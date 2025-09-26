Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Es verdad que actualmente Sinaloa tiene una prioridad más urgente, que es la inseguridad que sigue dejando estragos en cada rincón de la entidad, sin embargo, un tema como la economía de la UAS tampoco debe ser descuidado por la relevancia de esa institución entre la comunidad.

Abusones, por donde

se le vea

La agresión de pseudoactivistas contra periodistas en Angostura no es un hecho menor, ni mucho menos aislado. Que hayan sido policías y ex policías los responsables de agredir a reporteros, lo convierte en un caso doblemente alarmante: se trata de personas que en algún momento tuvieron la responsabilidad de cuidar el orden, no de violentar a quienes informan. Artículo 19 ya pidió que la investigación sea atraída por la FGR y que la FEADLE intervenga. Es decir, la exigencia de justicia ya escaló al nivel federal. ¿Y el Estado de Sinaloa? ¿Y la Alcaldía de Angostura? Silencio. Ni una palabra para condenar los hechos ni para refrendar la importancia del trabajo periodístico. El vacío oficial se siente casi como una segunda agresión. La organización también demandó que se activen medidas de protección para los reporteros en riesgo, no sólo para quienes fueron golpeados, sino para quienes cubren la zona y especialmente protestas. Porque la violencia contra periodistas nunca se queda en un solo caso: se expande, genera miedo y mina la libertad de expresión. Si los ex policías golpearon periodistas a plena luz del día y en plena cobertura, ¿qué puede esperar cualquier reportero en una manifestación? Sin garantías reales, el mensaje es claro: informar en Sinaloa sigue siendo una actividad de alto riesgo. Y lo peor es que los agresores ya tienen nombres y apellidos, pero las autoridades locales prefieren hacerse las distraídas. El silencio, en este caso, también es un golpe.

En medio de la

pugna criminal

El señalamiento del colectivo No se metan con nuestras hijas exhibe uno de los ángulos más crudos de la crisis de seguridad en Sinaloa: la violencia contra las mujeres no sólo persiste, sino que se incrementa en un entorno donde las autoridades estatales y municipales han sido omisas. La cifra de 83 mujeres asesinadas en un año, con 13 casos solo en septiembre (y en aumento cada día) debería encender todas las alertas institucionales. Sin embargo, las denuncias de las colectivas apuntan a un vacío en diagnósticos, políticas públicas y presupuestos para enfrentar esta realidad. Destacan que no se trata de un dato aislado, sino de una tendencia sostenida en un estado donde Culiacán se ha mantenido por una década entre los municipios con más feminicidios en México. La crítica más dura no recae sólo en la falta de resultados, sino en la indiferencia, al subrayar que las autoridades han minimizado las cifras, que no atienden las solicitudes de diálogo de las organizaciones, y que siguen apostando a medidas improvisadas sin planes para prevenir, sancionar y erradicar esta violencia. Que las mujeres tengan que salir públicamente a exigir empatía y atención revela la distancia entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de quienes enfrentan la inseguridad. Hablar de la “pugna” criminal sin reconocer sus efectos diferenciados sobre niñas y mujeres es, en sí mismo, una forma de invisibilización. En este contexto, la exigencia de las colectivas no es solo legítima, sino urgente, porque la omisión ya no es un error administrativo, sino una forma de complicidad.

Las Choloaventuras de Torres