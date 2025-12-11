En Sinaloa las cifras avanzan, las conferencias se llenan, los diagnósticos se afinan... pero los juzgados siguen en ceros. Ciento nueve carpetas por violencia sexual digital y ni una sola sentencia: un número que ya dejó de ser estadística y se volvió símbolo. Un símbolo incómodo, porque exhibe un sistema que sí recibe denuncias, pero no logra cerrar un solo caso.

Pide Palacios esperar otro equipo de primera

Mientras los empresarios restauranteros de Mazatlán lamentan la venta de la franquicia del equipo de futbol Mazatlán FC y reconocen que esto traerá pérdidas, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez voltea para otro lado y tampoco acepta, como en el tema de seguridad, la afectación para el puerto de no tener un equipo de futbol de primera división.

Y es que Estrella se sacó la dominguera, dijo que se está esperando que algún equipo más de la Primera División levante la mano para que esta ciudad tenga un equipo más de ese nivel.

Si es verdad que Mazatlán cuenta con infraestructura hotelera y con un buen estadio para el nivel de primera división, pero con el nivel de violencia en el puerto y en Sinaloa, este centinela duda que algún otro equipo quiera dejar su ciudad para venirse a jugar acá.

Y es que hasta ahorita no se ha escuchado de algún equipo de primera división que quiera cambiarse a Mazatlán.

Sí es lamentable para Sinaloa el que primero se haya ido los Dorados de Sinaloa a jugar fuera del estado, y ahora que se vaya la franquicia del Mazatlán F.C., pues es una gran pérdida de turismo deportivo.

Con los equipos de primera división que venían al puerto a jugar contra el Mazatlán F.C. movían la economía local, sobre todo restaurantes, taquerías y el hospedaje; ahora se acabó eso.

Qué dirá el mazatleco y ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, que su proyecto de 700 millones de pesos regalado al empresario “Tío Richi”, el estadio El Kraken, hoy llamado El Encanto, haya sido solo un chispazo de solo seis años.

Y mientras la Alcaldesa de Mazatlán toma asiento y espera a que algún equipo de primera división quiera cambiarse a Mazatlán, la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa, fue más acertada, dijo que que van a gestionar junto al Gobernador Rubén Rocha Moya, que se busque suplir al equipo para conservar este mercado de visitantes.



Sinaloa mira la violencia digital... pero no la sentencia

En Sinaloa las cifras avanzan, las conferencias se llenan, los diagnósticos se afinan... pero los juzgados siguen en ceros. Ciento nueve carpetas por violencia sexual digital y ni una sola sentencia: un número que ya dejó de ser estadística y se volvió símbolo. Un símbolo incómodo, porque exhibe un sistema que sí recibe denuncias, pero no logra cerrar un solo caso.

Mientras Olimpia Coral Melo viene, explica, advierte y vuelve a explicar por qué no basta con aplaudir la Ley Olimpia, en Sinaloa seguimos atorados en el mismo punto: las plataformas no entregan datos, los expedientes no avanzan, la Fiscalía no consigue judicializar y las víctimas ven pasar meses sin que su caso se mueva. Un tipo de violencia que ocurre en segundos, pero que en Sinaloa se investiga en cámara lenta.

Y lo más preocupante es que la tendencia no va para abajo. Las organizaciones ya alertan sobre casos con víctimas cada vez más jóvenes, desde los 14 años. La emergencia crece, el riesgo crece, las agresiones cambian de rostro, pero la respuesta institucional se mantiene en pausa. Ni la zona centro, con 60 expedientes, ni el sur ni el norte han logrado una resolución. Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave: todos suman víctimas, pero ningún caso suma justicia.

Hay algo profundamente contradictorio en que las plataformas sí retiren contenido cuando se les pide bajo legislación mexicana, pero no entreguen la información clave para sostener una carpeta.

El Estado alcanza a lo mucho a apagar el incendio, pero no a encontrar al incendiario. Y la evidencia digital, que es frágil, volátil, que puede desaparecer en un clic, sigue siendo rehen de procesos que tardan semanas.

Sinaloa tampoco tiene defensoras digitales formadas. Sí hay ganas, dice Olimpia, pero no estructuras. Y mientras tanto, el mensaje para las víctimas es devastador: denuncia, pero no esperes justicia pronto. Expón tu caso, pero prepárate para que se pierda entre oficios, solicitudes y respuestas que nunca llegan.

Otros estados ya tienen sentencias. Aquí seguimos presumiendo iniciativas, diagnósticos y reformas, pero sin resultados concretos. Y claro, la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta: ¿de qué sirve tener una ley si no hay una sola sentencia que la respalde?

Sinaloa no puede seguir normalizando que la violencia digital quede impune solo porque ocurre detrás de una pantalla. Porque las vidas que destruye son tan reales como cualquiera. Porque los discursos no alcanzan. Porque la justicia que no llega también es una forma de violencia.Y porque, aunque nadie lo diga, la impunidad también se viraliza.



Palomita para la Comuna

Así como siempre criticamos cuando pasan cosas que hay que señalar, ahora también tenemos la responsabilidad de ponerle una palomita a la raza que comanda Jesús Bill Mendoza, de Protección Civil de Culiacán, que se pusieron al tirante y terminaron de tajo con la bronca de las luces que perjudicaban el tráfico en el puente a desnivel en Culiacán.

Desde este espacio criticamos la pared de una docena de luces de alta luminosidad que se instaló en uno de los juegos mecánicos más grandes que tiene la verbena de Culiacán y va ir perjudicaba la visión de los automovilistas que transitaban de poniente a oriente en el puente del bulevar Emiliano Zapata a la altura de la misma verbena.

Desde temprano, la tropa de Bill Mendoza se apersonó en el tramo, hicieron las mediciones correctas y para la tarde ya habían solucionado la situación, sin hacer tampoco mucho escándalo de la denuncia que empujamos desde este espacio.

Sobra decir que además enviaron evidencia de los trabajos que se realizaron unos videos de comprobación para hacernos ver que la situación se corrigió sin hacer mucho pancho.

Entonces no nos queda más que aplaudir al equipo de Protección Civil del Ayuntamiento de Culiacán, liderado por Juan de Dios Gámez, por estar atentos a las denuncias que se hacen desde acá.

Y la otra es decirles que también nos parece una buena chamba la que se está haciendo con los decomisos de la pirotecnia ilegal que año con año, en estas fechas, luego se quiere salir del huacal.

Ya tenemos entonces dos buenos ejemplos de lo que se puede hacer desde el periodismo y la sensibilidad de los propios funcionarios para admitir los errores y corregirlos en pos de tener una mejor convivencia social, sobre todo en estas épocas.

Enhorabuena al Ayuntamiento y su equipo de Protección Civil por tomar en cuenta las denuncias.

Y pues aprovechamos para hacer un llamado a la raza para que se queje de situaciones que consideren afectan a la sana convivencia en Culiacán, pues aunque pasamos por una crisis de inseguridad, no debemos menospreciar que hay otras cosas que también merecen ser prioridad.

¿Conoce usted alguna situación que no vaya concorde a nuestra convivencia? No se quede callado, denuncie.