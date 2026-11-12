La salida de Dámaso Castro Zaavedra de la Vicefiscalía General de Sinaloa cierra un capítulo administrativo, pero deja abierto uno mucho más delicado: el de las acusaciones de presuntos vínculos con Los Chapitos que puso sobre la mesa el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Una renuncia no debería alcanzar

La salida de Dámaso Castro Zaavedra de la Vicefiscalía General de Sinaloa cierra un capítulo administrativo, pero deja abierto uno mucho más delicado: el de las acusaciones de presuntos vínculos con Los Chapitos que puso sobre la mesa el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El funcionario pasó seis meses con licencia sin goce de sueldo y finalmente presentó su renuncia el 5 de noviembre. Así, la Fiscalía resolvió su situación laboral, tal como lo había anticipado su titular, Claudia Zulema Sánchez Kondo. Pero hay una diferencia importante entre dejar un cargo y aclarar los señalamientos que pesan sobre quien lo ocupaba.

No se trata de cualquier puesto. La Vicefiscalía forma parte de una institución cuya responsabilidad es investigar delitos, integrar carpetas y procurar justicia. Por eso, que uno de sus titulares aparezca mencionado en una acusación estadounidense por presuntamente recibir pagos de una organización criminal para proporcionarle protección e información no puede tratarse como un asunto meramente administrativo y aunque los señalamientos no equivalen a una sentencia, tampoco deberían quedar reducidos a una licencia de seis meses y una renuncia presentada cuando el plazo llegó a su fin.

La pregunta no es solamente quién ocupará la Vicefiscalía, sino qué hizo la institución frente a una acusación de semejante gravedad y qué información puede ofrecer para dar certeza sobre su funcionamiento.

La renuncia puede terminar una relación laboral pero lo que no puede hacer es sustituir las explicaciones que una institución de procuración de justicia le debe a la sociedad.



Cierra nuevo capítulo dramático del Palenque

Pues resulta que ocurrió nuevamente lo más lógico que podría pasar, y la organización de la Feria Ganadera Culiacán 2026 canceló nuevamente la celebración de la serie de conciertos que estaban programados para el Palenque Culiacán 2026.

La decisión se tomó y fue anunciada apenas a unas horas de que fuera su inauguración, y según la organización esto se debió a las condiciones de inseguridad que todavía permea en la capital y en otras partes del estado.

Otra de las razones principales por las que se detuvo la organización de estas actividades fue debido a las constantes amenazas en redes sociales y por el ataque armado contra la fachada de la Feria Ganadera.

Y pues es que este asunto no es algo fortuito ni un hecho aislado, pues ya pasó hace un par de años, lo que provocó que la organización también cancelara por la posibilidad de que pudieran presentarse agresiones contra los asistentes a algunos de los conciertos en las ediciones anteriores.

Este miércoles, a mediodía, se hizo la invitación para los medios de comunicación a una conferencia de prensa en un hotel céntrico en la ciudad, en donde se hizo el anuncio.

En la conferencia se leyó un comunicado de la empresa Fiesta Mx Entertainment, encargada de la organización del evento, y que ya había confirmado que se realizaría del 12 al 29 de noviembre.

En el comunicado se informó que se tomó la decisión de suspender todos los eventos del Palenque, para “priorizar la seguridad de las personas, ante las circunstancias que enfrenta actualmente Culiacán”.

Ahora viene el otro detalle que incluso la empresa organizadora de los eventos anteriores no ha querido todavía resolver, que es el reembolso de los boletos adquiridos en línea como en puntos de venta físicos.

La nueva administración explicó que realizará el reembolso de los boletos y esto se deberá hacer vía aplicación de Whatsapp. Ojalá que no haya más bronca con esto.



La audacia, el ridículo y la desubicación

Bochornoso el nivel de alegata en que quiso convertir la Senadora Paloma Sánchez una crítica hecha por el líder del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Esquer, el “Pío”, sobre lo que ha ocurrido de cara al proceso de 2027.

El único pecado que cometió el “Pío” fue postear en redes sociales un anuncio sobre las decisiones tomadas en su partido, de no ir en alianza en el próximo proceso electoral, como ha ocurrido en otras ocasiones, y en otros procesos en otros estados.

