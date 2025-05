Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El festejo a Jesús Malverde que siempre iniciaba de madrugada. En el que la gente llegaba, se congregaba, encendía veladoras, tocaba música, comía algo en la calle. Era un momento compartido, parte del calendario no oficial de Culiacán. Ahora no. Ahora empezará a las 8:00 de la mañana, porque la madrugada ya no es terreno seguro.

Tradiciones que

el miedo borra

Hay decisiones que, aunque parezcan pequeñas, dicen mucho de lo que se vive en una ciudad. Cambiar el horario de una celebración no parecería gran cosa, pero cuando ese cambio obedece al miedo, algo más profundo se mueve. El festejo a Jesús Malverde que siempre iniciaba de madrugada. En el que la gente llegaba, se congregaba, encendía veladoras, tocaba música, comía algo en la calle. Era un momento compartido, parte del calendario no oficial de Culiacán. Ahora no. Ahora empezará a las 8:00 de la mañana, porque la madrugada ya no es terreno seguro. Y uno se pregunta, ¿cuántas cosas han dejado de hacerse como antes sin que nos demos cuenta? ¿Cuántos rituales cotidianos hemos ido adaptando en silencio para no exponernos, para no arriesgar? No se trata sólo de una fiesta ni de quién es Malverde. Se trata de cómo una comunidad va perdiendo lugares, horarios, costumbres. Cómo lo que era parte del paisaje se va achicando por miedo. Y si eso sigue pasando, ¿qué queda de lo que alguna vez nos unió? Cuando una ciudad ya no puede habitar sus propias tradiciones con libertad, no sólo se altera una celebración sino que se va desgastando poco a poco la idea misma de comunidad. Y aunque no siempre lo notamos, eso también duele.

Otra de la historias de Culiacán

En un kínder de Culiacán se tuvo que activar el protocolo de seguridad contra balaceras debido a detonaciones de armas de fuego en el sector donde se ubica, la colonia Lombardo Toledano. El episodio, lamentablemente, se suma a otras situaciones de inseguridad registradas cerca de centros educativos durante la crisis de seguridad de estado. El protocolo de seguridad ante estos hechos es en pocas palabras esconderse y reportar, pues no hay mucho que puedan hacer los docentes ante estos incidentes. La cosa se volvió preocupante cuando los docentes quisieron denunciar al 911 pero la llamada no entró. Los policías que atendieron el hecho llegaron porque se enteraron de la situación y le hicieron frente, pero no hay un reporte formal por los hechos. De acuerdo con los propios policías que atendieron el reporte, las líneas de emergencias estaban saturadas. En septiembre, el Gobierno de Sinaloa implementó un plan de seguridad para escuelas con el despliegue de elementos de los tres niveles de gobierno, pero ahora este plan ya no se ve. Imposible que la realidad siga siendo negada por nuestras autoridades. Por este caso ojalá y el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil salga a declarar y establecer las condiciones que propiciaron que los pequeños tuvieran que interrumpir su fiesta del día de la niñez por balas.

Yéndose a extrainnings

de a gratis