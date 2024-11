En contraste con las otras dos entregas del gobierno de Rocha Moya, para este tercer año deberán buscar la manera de salir lo mejor parados, o menor peor, porque francamente es difícil defender al Estado en una arista como la seguridad pública en momentos como este.

A rendir cuentas... y ver qué cuentan

No se ha definido aún cuándo acudirá Rocha Moya al Parlamento, pero todo indica que tiene vía libre para pasearse como Pedro por su casa.

Este año pareciera que no habrá inconvenientes para desarrollar la comparecencia del Gobernador en el Congreso, básicamente porque ni siquiera sus más acérrimos opositores tienen ánimo y valentía para salir de sus casas, a no ser que sea por chamba.

El año pasado ocurrió el mítico boicot de parte de la pandilla uaseña, que no tenía nada mejor qué hacer que usar toda la estructura de una universidad pública para bloquear las entradas al Palacio Legislativo.

Haciendo amistades rumbo al 2027

Veremos cómo sale librada de esta la Diputada Roxana, porque incluso la gente de su mismo partido no parece estar muy conforme con sus últimos posicionamientos.

De lo que sí tenemos certeza, es que no les cayó bien la noticia de que la aplanadora de Morena y aliados aprobó todas las cuentas públicas del 2023, y menos le gustó ver que una representante de la Oposición, como la panista Roxana Rubio Valdez , abandonó la sesión para ni siquiera votar en contra de esas cuentas.

Desconocemos si el Diputado local del PRI Bernardino Antelo Esper tuvo un mal día o si está sufriendo por la eliminación de los Dorados de Sinaloa en la Liga de Expansión, pero ayer definitivamente no llegó con el mejor de los ánimos a la sesión del Congreso del Estado.

La ausencia presente de Gámez Mendívil

Desde este espacio hemos cuestionado en diversas ocasiones la capacidad de reacción del Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ante la crisis de seguridad y la necesidad de estabilidad para el municipio.

Puede el mundo arder y Juan de Dios pareciera que tiene atole en las venas, pues como que no le apura la vida al señor.

Este jueves, el Alcalde estuvo en un evento encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya, y debería ser preocupante para el equipo del munícipe que bien puede pasar de noche la presencia de Gámez Mendívil en donde sea que se pare. La gente no lo identifica, no lo busca, pues no lo ubica.

Y cuando fue oportunidad de hablar con medios de comunicación para platicar de su toma de decisiones, el Alcalde empezó a tartamudear y hablar de temas muy vanos como el frío, cuando antier asesinaron a 14 personas en el municipio que él administra, pues queda muy grande decir que “gobierna”.

La verdad, si al Alcalde le incomoda tanto ser figura pública, ¿para qué buscó la reelección?

Y de verdad, ¿a qué se dedica? Pues prácticamente el municipio es gobernado por el mismo Gobernador Rubén Rocha Moya, y Juan de Dios un conducto más de la nula capacidad del Mandatario estatal de delegar responsabilidades, pues quiere estar en todo.