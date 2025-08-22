Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Al parecer la raza en Ahome siente que los chicharrones truenan más por aquellos rumbos, y sin importarles que sean del mismo partido, van y se le plantan de pechito al Congreso.

Tres ausencias

Lo ocurrido con Denisse y sus tíos Patricia y Francisco es otro golpe directo a la confianza de la ciudadanía en el Estado. Tres personas desaparecen en plena carretera federal, una de las vías más transitadas de Sinaloa, sin que hasta ahora haya rastro alguno de ellos. No es un caso aislado, es parte de un patrón que exhibe la incapacidad de las autoridades para garantizar seguridad incluso en trayectos cortos y rutinarios. La marcha de familiares y amigos, aunque necesaria para visibilizar, evidencia que en Sinaloa la gente no se siente escuchada si no toma las calles, si no se expone con pancartas para pedir lo mínimo, que sus seres queridos aparezcan. El hecho de que tengan que clamar por la “aparición con vida” es la normalización de la violencia y la indiferencia institucional. Durante la marcha de Catedral a la Lomita la familia insistió en no reclamar al Gobierno, solo pedir apoyo. La cautela con que se expresan podría significar el miedo a que una crítica abierta pueda ser justificación suficiente para que el caso se ignore. Un grito desesperado pero contenido, como si tuvieran que medir cada palabra incluso en medio de su dolor. La desaparición de Denisse y su tía Patricia y su tío Francisco es parte del vacío de seguridad que persiste en zonas clave, y en las que cualquiera puede ser víctima sin que haya respuesta inmediata. El hecho desnuda fallas inmediatas como la ausencia de seguridad en las carreteras, la falta de protocolos efectivos de búsqueda rápida y la indiferencia institucional que obliga a las familias a marchar para no ser olvidadas.

Sacando cucharas ajenas

Desde que develó sus aspiraciones por ser candidata a la Gubernatura de Sinaloa, la Diputada María Teresa Guerra Ochoa ha sacado a relucir un discurso y postura más filosa que cuchillo de carnicero. De por sí la doctora Tere Guerra siempre se ha caracterizado por su actitud férrea, para bien y para mal, ahora con este trabajo de cabildeo interno en Morena le hace más la lucha para demostrarle a los de su bando que puede ser la ficha para el 2027. Y ayer lo volvió a dejar claro con un recado hecho bolita que les lanzó a las y los regidores de Morena en Ahome, que al parecer son para Gerardo Vargas lo que los Siete Enanitos eran para Blancanieves. Porque resulta y resalta que los funcionarios ahomenses andan muele y muele con pedir una sesión extraordinaria del Cabildo para reinstalar a Vargas Landeros, basándose en la ya conocida resolución de un Juez de Zacatecas. Llámenos locos, si quiere, pero chance y nuestra estructura gubernamental, así como nuestra Constitución, le dan esas facultades y poderes al Congreso del Estado y no a los ayuntamientos, en este caso, a los cabildos. Por ahí fue la respuesta de la Diputada Tere Guerra, quien incluso advirtió que de seguirle jugando a los vivos, podrían caer en faltas administrativas o delitos las y los regidores ahomenses. Es más absurdo, porque si algo hemos visto en estos años en Sinaloa, son alcaldes desaforados y procesados penalmente por delitos de corrupción, y en la comparativa particular con el caso de Jesús “Estafa” Ferreiro, ningún Regidor o Regidora se puso en esos moños. Ni los de Oposición, vaya. Pero al parecer la raza en Ahome siente que los chicharrones truenan más por aquellos rumbos, y sin importarles que sean del mismo partido, van y se le plantan de pechito al Congreso. Un día de estos tendremos que ponernos a hablar a profundidad sobre el despapaye que traen las y los regidores en municipios del norte del Estado, porque entre estos compas que le hacen gordo el caldo a Vargas Landeros, y los de Guasave que en plena crisis económica se autorizaron un aumento de sueldo hasta los 70 mil pesos, pues no se dejan ayudar.

Algo para aplaudir