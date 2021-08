“El relevo generacional se deja venir, pero para hablar con sinceridad, en Sinaloa los cuadros propios del partido son pura gente joven”.

Morena se asoma

Tras bambalinas hay talento que falta por asomarse, que en estos momentos están en puestos claves, pero al final de cuentas no es su voz o persona la que brilla, sino a quien están acompañando del partido, como parte de su trabajo, eventualmente saldrán a flote y esperemos que para entonces ya exista la siempre prometida estructura

La salud y

“las prioridades” de la 4T

¿Cuántos centros de salud como el de Culiacán pudieron haberse construido con 500 millones de pesos, si éste costó 120 millones de pesos? Al menos cuatro, si la calculadora no se equivoca.

Para que se dé una idea, la consulta popular para “enjuiciar a ex presidentes”, que no sirvió para nada costó más de 500 millones de pesos, 20 millones de pesos más de lo que se invirtió en 2018 para la construcción del nuevo Hospital Pediátrico de Sinaloa, un moderno edificio de cuatro pisos que incluye un área para atender niños quemados, y que dará un servicio regional en el noroeste del país.

Si te vienen a contar...

No sabemos si a Manuel Guillermo Chapman Moreno le está entrando la nostalgia de que ya tiene que dejar su cargo como Alcalde de Ahome o de plano no quiere irse sin reclamar a los que siente que no lo dejaron convertirse en el gran alcalde que soñó algún día.

El Presidente Municipal, cómo a él le gusta llamarse, se lanzó contra quienes, según él, le “hicieron la guerra” durante su administración, o sea los medios de comunicación y los ‘politiquillos’.

“Casi absolutamente todo lo que se ha dicho de su Presidente Municipal, en los principales medios de comunicación de Sinaloa, casi todo, es mentira”, dijo.

Suponemos que si todo lo que se ha publicado es mentira, quiere decir que su la larga lista de acusaciones, críticas y denuncias hechas en su contra son falsas.

El único consejo que le podemos enviar al Alcalde de Ahome es que mire a su alrededor y que si todo mundo dice que su trabajo pudo haber sido mucho mejor, algo le sabrá la gente.

Además, el polémico alcalde aseguró que durante las visitas del Gobernador lo ninguneaban los medios, algo que sonó muy acomplejado.

Posiblemente, el Alcalde aplique la del ex Presidente Vicente Fox, que alguna vez dijo, al final de su mandato, palabras más palabras menos, que podía decir cualquier tontera, al cabo que ya se iba.