Y también le pegó un llegue al PRI, que no le gusta el cliente ni el aspirante, y esto tiene que ver, por supuesto, con las esquizofrenias y alegorías ficticias que se han aventado sus aspirantes públicamente. Cosas diarias en la política.

Pues Paloma Sanchez, que ya se considera alguien relevante en la política sinaloense, le reclamó en redes con un mensaje puntiagudo al “Pío”, de que con esta decisión está favoreciendo a Morena.

La valentía y audacia de Paloma, seguramente hecha de TikTok y otros materiales intangibles, fueron a tal grado de olvidarse de que ella no ha ganado ni un volado.

Por lo que vemos, dice, habla, escribe y señala sin saber de qué lado masca la iguana, pero de penita ajena y de una falta de respeto de esas que mejor se ignora, pensando que quien lo falta está desubicado, como al parecer es el caso, porque el “Pío” de perdida lo hemos visto en un par de elecciones recorriendo calles y colonias de Culiacán para promocionar y pedir el voto del PRI.

Contrario, Sánchez piensa que ella va por muy buen camino, también haciendo su luchita contra Mario Zamora, dentro de la incipiente alianza, porque quizás piensa que eso no favorece a Morena ni complica las cosas dentro la organización.

Curiosamente, hizo bien antes de meter las cuatro patas en este asunto, señaló que había mantenido una relación de respeto con el “Pío”, debido a que fue candidato de la alianza entre el PRI y el PAN en dos ocasiones y ambos coincidieron políticamente.

Pues ahí se hubiera quedado, Senadora, en lugar de acusar trabajo sucio enfrente, y haciendo equipito contra Zamora, en lugar de salir a decirlo de frente.Y otra cosa absurda de sus criticas es el hecho de que Esquer se ha acercado con priistas para buscar voltearlos al Movimiento Ciudadano.

Pues peor, lo que debería preocupar a los priistas es que por culpa de nuevos perfiles, a los priistas de cepa ya les dio hueva hacer política y luchar por su partido, porque saben van a tomar decisiones pragmáticas como alianza con el Partido Sinaloense, u otra de esas.

El “Pío”, en cambio, les está mostrando la oportunidad de un proyecto fuerte, firme, original, sin tanta raza inservible y nociva.

Lamentable, pues.



Otra que no entiende ni quiere entender

Y continuando con raza desubicada, luego del periodicazo que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia, Inegi, le diera a la Fiscalía General del Estado, pues la Fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo se montó en su macho y sigue diciendo que sus cuentas están bien.

Recientemente el Inegi publicó sus hallazgos sobre las muertes violentas ocurridas en el País durante el 2025 y registró 237 muertes más que la propia Fiscalía General del Estado, que lleva una contabilidad bastante inusual y se niega a sumar homicidios pese a la naturaleza de los sucesos.

Para Noroeste el anuncio de Inegi fue importante, pues la cifra es muy similar a la que este medio ha documentado desde que la crisis de inseguridad estalló a finales de 2024.

La cifra de Noroeste es de mil 936 homicidios, la del Inegi es mil 966 y la de la FGE se quedó en mil 729.

La diferencia fue criticada en su momento, y señalada como parte de una estrategia de seguridad pública para intentar bajar las cifras de homicidios en Sinaloa y en el País.

Por ello, Noroeste ha documentado que en la Fiscalía se niegan a sumar a los agentes asesinados, a personas muertas que resultaron víctimas colaterales de fuego cruzado entre grupos criminales o entre criminales y autoridades, y tampoco quieren sumar los cadáveres hallados en fosas clandestinas o semienterrados con evidentes huellas de violencia.

Cuando tienen conocimiento de estos casos, la dependencia inventó nuevas categorías como “muerto en acción”, “muerto en enfrentamiento” o simplemente los mandan a un limbo sin categoría, mientras “hacen investigaciones para determinar la causa de muerte”.

La Fiscal y sus funcionarios han negado insistentemente las medidas, pero ya con esta vez sabemos quién es el que no entiende, ni quiere entender.



¡FOUL!... Con los otros 300 millones que el Gobierno de Sinaloa adelantó a la UAS, pagarán la primera quincena de noviembre, pero quedan pendientes ¡352 millones más!