminaron por despedirlo.

Esto ocurrió a mediados de 2010.

Un momento importantísimo para el cuenato, pues con estas estrategias de bestialidad logró evitar que los opositores se pudieran apoderar de estos puestos de poder.

Fue tal la simpatía de Medrano que sus seguidores presionaron con huelgas de hambre para que le reconocieran el triunfo y le entregaran la toma de nota, para comenzar a hacerse cargo del sindicato.

El grupo protestó tanto en las antiguas instalaciones del sindicato como en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Unidad de Servicios Estatales.

Al tiempo que le robaron el triunfo, le violaron sus derechos laborales y lo sacaron de la jugada, los funcionarios universitarios no dijeron cosas muy amables de Medrano y sus simpatizantes.

Lo peor es que el recién llegado Gobernador Mario López Valdez aseguró que rápido arreglaría el problema y luego les pagó con traición su respaldo al grupo de Medrano.

En el exilio, Medrano tuvo que enterrar a varios de sus compañeros y amigos que lo siguieron hasta el final de sus días y siempre tuvieron palabras de aliento para no renunciar a la lucha, como el maestro Othoniel Gaxiola.

Hoy, la fotografía de Medrano revive sin duda el espíritu de lucha de los universitarios que tienen la esperanza de que vengan tiempos mejores.