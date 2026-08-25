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Lo peor es que la mentada marcha, que sólo se quedó en plantón y manifestación en el Palacio de Gobierno, lo único que tuvo fueron sus lonas de Fuera Rocha y las ganas de que pasara otra cosa durante el día de ayer. Esa apatía dice y mucho de por qué en Sinaloa la cosa nomás no empieza a cambiar.

La falta de convocatoria

Difícil fue observar como en Sinaloa, en especial Culiacán, la Oposición y los líderes que se asoman en nuestro peor momento político, no tienen una convocatoria que nos ilusione para pensar en que las cosas pueden cambiar pronto. Aún y que el partido en el poder, Morena, también atraviesa su peor momento, la convocatoria de esta marcha apenas pudo superar unos 200 asistentes. Y fíjese que lo peor es que aparentemente eran todos los que deberían estar: el dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, Sergio “Pio” Esquer; el dirigente local del Partido Acción Nacional, Eduardo Ortiz; el ex candidato tricolor a la Hubernatura, Mario Zamora Gastélum, y no la mejor exponente del Partido Revolucionario Institucional, pero sí la más ruidosa, Paola Gárate Valenzuela. También acudieron el ingeniero Manuel Clouthier Carrillo, el empresario Miguel Taniyama, y la líder de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes. Por lo que hemos visto en las últimos meses, todos envueltos y sobrevivientes de la crisis de inseguridad, todos estos personajes habían sido los críticos más visibles en la lucha contra la figura del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y Morena. Pero los que veíamos como los Avengers culichis no tuvieron respuesta a su llamado. Lo peor es que la mentada marcha, que sólo se quedó en plantón y manifestación en el Palacio de Gobierno, lo único que tuvo fueron sus lonas de Fuera Rocha y las ganas de que pasara otra cosa durante el día de ayer. Esa apatía dice y mucho de por qué en Sinaloa la cosa nomás no empieza a cambiar.

La disputa en el Congreso del Estado

Toda una batalla se vivió durante todo el día de ayer entre los diputados locales de Morena con el resto de las bancadas en el Congreso del Estado, y todavía ayer después de las 21:30 horas esperaban noticias sobre una posible terna de aspirantes a ocupar el cargo de Gobernador interino. El gran problema es que hay militantes del rochismo que aún pelean por mantener a sus representantes en el poder y se negaron, durante todo el día, a dar su brazo a torcer. La terquedad evidente en el recinto va en contra del mensaje que envió la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la que prácticamente se refirió a escoger a alguien que no sea del equipo de Rocha Moya y que pueda terminar lo que resta del sexenio. Según lo que ha salido a cuentagotas, con filtraciones por aquí y por allá de los mismos diputados, es que la negativa de quienes ostentan el poder ha entorpecido todo avance. Después de avisar que la sesión extraordinaria para designar al Gobernador interino se pospondría hasta nuevo aviso, una cascada de nombres, algunas opciones absurdas, cayeron entre la zozobra. Hasta que ya entrada la noche se programa otra vez a las 08:00 horas de hoy la sesión, pero todavía, según supimos, con la indecisión y un empate técnico entre los señalados como opciones. Esperemos que esto termine pronto, pues mientras Sinaloa no tiene Mandatario, las horas y días avanzan y no hay ningún responsable que tome decisiones para por lo menos ayudar a aminorar la crisis de inseguridad por la que atravesamos. Ojalá que este martes ya quede.

Ni rochismo

ni continuidad

En medio de todo este embrollo, la batalla siguió porque además públicamente tanto el Partido Acción Nacional como Movimiento Ciudadano se posicionaron para rechazar incluso al morenismo y al rochismo en su participación a la hora de votar por el nuevo Gobernador interino de Sinaloa. La dirigente estatal del PAN, Wendy Barajas Cortés, dijo que la bancada blanquiazul votará contra cualquier morenista para el sucesor de Rocha Moya. Declaró que aunque Morena cuenta con mayoría en el Congreso del Estado, carece de “autoridad moral” para decidir la continuidad de su proyecto de Gobierno. Obvio, en el PAN tampoco son ajenos a la evidente intentona del rochismo por mantenerse a flote a costa de lo que sea, y peor, que en Sinaloa las otras corrientes no se han atrevido a encarar este proyecto político que ya va de salida, en evidente fracaso y en un contexto de crisis de seguridad, económica y de gobernabilidad. Por su parte, “El Pío” Esquer, de Movimiento Ciudadano, señaló a través de sus redes sociales, después de acudir a la marcha por la mañana al Palacio de Gobierno, que en esta lucha por el futuro de nuestro estado, estamos del mismo lado y del lado correcto: el de la dignidad, la justicia y el verdadero cambio. Señaló que le dio gusto coincidir con tantas y tantos líderes comprometidos con Sinaloa y que la misión es rechazar el rochismo y su continuidad. Adelantándose a esta situación, Esquer ya había solicitado al Congreso del Estado la activación del suplente del diputado Sergio Torres Félix, algo por lo que no ha recibido respuesta.

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