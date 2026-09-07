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La violencia cotidiana actúa con una impunidad tal que vulnera las vías de comunicación y las puertas de entrada de un destino turístico internacional como Mazatlán. Frente a la gravedad del suceso, la respuesta institucional encapsulada en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa insiste en una fórmula ya conocida: “la situación está bajo control” y “los vuelos operan con normalidad”.

El aeropuerto como

¿trinchera?

La imagen no puede ser más elocuente ni más desoladora: una camioneta baleada irrumpiendo a toda velocidad en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Mazatlán buscando refugio, con un herido de tres impactos de bala a bordo, y mientras alcanza a ser atendido en las propias instalaciones del recinto aeroportuario, las puertas de la terminal se cierran para proteger a turistas y trabajadores.

Lo ocurrido este domingo no es un hecho aislado; es la radiografía de nuestra realidad, una en la que se vulneran los espacios que alguna vez creímos intocables.

La persecución, iniciada en la Carretera Internacional, a la altura de El Castillo, y extendida hasta el entronque al aeropuerto, demuestra una vez más que,los armados continúan operando libremente sin importar el flujo vehicular, las familias que circulan en la zona, ni las zonas estratégicas o la presencia de corporaciones. La violencia cotidiana actúa con una impunidad tal que vulnera las vías de comunicación y las puertas de entrada de un destino turístico internacional como Mazatlán.

Frente a la gravedad del suceso, la respuesta institucional encapsulada en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa insiste en una fórmula ya conocida: “la situación está bajo control” y “los vuelos operan con normalidad”.

Si bien es cierto que la rápida intervención de la Guardia Nacional evitó una tragedia mayor dentro de las instalaciones y restableció el flujo operativo, reducir el impacto de un hecho así a un parte de tranquilidad administrativa resulta, como mínimo, inquietante.

¿De qué sirve que las pistas sigan operando si la ruta para llegar a ellas se ha vuelto una zona de riesgo? ¿Cómo se sostiene la narrativa de la “normalidad” cuando un civil herido de bala tiene que usar el estacionamiento de la terminal aérea como trinchera para salvar su vida?

Normalizar que las balaceras alcancen las inmediaciones del aeropuerto es aceptar el fracaso de las estrategias de contención en las arterias principales del puerto.

La seguridad no se mide únicamente por la rapidez con la que se reabre un edificio o se emite un boletín oficial; se mide en la capacidad real de evitar que las armas dominen las calles a plena luz del día. Mientras sigamos celebrando que “sólo” hubo un herido y que los vuelos no se cancelaron, estaremos normalizando lo inaceptable.

Sí, sabemos y constatamos que Mazatlán está lleno de elementos y patrullas de corporaciones militares y federales, eso se percibe por doquier, pero la sensación de inseguridad no se quita y los hechos diarios lo demuestran.