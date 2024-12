Una muestra de ello es la proliferación de minicasinos o jugadas, que incluso se anuncian como tal en los locales en los que se ubican, que el Gobierno de los tres niveles sabe que existen y en dónde están, pero desde hace mucho tiempo son espacios intocables.

Pues sí debe de ser muy fuerte para el Gobierno de Sinaloa tener que lidiar con las cifras que una pugna que no se ha podido controlar, y no sólo eso, que la autoridad permitió al no poner límites al crecimiento del crimen organizado en el estado.

La escena de un grupo de mujeres buscando justicia para sus familiares desaparecidos, especialmente en un día tan simbólico como el aniversario de una desaparición, resalta una dolorosa realidad: el olvido institucional hacia las víctimas de la violencia y sus familias.

Su protesta frente al Palacio Municipal de Culiacán, con cuatro años de solicitudes ignoradas, refleja la indiferencia de las autoridades, incapaces de brindar siquiera la atención básica que las circunstancias exigen.

¿Qué clase de gobierno puede ignorar a quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos? No se trata sólo de un tema político; es un tema humano. Estas mujeres no están pidiendo algo extraordinario, sólo respuestas, sólo empatía, sólo cumplir con un mínimo de dignidad para ellas y sus familias. Y, sin embargo, ni el día simbólico del aniversario de uno de los desaparecidos pudo mover a nadie dentro del Palacio para salir a darles la cara.

Al marchar al Palacio de Gobierno, su mensaje fue claro: no se cansarán, porque no tienen el lujo de hacerlo. Y aunque sus gritos no obtuvieron respuestas, su presencia vuelve a evidenciar lo que parece una constante: un sistema que no sólo les da la espalda, sino que se atrinchera en su propia insensibilidad.

Las autoridades deben entender algo: no escuchar es no gobernar. Cada año que pasa sin respuestas, cada solicitud ignorada, cada puerta cerrada es una mancha que carga no sólo quien está en el cargo, sino la institución misma. Estas mujeres están haciendo su parte, alzando la voz por quienes no pueden hacerlo. ¿Cuándo hará el Gobierno la suya?