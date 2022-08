Rocha Moya calificó de “atraco político” la labor que habrían realizado el ex Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y el comisionado de la Coepriss, Luis Alonso García Corrales, de acarreos y meter gente en los listados.

La foto que enojó

a Rocha

Y ahí la referencia a la foto, “además es un verdadero atraco político, quererse meter por la puerta de atrás, yo ya lo había dicho aquí una buena relación ya no la hay, ya no, por qué, porque irse a México a ver con Mario y con Adán Augusto ”, remarcó el Gobernador.

Rocha Moya calificó de “atraco político” la labor que habrían realizado el ex Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda , y el comisionado de la Coepriss, Luis Alonso García Corrales , de acarreos y meter gente en los listados.

Pero ¡Oh sorpresa!, bueno de sorpresa nada, pero una semana después, el ex Secretario de Salud de Sinaloa volvió a presumir otra foto, pero ahora reunido con el mismo Adán Augusto , acompañado del flamante líder nacional de Morena, Mario Delgado .

Hasta ahí todo bien, el Mandatario estatal no dijo ni pío de ese encuentro y todo mundo especulaba que Rocha y Cuén estaban en una especie de guerra fría cada quien haciendo su luchita política con los allegados al Presidente Andrés Manuel López Obrador .

Y sí, está el PAS

a las listas

La respuesta del PAS

Y ante las acusaciones del Gobernador de “atraco político”, el Partido Sinaloense se defendió mediante un comunicado asegurando que el instituto político no comparte los señalamientos del Gobernador de intromisión y dice que respeta la vida interna de los demás partidos.

La vio cerca

Horas antes de anunciar su renuncia al partido, había expresado su lealtad al Gobernador, y es que el “miedo no anda en burro”, después de ver cómo le dijeron adiós al titular de la Coepriss y a dos funcionarios más de la Sectur, pues la Secretaria seguramente creyó que era la siguiente en caer.

El PAS no le servirá

a Rocha, pero qué tal

a Morena

Con la destitución del Director de Coepriss, Luis García Corrales, queda claro que Rocha Moya ya no quiere para nada a elementos pasistas en su gobierno.

Poco a poco, o quizás a pasos acelerados, el Gobernador irá purgado todo lo que huela a PAS, pues ya quedó claro que sólo utilizó a la militancia para garantizar la Gubernatura.

No ha pasado ni siquiera un año y son pocos los militantes o simpatizantes del PAS dentro del gobierno, a ver cuanto duran los que aún siguen en dependencias.

Ahora, no es que el PAS no le sirva al Gobierno de la 4T y a Morena rumbo al 2024, eso va quedando ya muy claro, si no que a Rocha Moya ya le está saliento urticaria cada vez que le recuerdan la alianza con Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Como dicen por ahí: “esto... se va a descontrolar”.