Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

En Morena quisieron tirar la queja contra la Senadora Imelda Castro Castro al bote de la “frivolidad”, pero el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa les regresó el expediente con moño y sello de “hagan la tarea bien”.

Que hay que revisar bien eso de los

adelantados

En Morena quisieron tirar la queja contra la Senadora Imelda Castro Castro al bote de la “frivolidad”, pero el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa les regresó el expediente con moño y sello de “hagan la tarea bien”. La historia comenzó cuando una militante acusó a la Legisladora de presuntos actos anticipados de campaña, en plena temporada donde más de uno ya se anda midiendo la banda gubernamental aunque oficialmente nadie ande en campaña. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena cerró el caso de un portazo, pero la denunciante tocó otra puerta: la del Tribunal local. Y ahí sí le abrieron. Las magistraturas dijeron que la resolución partidista venía floja de costuras: falta de exhaustividad, mala fundamentación y valoración dudosa de pruebas. Traducido al español de calle: resolvieron rápido y resolvieron mal. Así que ahora Morena tendrá siete días para volver a revisar el asunto y explicar, ahora sí con seriedad, por qué decide lo que decide. En tiempos donde todos juran que no buscan la candidatura, pero casualmente salen más en fotos, eventos y espectaculares emocionales, cualquier movimiento interno pesa. Moraleja política: en la carrera por Sinaloa, algunos ya arrancaron... aunque digan que siguen estacionados.

Moverse cuesta más

Lo que está pasando con el transporte es de esas cosas que parecen pequeñas en el papel, pero en la vida real pegan durísimo. Subieron las tarifas y ya con eso, trasladarse a Culiacán a trabajar o estudiar se volvió más caro... pero sobre todo para la gente que vive en sindicaturas o más lejos. O sea, mientras más necesitas moverte, más te cuesta. Suena absurdo, pero así quedó. Y lo más curioso es cómo lo justifican: que si la gasolina, que si los costos operativos... todo eso puede ser cierto, pero lo que no cambia es que la gente no gana más. Entonces el “ajuste” sale directamente del bolsillo de quienes ya traen el dinero contado. Por ejemplo, hay estudiantes que usan hasta cuatro camiones al día. Antes ya era un gasto pesado, pero todavía les alcanzaba para algo más, aunque fuera una botella de agua. Ahora ya van exactos, sin margen. Literal, es pagar el transporte y ya. Y en las rutas foráneas es donde más se siente. Ahí no fueron uno o dos pesos, fueron hasta 15 pesos. Es como si el sistema dijera: “¿vives lejos? bueno, te va a salir más caro intentar salir adelante”. Decisiones tomadas como si fueran números, sin pensar que hay gente que depende de ese camión todos los días. Pero bueno, eso sí, ahora moverse cuesta más... aunque el servicio sea el mismo de siempre.

Choferes que no se dejan ayudar

Muy enojados nos compartieron usuarios del camión de la ruta República Mexicana, que recorre del centro al sur de Culiacán, por una razón muy simple y que prevalece en este gremio: los conductores son imprudentes al grado de poner en peligro al pasaje y a los otros conductores. La denuncia fue contra uno de los conductores que tiene asignado un autobús al que lo conocen como “el chato”, y hasta donde sabemos, es el único de esa ruta que trae aire acondicionado. Pues resulta que el hábil y listo conductor decidió no esperar su lugar y la oportunidad para atravesar un tramo que tiene cancelado el sentido de oriente a poniente, invadió un carril y buscó ganarle el paso a una grúa que además venía jalando a otra grúa descompuesta. La mayoría de quienes esperaban en la fila de carros que daban pase por un solo carril fueron testigos del hecho. El camionero se brinca el carril donde estaban reencarpetando y al mismo tiempo que la grúa iba remolcando a la otra grúa y cuando el camionero quiso meterse al carril normal le pegó a la grúa que llevaba la carga. El susto fue mayor porque de frente a él se encontraba otra góndola cargada de asfalto. El incidente, registrado casi a las 15:00 horas, fue provocado enteramente por el conductor, según los denunciantes. Ojalá que la Dirección de Vialidad y Transportes se anime a hacer algo, pues es muy común que rutas como esas, que son chicas y poco activas, a veces pretenden pasar desapercibidos y los choferes, creyendo que nadie se va a quejar, cometen estupideces como esa de exponer a su pasaje y a los otros conductores. Es lógico que el exhorto es a que las reglas se apliquen y que erradiquen a choferes que pese a la capacitación y el sentido común, son capaces de cometer ese tipo de acciones imprudentes.

