En una inusual estrategia mediática, esta mañana el Ayuntamiento de Mazatlán y el proveedor de las polémicas y cuestionadas luminarias, Azteca Lighting, darán sendas conferencias de prensa con diferencia de una hora.

Inusual ¿apertura?

Se va o no se va

Otro juicio en suspenso para Estrada

Ayer se realizó la audiencia inicial al ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro por la acusación de desempeño irregular de la función pública y también para los ex funcionarios municipales por el contrato presuntamente ilegal de la renta de 40 camiones recolectores de basura por un monto de 117 millones de pesos.

No, si el ex Presidente Municipal aún tiene varios pendientes, recordemos esta acusación fue uno de los dos motivos por el que la Fiscalía solicitó el desafuero; el otro proceso corresponde a acusaciones de discriminación.

Pues resulta que quedó en pausa la resolución ya que se dio un periodo de 6 días para que un juez de control resuelva la situación jurídica de Estrada.

También están involucradas quienes pertenecían al comité de adquisiciones del Ayuntamiento: la ex tesorera Issel Guillermina Soto González, el ex secretario del Ayuntamiento Othón Herrera y Cairo Yarahuan, el ex Oficial Mayor Alejandro Amezquita Villaseñor, el ex director de Egresos y Presupuesto Raúl Alcantar Kondo, y las regidoras María Antonia Sarabia Ibarra y Angelina Gutiérrez González.