Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Entre tanto oficio y declaración, destacó la versión de Édgar González Zataráin, actual Alcalde del puerto, quien reveló que siempre se opuso a la compra de lámparas, lo que le llevó a tener fuertes discusiones con “El Químico” hasta el punto de presentarle su renuncia, aunque no se la aceptaron.

Imputaciones a ‘El Químico’

Menos mal que ya avanza esto de la justicia en el tema, porque lo importante es, aparte del castigo o sanción, claro, es que quien llegue a la administración pública no piense que tiene el título de propiedad del Ayuntamiento y haga lo que le venga en gana con los recursos del pueblo.

Aunque el Juez sí dictó como medidas cautelares que los imputados no puedan abandonar el País sin autorización previa, además tendrán que acudir una vez al mes a la Unidad de Medidas Cautelares en Mazatlán.

La interminable lectura tuvo su fin, y la defensa un poco harta y cansada, pidió la duplicidad de términos para responder a las acusaciones de la Fiscalía y que el Juez decida si procede o no la vinculación a proceso contra “El Químico” Benítez y su ex Gabinete.

El resto de las partes coincidían en que el famoso Comité de Adquisiciones nunca se reunió para hablar del tema, solo firmaron los papeles que les llevaron, pues temían que de no hacerlo, les recetaran un fulminante despido.

Entre tanto oficio y declaración, destacó la versión de Édgar González Zataráin , actual Alcalde del puerto, quien reveló que siempre se opuso a la compra de lámparas, lo que le llevó a tener fuertes discusiones con “El Químico” hasta el punto de presentarle su renuncia, aunque no se la aceptaron.

La Fiscalía traía ganas, pues apenas abrió la audiencia dio a conocer de qué se le acusa al ex Alcalde, e inmediatamente después, comenzó la maratónica lectura del expediente con las pruebas.

La ley puede ser lenta pero llega y la séptima fue la vencida para llevar a cabo la audiencia de imputación contra “El Químico” y ex funcionarios de su Gabinete, y esta vez fue maratónica, duró más de 7 horas.

Y ya que hablamos de audiencias...

Hoy viernes el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y el abogado de la institución, Robespierre Lizárraga Otero, se sentarán ante el Juez.

Está será la segunda vez que el Rector acude a la audiencia por la judicialización de una denuncia por presunto abuso de autoridad, pero la primera vez de Lizárraga Otero, pues el abogado se habría enfermado en la primera vez que le tocó ir a audiencia.

Los funcionarios de la UAS están acusados del delito de abuso de autoridad, al amacharse y no dejar que la Auditoría Superior de Sinaloa les investigara los recursos.

Según el argumento de los funcionarios es que la UAS corresponde a la Auditoría Superior de la Federación.

Veremos en qué acaba este episodio, pues se espera que los funcionarios se acompañen de toda la gente de la UAS que esté dispuesta a defenderlos. El Sindicato de trabajadores convocó a ir de apoyo.

La última ocasión que hubo una audiencia de funcionarios de la UAS, el Poder Judicial del Estado se vio rebasado y burlado por la comitiva uaseña que se presenta a armar relajo y sobreponerse, veremos si en esta ocasión el poder estatal se “deja”.

Porque la verdad defender lo indefendible bloqueando las vías y afectar a quienes no tienen vela en este entierro, no está padre; deberían pugnar porque los funcionarios de la Universidad se manejen con transparencia y a la altura de lo que es la Casa Rosalina, y no cómo dueños que ven en ella un coto de poder y dinero.

Pero bueno, ya estaremos pendientes hoy, y como siempre nuestro deseo de que no se desborden los ánimos.