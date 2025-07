Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Mientras tanto, la violencia no se contiene, sólo se administra. Los discursos se renuevan, pero los resultados no.

Rompiendo

récords violentos

Hasta la hora en que esta columna se escribe, la semana ya lleva 70 asesinatos. 10 diarios.

Es, por mucho, la semana más violenta desde septiembre pasado, cuando se soltó la guerra entre los Guzmán y los Zambada. También así había sido la semana anterior pero ésta ya la superó.

Son los números, y oficiales por cierto, los que confirman que la “estrategia” militar no da más.

De modo que no necesitamos reforzar lo que se hace sino ajustarlo, corregir el rumbo, meterle inteligencia, reducir la impunidad, ir por los verdaderos generadores de violencia que tienen nombre y apellido y que se cartean con cartulinas y lonas a punta de barbarie.

Junio pasado ya fue el mes más violento de la historia de Sinaloa y si no ajustamos pronto el abordaje de seguridad, no hay duda de que julio puede ser igual o peor, pero no hay voluntad oficial alguna por reconocerlo y menos aún para actuar en consecuencia.

En fin, seguiremos en la inercia del lugar común, del “trabajamos duro”, del “hay coordinación”, al tiempo que pasamos contando muertos y acumulando víctimas.