Todavía no sabemos si este embrollo obedece a un pleito familiar o a que la familia se puso de acuerdo para aplicar una transa contra la aseguradora, pues la camioneta ya había sido pagada por el seguro encargado de cubrir el robo.

La camioneta

de la cuñada

Este martes se realizó una primera audiencia contra un funcionario de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por transitar en un vehículo con reporte de robo. La cosa no puede estar más enredada, pues la camioneta robada resultó ser propiedad de la cuñada del funcionario que la traía, pues por allá en mayo a la mujer le quitaron a la fuerza el vehículo. Todavía no sabemos si este embrollo obedece a un pleito familiar o a que la familia se puso de acuerdo para aplicar una transa contra la aseguradora, pues la camioneta ya había sido pagada por el seguro encargado de cubrir el robo. Es muy preocupante este hecho, pues el sujeto es cuestión es coordinador de Análisis Táctico de la FGE, o sea un jefe de nivel que se encarga de investigaciones relacionadas con homicidios. También el funcionario fue acusado por huir de la Guardia Nacional cuando se percataron que el vehículo era robado, además les ofreció mordida para que lo dejaran libre. El señor ha trabajado en la Fiscalía desde 2003, y será el sereno pero para nada es la Fiscalía que Sinaloa merece. Independientemente de si se trató de un robo real, una transa o un pleito familiar, el incidente sólo da lugar a que la ciudadanía desconfíe cada vez más de los funcionarios que se tienen en la institución encargada de investigar delitos. Precisamente por estos hechos hace unos días el Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, aplicó la de “no todos somos iguales”, pues señaló que no todos los policías o funcionarios están al margen de la ley, y pues desde acá le decimos al Secretario que no son todos pero sí los suficientes como para tenerles miedo. Y que este hecho no sea un pretexto para la ciudadanía para dejar de creer en las instituciones, sino un llamado para exigir a las autoridades investigaciones contra el personal que trabaja en las instituciones que son de todos y para todos. Por este tema, la Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo no ha salido a dar la cara, lo cual no es novedad pues se sabe que no es la más capacitada para enfrentar responsabilidades.

Ni para su pastel tienen

En la Facultad de Informática de Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa se cumplieron 32 años de funciones y las autoridades universitarias celebraron el hecho partiendo una decena de pasteles... que le cobraron a los estudiantes. Una gachada muy cómica, pues en otros tiempos, cuando la robadera no tenía límites, pudieron comprar desde la institución los pasteles a sobreprecio a empresas de la familia Cuén Díaz, así como acostumbraban, pero ya les pusieron freno. Por cierto, en el convivio con los estudiantes, el director de la Facultad, Roberto Bernal, dedicó un discurso para hablar de los retos que han vivido los jóvenes universitarios como la pandemia por coronavirus en 2020 y la bautizada por ellos mismos persecución contra la institución, o sea los procesos penales contra la pandilla mano larga de ex rectores. En este tema hay que recordar que la funcionaria de la Facultad de Informática, Yareli N, está señalada porque ella y su esposo vendieron a la UAS 123 millones de pesos en equipos de cómputo y refacciones, así sin licitar. Para la red de desfalco sí hay lana, pero para comprar pasteles para eventos institucionales les tienen que pedir coperacha a los estudiantes.

Juande y sus juandeadas

A estas alturas del partido, debemos reconocerle a Juan de Dios Gámez Mendívil su gran capacidad para seguir con su vida y sus acciones boletineras de Alcalde como si nada, mientras en un día se encuentran a 14 personas asesinadas, y algunas mutiladas, en el municipio que preside. Como siempre lo hemos abordado, no esperamos que el Presidente Municipal de Culiacán patrulle personalmente las vialidades de la capital, porque no es su chamba como tal, pero sí esperaríamos un mensaje o postura mucho más contundente ante una situación tan grave como la que vivimos. Lo que tenemos, en cambio, son un montón de recorridos casa por casa en colonias populares de la ciudad, los cuales podrían ahorrarse perfectamente, pero no, el chiste es que el Alcalde pose con la raza y demuestre su cercanía con el pueblo culiacanense. No criticamos ni mucho menos las acciones, como entregar títulos de propiedad o pavimentar calles que llevan años requiriéndolo, lo cuestionable es la necesidad de que el Presidente Municipal esté en un lugar delante de la cámara bien sonriente, expresando indiferencia a la barbarie que experimenta la ciudad que “gobierna”. No por nada la estrategia de comunicación del equipo de Juan de Dios ha sido merecedora de los mejores memes, porque aquí no olvidamos que es el mismo Alcalde que hace poco inauguró un bote recolector de tapaderas de plástico en una escuela, cuando las clases todavía se desarrollaban en línea. De no ser porque la prensa ha insistido en los temas de seguridad cuando el señor se deja entrevistar, podríamos haber llegado a dos meses de crisis de seguridad focalizada en Culiacán, sin que la máxima autoridad municipal se pronunciara al respecto. Y sin ser pitonisos ni mucho menos, estamos casi seguros de que este jueves el Presidente Municipal tiene agendado otro evento de entrega de títulos de propiedad, o banderazo de inicio de alguna obra, los cuales pudieron llevarse a cabo perfectamente sin movilizar a media estructura del Ayuntamiento. Eso sí, todos estos eventos los celebran antes de que oscurezca, ya ve que luego de noche está peligroso andar en la calle.

De transporte público

al rastro municipal

Sin tener la más mínima experiencia en el tema de la regulación del sacrificio de animales, Jesús Ernesto Sandoval Landeros, ex delegado de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado en Mazatlán, recibió de regalo la dirección del Rastro Tipo Inspección Federal en el puerto. La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez le tomó la protesta en una reunión privada en el despacho presidencial de Mazatlán. Sandoval Landeros como delegado de Vialidad y Transporte en Mazatlán intentó meter en cintura a los transportistas del puerto, pero poco pudo hacer, ya que las reuniones privadas y acercamientos con los líderes transportistas no lo dejaron. El pasado 5 de julio de 2023, Sandoval Landeros dejó el cargo de delegado de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado en Mazatlán para hacer campaña a favor de la Cuarta Transformación y apoyar a Claudia Sheinbaum. El nuevo director del Rastro Tipo Inspección Federal en el puerto pidió tiempo para empaparse en su nuevo cargo y funciones, ya que no es lo mismo el transporte público de alquiler que andar contando reses sacrificadas.

