Defenestrado y abandonado por todos aquellos que en algún momento fueron sus amigos, o sus cómplices, “El Químico” enfrentará a la justicia, aunque todos sabemos, íntimamente, que nunca pisará la cárcel, que las acusaciones solo fueron hechas para echarlo del poder.

Justicia



En soledad

Pero una enorme ola electoral, conocida como el “tsunami de Morena”, lo arrastró y lo sentó en la silla presidencial del puerto, desde ese día en adelante no volvió a estar solo, hasta el sábado por la noche, cuando colgaba de una grúa y era quemado por una partida de “locos” que hablaban en verso.



Sueños



La importancia de la legalidad

Por aquí anduvieron Tatiana Clouthier Carrillo , ex Secretaria de Economía, y Luis Pérez de Acha, abogado constitucionalista, para impartir el inicio de una serie de talleres sobre la cultura de la legalidad.



Calderón preocupado por la oposición

El ex Presidente Felipe Calderón anda queriendo crear un nuevo partido, como si ya no tuviéramos muchos, en un artículo publicado en un diario de circulación nacional, el ex Mandatario considera que se debe reorganizar a la oposición. ¿A poco?

¿Y para eso hace falta un nuevo partido?

Entendemos que el ex Presidente anda muy apurado por estar en la política rumbo al 2024, pero en estos momentos creemos que tiene un pendientillo que debería atender.

El juicio que quien fuera su hombre fuerte, Genaro García Luna, enfrenta en estos momentos; uno de los más polémicos de la historia reciente, porque recordemos que el sexenio calderonista se distinguió por activar la guerra contra el narcotráfico.

Todo esto ya ha salpicado a Felipe Calderón, sobre todo por sus dimes y diretes que trae con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.