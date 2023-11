Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

En el Congreso ven la balacera y no se agachan. Hace apenas como un mes que le comprobamos al Diputado Pedro Lobo el mal uso del fondo de gestoría social y que hasta benefició con él a un presunto operador del Cártel de Sinaloa, y ni así han subido información a la página del Congreso para ver cómo gastan el dinero público, o bueno, a lo mejor porque ya vimos cómo regalan el erario a sus amigos y presuntos delincuentes, pues ya mejor pensaron que les conviene más no subir nada.

Revisando la página del Congreso, resulta que desde agosto no se publican los fondos que reciben los diputados, ni cómo los gastan. Esto no nada más afecta el asunto del fondo de gestoría social, sino que tampoco podemos ver si el Legislativo está cumpliendo en NO darle dinero que antes le correspondía a la bancada del agonizante PRI por cada diputado, y que esos diputados, o diputadas mejor dicho porque son mayoría, ya no reciban recursos por ser integrantes de la Junta de Coordinación Política, como es el caso de Cinthia Valenzuela, ex priista, o Celia Jáuregui, la única diputada que tenía Movimiento Ciudadano.

Quisiéramos decirle, amable lector, que es la primera vez que se retrasan con información, pero no es así. En julio tenían dos meses sin publicar información hasta que aquí les aventamos un periodicazo limpio, y luego salieron muy dolidos diciendo que sí habían comprobado gastos pero que el Congreso no lo había publicado.

Significa que solo se ponen “transparentes” cuando brinca el escándalo.