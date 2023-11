Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El PAS ni la familia Cuén, en ningún momento, han buscado aclarar los resultados de las investigaciones periodísticas publicadas por Noroeste en la que se involucran a sus miembros o empresas, y que forman parte de los procesos penales que actualmente existen contra funcionarios y ex funcionarios de la UAS.

Que viene AMLO este domingo a Mazatlán

”Todavía no se sabe, no tenemos información”, dijo ese día Rocha Moya.

Apenas el martes el Gobernador Rubén Rocha Moya había dicho en La Semanera en Mazatlán, que aún no se sabía si vendrá o no en diciembre el Presidente.

Posicionamiento en video

No tuvo muchos pelos en la lengua el Gobernador Rubén Rocha Moya al salir a declarar ayer que fue el mismísimo Partido Sinaloense, fundado por el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, así como funcionarios y ex funcionarios de la misma, los que convocaron la manifestación que saboteó el Segundo Informe de Gobierno desde el martes en el Congreso del Estado.

Rocha Moya salió con un video bien producido para dar su posicionamiento a la decisión que tomaron los diputados de cancelar la reunión de trabajo en la que el Mandatario comparecería por su segundo año de administración.

En su mensaje, que duró poco más de seis minutos, aclaró que su gobierno ha pugnado siempre por la rendición de cuentas y la no represión contra quienes ejercen su derecho a manifestarse.

Pero en la manifestación que según la pandilla que se siente dueña de la UAS, y que titiritea Cuén Ojeda, decidieron tapar todos los accesos al Palacio Legislativo y estuvieron mostrando siempre una actitud amenazante contra empleados y visitantes del Congreso.

Entonces fue directo contra los que considera responsables y que la razón es que exigen que se detengan los procesos penales contra funcionarios y ex funcionarios de la UAS.

“El grupo que acude al Congreso es un grupo convocado por el PAS y por los funcionarios y ex funcionarios miembros del PAS y de la Universidad Autónoma de Sinaloa que están separados del cargo por cuestiones de imputaciones de cargos de corrupción”, mencionó.

“No es con manifestaciones, no es con bloqueos como lo van a resolver. La justicia se aplica, para eso existe el estado de derecho. El Ejecutivo no puede resolver esa problemática. No me compete, eso le compete a la Fiscalía, que es autónoma”.

El mensaje fue compartido en video y publicado en las redes sociales institucionales del Gobierno del Estado y no tardó en aparecer también una campaña de apoyo hacia Rocha Moya por las decisiones que ha tomado contra los funcionarios de la UAS y su exigencia por la transparencia de sus operaciones.

Lo hecho por el Gobernador es algo que muchos sabemos y hemos repetido aquí varias veces: no es lucha por la autonomía universitaria, sino para defender a los funcionarios acusados y procesados penalmente de cometer ilícitos con dinero público.

No hay por qué enredarse, está muy claro el asunto, y es obvio que los que más escándalo hacen son los que ven cómo sus beneficios se pueden ir con los pillos que se los ofrecieron.

Y ni pa donde se hagan, lean tempranito y váyanse a la audiencia de hoy en la que se revisarán las fechas de la etapas de investigación contra Madueña Molina y Robespierre Lizárraga, actual encargado del despacho del Rector, acusados de abuso de poder.

O los van a regañar los patrones.