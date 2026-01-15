Vaya sorpresas las que nos enviaron desde el recién nacido municipio de Eldorado, en donde ya hay funcionarios que se quieren pasar de lanza, con su poder e influencias, y porque hay Oposición que se está comportando a la altura de lo que deberían.

Pintados de pies a cabeza

La comparecencia del Secretario de Agricultura ante el Congreso fue, otra vez, una fotografía perfecta de la Oposición sinaloense: muchas preguntas, pocos colmillos. Un desfile de posicionamientos que sonaron más a trámite parlamentario que a un verdadero contrapeso frente a un campo que se cae a pedazos entre sequía, precios por los suelos y productores endeudados.

El funcionario llegó con su carpeta de cifras: 99 por ciento de pagos al maíz, millones para bombardear nubes, toneladas de fertilizante gratuito.

Números redondos, bien peinados, listos para el aplauso. Y del otro lado, diputadas y diputados que, salvo contadas excepciones, parecieron conformarse con levantar la ceja y anotar tareas para después.

La Diputada del PT habló de transparencia y de metas de mejoramiento genético como quien pide un informe escolar; el PAS recordó que el sector primario es importante, gracias por la revelación, y el PAN preguntó por el agua de reuso, tema pertinente, pero cómodo, sin filo. El más crítico fue el PRI, pero opera solo y sin forma o una dirección conjunta y se nota.

Porque los números del propio informe estatal son demoledores: menos 32 por ciento en agricultura, menos 30 en ganadería. ¿Cómo se cuadra eso con el discurso de éxito? Ahí estaba la carnita para apretar, para exigir explicaciones técnicas, responsables, con nombre y apellido. Pero la sesión se fue diluyendo entre generalidades y buenas maneras.

La única que sacó un poco la daga fue Paola Gárate, cuando habló de la compra de maíz de 2023 y de la sospecha de que el Gobierno está dejando secar las parcelas. Pero hasta ese dardo se perdió entre formalismos y el ritual de agradecer la presencia del Secretario.

Mientras tanto, en el mundo real, los productores siguen calculando si siembran o mejor empeñan el tractor; los temporaleros miran al cielo sin saber si los vuelos antilluvias les van a salvar la temporada; y los pequeños ganaderos venden vacas para pagar el diésel. Esa realidad apenas se asomó en el salón del Congreso.

La tibieza opositora termina siendo un salvavidas para el discurso oficial. Si nadie aprieta, todo parece funcionar. Si nadie incomoda, las metas se declaran cumplidas aunque los bolsillos estén vacíos.

Y así, entre aplausos moderados y cuestionamientos de terciopelo, el campo sinaloense sigue esperando una defensa a la altura de su crisis.

El problema no es que el Secretario lleve buenas láminas; el problema es que enfrente no hay quien cuestione con idea y razón. Y un Congreso que no incomoda se vuelve parte del paisaje, no del remedio.



Malas prácticas en nueva administración

Vaya sorpresas las que nos enviaron desde el recién nacido municipio de Eldorado, en donde ya hay funcionarios que se quieren pasar de lanza, con su poder e influencias, y porque hay Oposición que se está comportando a la altura de lo que deberían.

Nos llamó mucho la atención enterarnos de que Eldorado, con estas broncas, sigue sufriendo como pueblo pequeño, pues aunque son malas prácticas, el impacto es apenas visible, como de más maña que otra cosa.

El acusado es el Tesorero municipal, de nombre Manuel Campas Duarte, según una denuncia interpuesta por los regidores del Movimiento Ciudadano, Jesús Alberto Camberos Castro y Antelma López Ramírez.

Mediante un escrito, ya sellado de recibido y del que Noroeste tiene una copia, el Tesorero ha realizado labores que no le corresponden, como hacerse cargo de la nómina, hacer compras para el Ayuntamiento a un negocio de familiares suyos, hacerse ojo de hormiga para raza que evidentemente es aviadora porque tienen otro trabajo en otra parte, y promover y aplicar el nepotismo, práctica que consiste en darle chamba a toda la familia aprovechando su posición de poder.

Les digo, las cosas parecerían muy de otros municipios, de otros poblados, porque no hay evidencia de daños millonarios, por ejemplo, a las arcas del Ayuntamiento por la compra a los negocios de la familia ni tampoco se sabe el número de aviadores o de los familiares que trabajan en la actual administración.

Sin embargo es mucho de aplaudir la seriedad con que los regidores del Movimiento Ciudadano se han tomado su chamba y la valentía que se necesita para hacer este tipo de denuncias, y lo más importante es que no sólo es una denuncia mediática al aire o a las redes, sino que hay un documento dirigido al Órgano Interno de Control.

