Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

En sus comentarios el Gobernador no atribuyó este tipo de amenazas recibidas por parte de grupos criminales, sino más bien a grupos políticos o de intereses contrarios al de su gobierno.

Lo que hay que aguantar

El Gobernador Rubén Rocha Moya hizo público que se han localizado amenazas a su integridad física, y discursos que considera como amenaza que se desprenden de una campaña donde se asegura tiene enfermedades terminales.

El Mandatario estatal dijo que su equipo le ha informado que las amenazas circulan, y no especificó en dónde, pero imaginamos que en redes sociales, pues mencionó que él no lee este tipo de contenidos.

Señaló que él acepta su responsabilidad en lo que tenga que aceptarla, pero que hacer estas amenazas es una actitud completamente irresponsable.

Y es que hace unos días las páginas web del Colegio de Bachilleres de Sinaloa y del Servicio de Atención Tributaria del estado sufrieron un hackeo en el que fue colocado un mensaje de amenaza contra el Gobernador. Y esto es sumamente delicado, pues se corrompió la seguridad de instituciones públicas y se amedrentó al Gobernador con amenazas de muerte.

De este caso no existirá ninguna investigación o algún culpable, pues el gobierno de Rocha Moya no se ha apurado por cumplir con la creación de una Policía Cibernética encargada de investigar este tipo de delitos, convirtiendo a Sinaloa en uno de los únicos tres estados que no la tienen.

El Gobernador, en su discurso, la verdad se ve más preocupado en otros temas que estas amenazas en su contra, y cómo no, todo el tema de seguridad, educativo y económico que la ciudadanía necesita que solucione él y su Gabinete lo ha de tener ocupado.