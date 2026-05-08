Seguramente el hecho, como dijimos desde el principio, vaya a servir para que otra vez se revisen todas las condiciones de los inmuebles o complejos que albergan miles de personas a diario. Ojalá que Protección Civil se ponga las pilas otra vez y aplique la ley con cada negocio que no cumpla con las obligaciones para prevenir este tipo de tragedias.

Accidentes que

encienden alertas

La situación del incendio en Los Mochis, que terminó en tragedia, vuelve a encender las luces de alarma sobre las condiciones de seguridad que lugares concurridos deben contar y estar certificados por autoridades. Y es que hay condiciones que evidentemente se relajan después de que pasa tiempo y ya no parece tan urgente. No queremos decir, de entrada, que haya sido culpa de los propietarios de la plaza, porque las autoridades mantienen las investigaciones para dirimir las responsabilidades. Sin embargo, los detalles que hasta ahora se han revelado son parte de esta tragedia que hoy enrarecen aún más el ambiente en un convulsionado Sinaloa. Lo peor es que ocurre en una zona que había estado muy tranquila y fuera del campo de batalla de la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa que estalló desde el pasado 9 de septiembre de 2024. La Mandataria estatal interina Yeraldine Bonilla Valverde envió un mensaje de solidaridad para las víctimas, que ya se cuentan en más de media docena de fallecidos y decenas de heridos. Seguramente el hecho, como dijimos desde el principio, vaya a servir para que otra vez se revisen todas las condiciones de los inmuebles o complejos que albergan miles de personas a diario. Ojalá que Protección Civil se ponga las pilas otra vez y aplique la ley con cada negocio que no cumpla con las obligaciones para prevenir este tipo de tragedias.

“No es gasto nuevo”... dice el Ayuntamiento

En Culiacán descubrimos que si guardas un gasto público suficiente tiempo, deja de parecer gasto. O al menos esa es la lógica con los 6 millones del concierto de Banda MS. Porque según la Alcaldesa, tranquilos todos, el dinero ya estaba apartado desde 2024. Entonces suponemos que ya no cuenta. Y sí, claro que la gente merece divertirse. Culiacán también necesita momentos ligeros entre tanta violencia y malas noticias. Hace dos años se canceló el evento porque “no había condiciones de seguridad”. Hoy la violencia sigue apareciendo diario en las notas, pero ahora sí es “la fecha más oportuna”. O sea, la inseguridad no se fue... nomás aprendimos a convivir con ella. También llama la atención cómo intentan vender el concierto como si fuera un regalo del Ayuntamiento. Gratis para la gente, sí. Pero no gratis para la ciudad. Son 6 millones de pesos públicos en una ciudad donde sobran calles destruidas, colonias oscuras y problemas mucho menos aplaudidos que un concierto. Y mientras tanto, cientos haciendo fila afuera del Ayuntamiento por un boleto. Una imagen muy de Culiacán con la gente buscando un rato de alegría mientras el Gobierno aprovecha para tomarse la foto.

El crecimiento que no se puede dar

Este jueves, el Movimiento Ciudadano dio otra nota que llamó la atención con el nombramiento de Elizabeth Montoya en la coordinación en el Congreso de Sinaloa. Era obvio que este movimiento debía darse, después de que sobrevivió en mejores condiciones que su compañero y anterior coordinador, el Diputado Sergio Torres, de un atentado a balazos el pasado 28 de enero de 2026. Sin embargo, el partido que ahora dirige Sergio “El Pío” Esquer, no ha podido capitalizar este ataque artero contra los representantes del llamado movimiento naranja, para sus aspiraciones políticas. Lamentablemente no se podrá contar con la voz, la fuerza, la arenga y la gran experiencia de Sergio Torres, puesto que aunque sobrevivió, lo hizo en malas condiciones. Por lo menos hoy sabemos que no llamarán al suplente de Sergio Torres para que ocupe su curul en Congreso. Nos quedamos pues con estos pocos pasos que da Movimiento Ciudadano, pese a que hay una sensación de que el movimiento pudo haber dado pasos más grandes, tomando en cuenta que ya venía con un crecimiento sostenido en el electorado sinaloense y respaldado con esa tendencia nacional.

La sorpresa para entrar al Congreso