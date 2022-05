Ayer el Gobernador Rubén Rocha Moya informó que el cubrebocas ya no era obligatorio en espacios abiertos pero sí en lugares de menor oxigenación, es decir, áreas cerradas... El gobierno del estado debería de emitir una reglamentación para evitar que esto no se descontrole, pues ante esto, se corre el riesgo de que la ciudadanía llegue a olvidar su mascarilla y, por ende, no la portará en ningún lugar tanto cerrado como abierto.

La rueca

Una vez más en el Congreso de Sinaloa se aplaza la Ley para Proteger a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, parecía que esta semana sería la buena, pero hay que esperar un poco más o un mucho más, no se sabe. Ya va para 3 años de esa promesa de aprobar la ley y todo el mundo que la ha tocado ha manifestado buena voluntad, prometer no empobrece, como se dice por ahí, pero la realidad es otra. La realidad es que en Sinaloa periodistas y activistas están en la desprotección, el asesinato de Luis Enrique Ramírez, que se suma al de Norma Corona, Javier Valdez y más, son muestra de ello. Lo ataques a las páginas de Noroeste, Revista Espejo u otros portales, la descalificación de periodistas y agresiones verbales de las autoridades se suman. Si al Congreso de Sinaloa, específicamente a las y los 40 que integran el Pleno, lo anterior no les parece suficiente, nada lo hará, ahora o nunca. El Congreso convertido en una rueca sin hilos, nomás le están dando vueltas en tema toral como esta ley.

El desfile de la vergüenza en Mazatlán

A las 17:00 horas de ayer estaba programado un desfile en honor al boxeador mazatleco ‘Zurdo’ Ramírez, misma hora en que familiares y amigos del docente Fausto Isaac Pardo Perla, quien fue privado de su libertad el pasado 13 de mayo, organizaron una manifestación para exigir a las autoridades la aparición del trabajador de educación. El tiempo pasaba y el desfile no comenzaba, de pronto un elemento de la Policía Municipal le pidió a familiares del maestro que si podían retirarse del lugar, para que se llevara a cabo el desfile sin problemas, cosa que rechazó totalmente la familia. A los minutos el Alcalde llegó a la manifestación, ya eran las 18:30 horas, hora y media más tarde de como tenían programado el desfile, Benítez Torres ahí se comprometió y dio su palabra de que trabajaría en conjunto con la Fiscalía para que se agilizaran los procesos de investigación. Nada más una cosa al Alcalde, que dijo que él es siempre fiel a su palabra, le recordamos la traición al PAS y a Cuén, así que un consejo a los familiares, no se fíen mucho. Media hora después el desfile dio inicio, ya eran las 19:00 horas, los autos pasaron justo a un lado de los manifestantes con la música a todo volumen, cero empatía con los familiares que a gritos de justicia, veían pasar a cada automóvil con la fiesta a todo volumen. Y este texto no va contra un gran deportista como el ‘Zurdo’ Ramírez, al que se le admira su entrega y talento boxístico, sino va contra las autoridades indolentes que a veces pareciera que viven en una burbuja, porque, hemos de decir, que el Alcalde al llegar ni siquiera conocía el caso, dado que desconocía si fue levantado, o detenido, increíble.

Promoción, y ni quien se la discuta

Mucho se ha criticado al Alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres el haber viajado a Estados Unidos a acompañar al boxeador Gilberto “Zurdo” Ramírez y ayer salió a justificar más bien a aclarar que nadie le tiene que andar discutiendo sus decisiones. El Químico se echó un rosario de virtudes durante en la conferencia de prensa en honor al triunfo del pasado sábado del pugilista mazatleco en el Toyota Arena, en Ontario, California, ante el alemán Dominic Boesel. Dijo que él aprovecha su facultad como Alcalde de ir a promocionar a Mazatlán y que lo hará hasta donde tenga que ir. “Ninguno de los que está aquí me va a discutir, de ir a promocionar a Mazatlán hasta dónde tenga que ir”, dijo. Aquí hay algunas ideas para “El Químico”: Ir a las islas griegas con una toga con la figura de una pulmonía; tomarse una foto en Nueva York con una gorra de Los Venados; ir al Vaticano con una cesta de pajaritos a besarle la mano al Papa. Hace eso y ¡pum!, ahí está la pura publicidad.

Que sí hay dueño

Luego de años en litigios un juzgado entregó el título de propiedad de la ribera del Río Culiacán a un privado. El terreno que se encuentra atrás del Congreso del Estado y donde en varias ocasiones han intentado construir, ahora tienen toda la autorización y permisos para hacerlo. Desde hace unas semanas se encuentran unas máquinas limpiando y trabajando el terreno donde parece que se realizará una gran obra. Mientras tanto Conagua y el departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento de Culiacán se encuentran trabajando en el área para delimitar el perímetro de la ribera que corresponde al río. Se desconoce si se construirá un fraccionamiento o una plaza comercial como en los intentos anteriores. Esperamos que esa construcción no sea un desatino y provoque inundaciones en las colonias aledañas que ya de por sí son vulnerables a la creciente del río.

¿Cómo evitarán que no se descontrole?