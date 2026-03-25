Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El motivo no era menor. De un lado, trabajadores y jubilados inconformes con la llamada reingeniería universitaria impulsada por el Rector Jesús Madueña Molina; del otro, los grupos que operan como fuerza de contención dentro del campus, señalados por los propios manifestantes como porros contratados bajo la figura de guardias.

Momentos ríspidos entre universitarios

En la Universidad Autónoma de Sinaloa no todo fue solemnidad, discursos y reconocimientos durante la entrega de los Doctorados Honoris Causa.

Mientras en el auditorio se hablaba de ciencia, conocimiento y futuro, en los pasillos y espacios de la Rectoría el ambiente fue muy distinto: tenso, ríspido y, según versiones de quienes estuvieron presentes, con intercambio de palabras que subieron rápidamente de tono hasta llegar a los empujones y las “gaznatadas”.

El motivo no era menor. De un lado, trabajadores y jubilados inconformes con la llamada reingeniería universitaria impulsada por el Rector Jesús Madueña Molina; del otro, los grupos que operan como fuerza de contención dentro del campus, señalados por los propios manifestantes como porros contratados bajo la figura de guardias.

El choque no fue casual. Coincidió con un momento políticamente sensible: la presencia de Annie Pardo Cemo, madre de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien acudió a recibir el reconocimiento universitario.

Para los inconformes, la visita representaba una oportunidad inmejorable para visibilizar sus reclamos directamente ante una figura con peso simbólico y político.

Pero ese intento no llegó lejos.

Antes de que pudieran acercarse o hacer pública su inconformidad, los accesos y movimientos fueron contenidos.

Ahí fue donde comenzaron los roces: primero verbales, luego físicos. No es una escena nueva en la vida universitaria sinaloense, pero sí una que contrasta con el discurso institucional de apertura, diálogo y construcción colectiva.

Lo que ocurrió deja varias lecturas incómodas: el uso de grupos de choque, o como se les quiera llamar, sigue siendo un recurso vigente para contener la disidencia. Cambian los nombres, pero no las prácticas.

Y quizá la más delicada: el intento de llevar el conflicto interno a oídos de una figura vinculada al poder federal habla de la desconfianza en los canales internos de la propia Universidad. Cuando los inconformes buscan “saltar” la estructura institucional, el mensaje es claro: sienten que no están siendo escuchados.

Mientras dentro del auditorio se hablaba de “ensanchamiento del conocimiento” y “compromiso social”, afuera se imponía otra realidad: la de una comunidad dividida, donde el diálogo se sustituye por la contención y la protesta por el forcejeo.

La UAS celebró a dos figuras de la ciencia, pero también dejó ver, entre empujones y reclamos, que su propio debate interno está lejos de resolverse. Y ese, a diferencia del reconocimiento honorífico, no se puede aplazar con ceremonia.

Qué vergüenza.