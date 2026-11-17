Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Como un reflejo de la realidad que se vive, este lunes por la tarde en Mazatlán se realizó con éxito la reapertura del Paseo de las Estrellas en el Paseo Claussen, frente al Cerro de la Nevería, pero bajo un fuerte dispositivo de seguridad en el que participaron elementos de instituciones de los tres niveles de gobierno.

Mil detenidos y

muchas preguntas

Más de mil personas han sido judicializadas por la Fiscalía General de la República en Sinaloa durante 2026. La cifra podría parecer un indicador contundente de actividad institucional frente a la crisis de violencia que vive el estado, pero deja preguntas fundamentales sin respuesta: ¿quiénes son, por qué delitos fueron procesados y cuántos de ellos están relacionados con la disputa criminal que comenzó en septiembre de 2024? El Fiscal federal Efraín Alonso Gastélum Padilla presumió el número de personas llevadas ante jueces federales, algunas en prisión preventiva y otras ya sentenciadas. También destacó que la mayoría ha sido trasladada a penales federales para mantener un mayor control penitenciario. Sin embargo, los números se quedaron a medio camino. No hubo un desglose de los delitos imputados, de las sentencias obtenidas ni de cuántas personas enfrentan procesos por hechos relacionados con la actual confrontación entre grupos criminales. Y es que en Sinaloa las cifras de detenidos, decomisos y operativos se acumulan, pero la ciudadanía necesita algo más que estadísticas para saber si la estrategia de seguridad está dando resultados. Judicializar a una persona no equivale a obtener una sentencia condenatoria, y trasladarla a un penal federal tampoco representa, por sí mismo, una reducción de la violencia en las calles. En una entidad donde los homicidios, las desapariciones, los enfrentamientos y el miedo han trastocado la vida cotidiana desde hace más de dos años, las autoridades tienen la obligación de explicar qué resultados concretos están obteniendo. Mil personas ante jueces federales son mil casos que merecen seguimiento, no solamente una cifra para presumir. Porque mientras no se conozca quiénes fueron procesados, por qué delitos y qué consecuencias judiciales tuvieron sus detenciones, seguirá pendiente la pregunta más importante: ¿cuánto de todo esto está contribuyendo realmente a recuperar la seguridad de Sinaloa?

La dualidad

en que vivimos

El Gobierno del Estado anunció este lunes que durante el fin de semana largo, con motivo de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, Sinaloa registró una derrama económica de 950 millones de pesos por el sector turístico y de comercio. Los números del estado además detallan que ese fin de semana números que alcanzaron el 67 por ciento de ocupación hotelera y 272 mil 200 visitantes. Solamente Mazatlán tuvo números de 71 por ciento en ocupación hotelera, 182 mil asistentes y derrama de 761 millones de pesos. Los números fueron difundidos por el equipo de Comunicación Social, junto a un informe de la Secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, quien destacó que más allá de Mazatlán, Culiacán, Los Mochis y los Pueblos Mágicos de Cosalá, Mocorito y El Fuerte, se han encargado de diversificar la oferta turística regional con sus propios ofrecimientos. El boletín también destaca los atractivos de Mazatlán, como el show del Clavadista en la Glorieta Sánchez Taboada, el ascenso al faro, los recorridos en la Plazuela Machado y las visitas a la Catedral y el Mercado. Esto ocurre en medio de una crisis de inseguridad por la que atravesamos desde hace más de 26 meses, y que se ha hecho presente y agravado en el área urbana de Mazatlán y que a veces se desborda hasta la parte turística, sobre todo en la Zona Dorada y en la Marina. Igualmente, el resultado también excluye otros destinos del sur de Sinaloa sumidos en los brotes de violencia y jornadas de muertes, desapariciones y enfrentamientos armados, como Escuinapa, Rosario y toda la franja costera que conecta a Mazatlán, como Aguaverde y El Caimanero, y también Concordia y sus pueblos aledaños y sus características coloniales. Los números, es un hecho, podrían ser mejores, de no ser por esta crisis de violencia a la que sobrevivimos desde el pasado 9 de septiembre de 2024, cuando estalló la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa. Es decir, el Gobierno estatal por una parte difunde la información positiva para temas de economía y turismo, por otra parte también debe dar cuenta de la pesadilla que viven miles de familias en lugares en donde ya no hay visitantes que lleguen y dejen su dinero para beneficio local

La dura crítica del

Obispo a las autoridades

Luego de que el puerto tuvo un fin de semana con un repunte de violencia, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, soltó una crítica dirigida a las autoridades de los diferentes niveles en México. El líder católico fue firme al señalar que la inseguridad se encuentra en la mayor parte del País y que las autoridades, con prioridad, deben ver y analizar la situación sin estar contagiados de la corrupción. Durante su mensaje de este lunes, el Obispo dijo que no hay lugar de México donde se diga que hay más paz, más tranquilidad. “Son mínimas esas ciudades, la inmensa mayoría está con la misma situación que vivimos nosotros, a distintos niveles e intensidades, pero donde quiera hay desaparecidos, hay extorsiones, y amenazas”, sentenció Espinosa Contreras. Luego recalcó que el mismo Gobierno debe hacer un gran esfuerzo para que la corrupción alejada esté de las autoridades, algo fundamental, pues mientras haya funcionarios que tengan cercanías con la corrupción, pues “va ser muy difícil”. Monseñor Espinosa Contreras, como dijimos al principio, inspiró sus críticas en lo que se ha vivido desde hace ya casi un año en Mazatlán. Porque además de liderar la Iglesia católica en la región, él radica en el puerto y ha estado enterado de lo que ocurre a diario, con los ataques armados contra personas, las fachada de casas habitación, robos violentos y denuncias de desapariciones, pero además de otros hechos espeluznantes, como hallazgo de cadáveres o amenazas y extorsiones. Esta violencia, como hemos documentado en Noroeste, se ha extendido en al menos la mitad del territorio sinaloense, hoy con la acentuación en el sur de Sinaloa, pero que ocasiones se extiende hasta San Ignacio, que estuvo en Elota y Cosalá, y que en Navolato, Culiacán y Badiraguato también sigue de manera intermitente.

Evento del Paseo,

bien vigilado