El hecho da esperanza e inspira a poder esperar de que en Eldorado no se van a andar con fregaderas y no es la Oposición la que se quedará callada en su primera e histórica administración, no solapar marranadas ni prácticas de funcionarios corrientazos que buscan siempre la manera de embolsarse un peso que es del erario.

Aplauso entonces, desde aquí, para Jesús Alberto y Antelma, que nuestra Oposición siempre sean los aliados que se necesita para de verdad ser un contrapeso de quienes ostentan el poder.



Más números en picada

El sector aéreo presume vuelo nivelado y hasta turbinas a máxima potencia, pero en Sinaloa terminamos el 2025 con vuelos en picada, ya que las cifras del Grupo Aeroportuario del Centro Norte no mienten y aunque el Gobierno intente marearnos con decirnos que todo está bien, la realidad es que los aeropuertos de Culiacán y Mazatlán cerraron el año en números rojos, y no por falta de rutas, sino por falta de confianza.

Aunque se nos aseguró que el aeropuerto de la capital sinaloense no se vería afectado por problemas ajenos a la aviación como la violencia, los datos fríos dicen que el Aeropuerto Internacional de Culiacán movilizó a 2 millones 162 mil 362 pasajeros, un 3.5 por ciento menos que el año anterior. ¿De qué sirvieron las nuevas rutas a Mexicali en marzo o a La Paz en febrero si el pasajero nacional, ese que mueve la economía local, cayó un 3.5 por ciento?

El miedo no viaja en avión, pero sí cancela boletos, ya que ni el repunte de diciembre en el tráfico internacional de un 35.2 por ciento, que se sintió más a visita de nostalgia que a turismo real, logró salvar el año del estancamiento.

Lo de la Perla del Pacífico es aún más preocupante, ya que OMA cataloga a Mazatlán como un importante destino turístico, pero los turistas parecen tener otros datos, ya que la terminal registró la caída más estrepitosa de la red con un -7.1 por ciento en tráfico total.

Se perdieron más de 132 mil pasajeros en un solo año y se intentó tapar el sol con un dedo inaugurando cuatro rutas en diciembre hacia Aguascalientes, Torreón y hasta Regina, Canadá, pero el daño ya estaba hecho: el tráfico nacional se desplomó un 7.2 por ciento en el acumulado anual.

Se pensaba que con la llegada de Vinci Airports y la apertura de vuelos estacionales la recuperación sería automática, pero el contexto de inseguridad, ese que no aparece en las tablas de Excel de OMA pero que se siente en cada asiento vacío, ha dictado su propia sentencia.

El turismo y los negocios necesitan certezas, no sólo pistas pavimentadas, y mientras la estrategia siga siendo abrir rutas sin garantizar la tranquilidad de quien las vuela, seguiremos viendo cómo el tráfico aéreo en Sinaloa se queda, literalmente, en el suelo.



Llegar a tiempo no es su fuerte

Fiel a su tradición de arribar con varios minutos de retraso a la mayoría de sus compromisos ciudadanos, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez llegó media hora tarde a la colonia Villa Galaxia, donde tuvo lugar la jornada “Contigo Mazatlán”, para atender las peticiones de los vecinos de dicho asentamiento.

Y eso que en cada gira mandan colocar un agente de Tránsito en cada semáforo de la zona donde se realizará el evento para darle fluidez al despliegue de Estrella Palacios y no perder tiempo entre los mazatlecos que esperan el verde para seguir circulando.

Y es que ni siquiera por ser la primera jornada de esta campaña, Palacios Domínguez pudo arribar al lugar a la hora pactada, manteniendo a la espera a decenas de residentes que buscaban ser atendidos por los funcionarios de esta administración.

Del mismo modo se encontraba la prensa, en espera de la llegada de la Alcaldesa para cuestionarla no solamente de esta primera jornada del “Contigo Mazatlán”, sino también de la reciente visita del Gobernador Rubén Rocha Moya al puerto y los temas que se pudieran haber tratado.

Sin embargo, Palacios Domínguez, bajo la justificación de haber llegado justo (con media hora de retraso) al evento, se dirigió a dar su tradicional mensaje que suele compartir en cada colonia que visita con este programa, para posteriormente atender a los ciudadanos dejando de lado a la prensa, a la cual se le informó que serían atendidos.

Ante las prisas, se le comunicó a los reporteros que la atención se daría unos minutos después, ya que Palacios Domínguez pudiera darse un tiempo, pero después de más de una hora de espera, esa cortesía con la prensa no se dio, al punto que se informó a los periodistas que aún estaba en el lugar que por cuestión de la atención ciudadana que estaba realizando la alcaldesa, ésta no podría brindar entrevistas... una vez más.