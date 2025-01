Hablando del Gobernador, que tanto gustó de meter la cuchara en este tema, sería bueno que explicara cómo es que este arreglo reparatorio es “adecuado, correcto y convincente” para la comunidad de la UAS, esa a la que tanto invitó a exigirle rendición de cuentas a sus autoridades.

Y las priistas cuando no caen, se meten el pie solas

Como ya comentamos, esta semana fueron las comparecencias de quienes aspiran a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa, ante la Comisión del mismo tema del Congreso del Estado, en las que se ausentó por dos días la Diputada del PRI, y dirigente estatal del mismo partido, Paola Gárate Valenzuela.

Se ausentó y eso que ella se dice y jura estar comprometidísima con esa lucha y la protección a los mismos.

Casualmente, la ausencia de la Legisladora fue el mismo día que se desató el escándalo tras la captura de Joel Medina Miyazaki “La Morsa”, operador de Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, informada por el mismísimo Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

Si le suenan los apellidos es porque son conocidos en Sinaloa, pues se trata del hermano de la ex Diputada del PRI, Maru Medina Miyazaki.

No estamos sugiriendo que en medio de esta ola de violencia que tiene secuestrado al estado desde el 9 de septiembre, por la pugna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, Gárate Valenzuela se haya evadido para no dar explicaciones y esperar a que se calme tantito la cosa sobre cómo otra vez el PRI sale embarrado en un narcoescándalo.

Lo que sí es que ahora a ver con qué cara le reclama al Gobernador Rubén Rocha Moya y sus funcionarios.

Están viendo...

Otra que “ve la balacera y no se agacha”, es la Senadora, también del PRI, Paloma Sánchez.

A esta legisladora le encanta andar en la onda de la chaviza y es muy activa en su cuenta de TikTok.

Ahora con el tred del nuevo álbum musical de Bad Bunny, Debí tirar más fotos, Sánchez se subió al tren del single DtMF (Debí tirar más fotos) y subió videos y fotografías del difunto, Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ex Diputado local, ex Alcalde de Culiacán, ex aspirante a la Senaduría, y Diputado Federal plurinominal por el PRI, cargo en el que no rindió protesta porque fue asesinado antes, y también amigo, de muchos años, de Ismael “El Mayo” Zambada García, esto último confirmado por una carta escrita por el capo originario de El Salado, Sinaloa, y publicada por su abogado.

Seguramente la Senadora tiene la cabeza metida en una cubeta y no ve que en pleno escándalo de su compañera o ex compañera de partido, Maru Medina Miyazaki, se pone a publicar imágenes de un político que fue asesinado en el mismo lugar donde capturaron a “El Mayo” Zambada porque asistió a dicha reunión.

Y es que puede refutar que era inocente hasta demostrar lo contrario, pero no hay manera de creer a medias la carta del presunto narcotraficante. Porque por un lado pueden decir que Cuén no era amigo de muchos años, como dijo “El Mayo”, del capo pero sí creer la versión de que el Gobernador Rubén Rocha Moya estaría presente o fue invitado a la misma reunión.

A la Senadora Paloma Sánchez le faltan los reflejos de su dirigente de partido, Paola Gárate, que tampoco manejó muy bien las cosas, pero pues tampoco hay que ponerse de pechito. Que luego ¿por qué tiene que desactivar los comentarios en sus redes sociales? Mejor piénsele antes de postear.

Vergonzoso final de la novela turca

Tal parece que después de dos años de indirectas, reproches, difamaciones, campañas de odio y desprestigio, las pandillas de que operan en la UAS y la del señor de Batequitas por fin se entendieron y arreglaron sus diferencias como si del abrazo de Acatempan se tratara.

Para los súbditos del amigo de “El Mayo” Zambada, liderados por don ex Bigotes, el negocio resultó redondo, pues permanecerán en sus cargos cobrando impunemente, a cambio de resarcir una migaja de todos los recursos que habrían ejercido de manera ilícita al frente de la UAS.

Del lado de don Rubén, sus amigos y aquellos que lo respaldan aun cuando la razón no está con él, es una fuerte muestra de que la UAS nuevamente está en sintonía con el Mandatario, la cual representa un oasis en medio de la crisis que vive Sinaloa.

Hablando del Gobernador, que tanto gustó de meter la cuchara en este tema, sería bueno que explicara cómo es que este arreglo reparatorio es “adecuado, correcto y convincente” para la comunidad de la UAS, esa a la que tanto invitó a exigirle rendición de cuentas a sus autoridades.

Para la sociedad y universitarios es mucho más que un insulto querer hacer como que ya pasó todo, sólo porque ocho altos mandos de la Universidad, que no cobran poco, pagarán 20 millones de pesos entre todos en un plazo de seis meses, cuando fueron acusados por malversar más de 500 millones de pesos que no les pertenecía.

Sobre todo porque, dentro de ese grupo que juntará la “vaquita” figura nada menos que Héctor Melesio Cuén Díaz, quien por obra del destino estuvo ligado, ya sea con sus empresas o socios, a la mayoría de compras irregulares que investigó la Fiscalía.

En la práctica, la reparación del daño será como si Bruce Wayne pagara una deuda a Batman.

Tantas horas de audiencias, calles bloqueadas por marchas absurdas y clases que los jóvenes perdieron para atender movilizaciones sin sentido, para que todo finalice en un “gracias, Juez, no lo volveremos a hacer”. Ni las novelas turcas de las cinco, caray.

Así de absurdo fue el desenlace de los juicios contra funcionarios de la UAS, que hasta su abogado general, Yamir Valdez Álvarez, destacado como seguidor de las Ha-Ash, tuvo oportunidad de burlarse de pseudoperiodistas que ya no entraron en los acuerdos de la pandilla y que ahora están como Magdalena en Facebook.

Ahora bien, es muy triste ver que a la Fiscalía General del Estado están quedándole muy grandes los casos de persecución de delitos de corrupción.

Ya se vio con colaboradores de “El Químico” Benítez, a quienes suspendieron el proceso, y ahora con un presunto daño económico a la máxima casa de estudios de Sinaloa de parte de sus propias autoridades.

Dijo mi mamá que siempre no

Increíble cómo Morena Sinaloa, el partido que se dice más sólido y estable en el estado actualmente, puede dejar caer una idea en tan sólo dos días.

Y es que desde el domingo los morenistas andaban de aprontados queriendo hacer una marcha en respaldo al Gobernador Rubén Rocha Moya, que porque ya era mucho con las manifestaciones en su contra.

Pues el lunes el Gobernador dijo que no había tal marcha, y que no se pensara más en ello.

No es posible asegurar si el desaire del Gobernador a los quedabién fue porque ya no quiere darle cuerda a la gente que protesta o porque de plano entendieron que era un sinsentido habiendo tanto que hacer.

Según se tenía previsto hacerla este miércoles pero nadie salió a la calle a decir “Yo con Rocha”.

Sin duda la administración de Rocha Moya, abrumada por la crisis de seguridad, debe tomar en cuenta la percepción hacia el partido Morena Sinaloa en esta coyuntura; además de que ya presentaba problemas estructurales importantes y una dirigencia sin liderazgo.

Las marchas políticas siempre serán menos relevantes que las luchas sociales, y si en Morena se dicen defensores del reclamo ciudadano, deberían tener la prudencia de no utilizar más la infraestructura gubernamental a beneficio de ellos mismos, mostrar empatía para los ciudadanos que gobiernan y más aún para quienes les critican.

