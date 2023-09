Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Los invitados de honor del Mandatario fueron los empresarios mazatlecos Carlos y Fernando Berdegué, accionistas del Grupo Hotelero El Cid. La invitación incluyó su presencia en el informe, pero después se sumaron al recorrido en el Tren Maya, donde solo acompañaron al Presidente un puñado de empresarios, funcionarios de alto nivel y algunos militares.

Mazatlecos

en el Tren Maya

Así que los empresarios mazatlecos no solo fueron invitados, también fueron anfitriones del Presidente, al que los une una larga historia que comenzó con la amistad entre López Obrador y el padre de los empresarios, don Julio Berdegué.



El festejo de los panistas

La congregación de personas que hubo la mañana de ayer domingo en el quiosco de la Plazuela República en Mazatlán se pintó de azul y es que por mucho que se hable del Frente Amplio por México, los panistas festejaron su primer batalla ganada, con el triunfo de Xóchitl Gálvez Ruiz.

Que por mucho que la dirigente estatal del PRI, Paola Gárate Valenzuela, diga que su partido sabe perder, la ausencia de los priistas en este mitin dice lo contrario y del PRD mejor ni hablar, siguen grises.

Mientras tanto el regidor Martín Pérez Torres no perdió oportunidad para ser protagonista y empezar su camino para contender por la Alcaldía de Mazatlán, ganando simpatías, la cuestión es que por el PAN ya salieron otros interesados.

El ex dirigente panista, Roberto González, levantó la mano y por otro lado el ex panista Juan Alfonso Mejía ya comenzó a hacerse notar y no se sabe si volverá al partido por la puerta grande o va a militar para el tricolor.

La cuestión es, si no pueden ponerse de acuerdo en un mismo partido, cómo lograrán los acuerdos cuando se cierren filas para las candidaturas locales, suena a que pronto a más de uno se le va a acabar el festejo y se les va a borrar la sonrisita.