“El estadio se ha mantenido en el centro de observaciones de un grupo de legisladores morenistas y ahora hicieron un llamado al Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, para que deje de favorecer a empresarios como Salinas Pliego”.

Estrada Ferreiro

vuelve a explotar

¿Tendrá razón o no de enojarse? usted tiene la mejor respuesta señor lector, el tema aquí es que, el actual Alcalde con licencia tiene sus puntos positivos también, mismos que la gente no ve, porque solo mira los memes y las mentadas que lanza el Alcalde con licencia.

Si hace bien o no, habrá que valorar la ley, y lo estaremos analizando, lo que es cierto, es que Estrada Ferreiro es el blanco perfecto para quien quiera molestarlo, sobre todo, porque él no tiene medias tintas, lo que dice, lo vomita, sin miramientos y sin pensar en las consecuencias.

Regresa El Kraken

a la polémica

En el Congreso del Estado se siguen calentando los ánimos, las y los legisladores suplentes le han entrado bien al quite, pero la polarización no se deja de lado y por temas que no se agotan, como El Kraken, el estadio de futbol profesional de Mazatlán.

El estadio se ha mantenido en el centro de observaciones de un grupo de legisladores morenistas y ahora hicieron un llamado al Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, para que deje de favorecer a empresarios como Salinas Pliego.

Por supuesto, las voces cantantes siguen siendo las de líderes como Graciela Domínguez Nava y Sergio Jacobo Gutiérrez, de Morena y el PRI, respectivamente, la primera señalando inconsistencias alrededor del inmueble y el segundo señalando que ese tema fue aclarado y no hay más que discutir.

Ni la Diputada Yeraldine Bonilla Valverde se imaginó el monstruo que estaba despertando al poner el tema en la sesión del Congreso.

Su punto fue dirigido al empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien el Gobierno del Estado le concedió el derecho para administrar, utilizar, explotar, brindarle mantenimiento, llevar a cabo mejoras y comercializar todo el estadio, a través de su empresa Atlético Morelia S.A. de C.V.

El problema del estadio lo origina la diferencia de puntos de vista, mientras unos ven en la concesión un regalo a un empresario, otros ven una oportunidad de oro para promocionar Mazatlán.

El asunto es que desde que se proyectó el estadio se hizo con la idea de hacerlo para invitar a venir a Sinaloa a un equipo de futbol profesional, solo que en un inicio se pensaba en un equipo de la división de ascenso y no de un equipo de primera división.

El trato con Salinas Pliego fue muy claro, a cambio de traer al equipo, se le pidió que llevara el nombre de Mazatlán y que él se encargara de la inversión, Sinaloa solo pondría el estadio.

Mazatlán recibiría, a cambio, una proyección sin precedentes y el costo de esa promoción sería el estadio, cuya mayor parte se construyó con recursos federales.

Si queremos polémica basta con preguntarnos ¿cuál sería el uso del estadio si no se le concesionara a un equipo profesional de futbol?