Hoy, el último juego

del Mazatlán FC en

El Encanto

A partir de mañana jueves, Sinaloa ya no tendrá futbol de Primera División. Por la tarde-noche de hoy miércoles el Mazatlán FC juega su último partido en el estadio El Encanto contra el Toluca. Hay que recordar que en noviembre de 2017 inició la construcción del estadio de futbol en Mazatlán, que más tarde sería la casa de los Cañoneros. La inversión en el recinto deportivo fue de alrededor de 700 millones de pesos. El 23 de julio de 2020 se celebró la apertura del estadio con un concierto a cargo de la Banda El Recodo, patrocinador del club mazatleco. Fue inaugurado oficialmente el lunes 27 de julio de 2020, en plena pandemia, por el entonces Gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien recibió las quejas del por qué hacer este estadio en ese lugar, ya que hubo voces que mejor hubiera sido en la zona donde se construyó en nuevo Hospital General de Mazatlán, allá por el rumbo de atrás del Centro de Convenciones. El primer partido celebrado en el Kraken fue el Mazatlán FC vs. Puebla (1-4), ese 27 de julio, correspondiente a la jornada 1 del Guard1anes 2020. Hoy, cinco años y nueve meses después de la primera aparición de los cañoneros, será el último silbatazo, poniendo fin a esta historia del futbol mazatleco. Ya no vendrá turismo deportivo a llenar los hoteles del puerto. Se extrañará el futbol de Primera División en Mazatlán. El partido de hoy, correspondiente a la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX, está programado para iniciar a las 18:00 horas, y se prevé una entrada casi llena, por lo que el club anunció que el operativo de seguridad contará con alrededor de 500 elementos patrullando el interior y el exterior del inmueble. El Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón, señaló que una vez más trabajarán en un operativo especial para detectar y prevenir eventualidades que pongan en riesgo el juego; para lo cual habrá más de 120 agentes de la Policía Municipal y 270 elementos de seguridad privada. Ojalá y se despida el Mazatlán FC con un buen partido y un triunfo. ¡FOUL!... Mientras diputados como Serapio Vargas y Pedro Lobo hacen el ridículo nacional por sus iniciativas absurdas, en el Congreso del Estado ¡jubilados y pensionados exigen que se cumplan derechos ya ganados!

Que hay que revisar bien eso de los

adelantados

En Morena quisieron tirar la queja contra la Senadora Imelda Castro Castro al bote de la “frivolidad”, pero el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa les regresó el expediente con moño y sello de “hagan la tarea bien”. La historia comenzó cuando una militante acusó a la Legisladora de presuntos actos anticipados de campaña, en plena temporada donde más de uno ya se anda midiendo la banda gubernamental aunque oficialmente nadie ande en campaña. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena cerró el caso de un portazo, pero la denunciante tocó otra puerta: la del Tribunal local. Y ahí sí le abrieron. Las magistraturas dijeron que la resolución partidista venía floja de costuras: falta de exhaustividad, mala fundamentación y valoración dudosa de pruebas. Traducido al español de calle: resolvieron rápido y resolvieron mal. Así que ahora Morena tendrá siete días para volver a revisar el asunto y explicar, ahora sí con seriedad, por qué decide lo que decide. En tiempos donde todos juran que no buscan la candidatura, pero casualmente salen más en fotos, eventos y espectaculares emocionales, cualquier movimiento interno pesa. Moraleja política: en la carrera por Sinaloa, algunos ya arrancaron... aunque digan que siguen estacionados.

Moverse cuesta más

Lo que está pasando con el transporte es de esas cosas que parecen pequeñas en el papel, pero en la vida real pegan durísimo. Subieron las tarifas y ya con eso, trasladarse a Culiacán a trabajar o estudiar se volvió más caro... pero sobre todo para la gente que vive en sindicaturas o más lejos. O sea, mientras más necesitas moverte, más te cuesta. Suena absurdo, pero así quedó. Y lo más curioso es cómo lo justifican: que si la gasolina, que si los costos operativos... todo eso puede ser cierto, pero lo que no cambia es que la gente no gana más. Entonces el “ajuste” sale directamente del bolsillo de quienes ya traen el dinero contado. Por ejemplo, hay estudiantes que usan hasta cuatro camiones al día. Antes ya era un gasto pesado, pero todavía les alcanzaba para algo más, aunque fuera una botella de agua. Ahora ya van exactos, sin margen. Literal, es pagar el transporte y ya. Y en las rutas foráneas es donde más se siente. Ahí no fueron uno o dos pesos, fueron hasta 15 pesos. Es como si el sistema dijera: “¿vives lejos? bueno, te va a salir más caro intentar salir adelante”. Decisiones tomadas como si fueran números, sin pensar que hay gente que depende de ese camión todos los días. Pero bueno, eso sí, ahora moverse cuesta más... aunque el servicio sea el mismo de siempre.

Choferes que no se dejan ayudar

Muy enojados nos compartieron usuarios del camión de la ruta República Mexicana, que recorre del centro al sur de Culiacán, por una razón muy simple y que prevalece en este gremio: los conductores son imprudentes al grado de poner en peligro al pasaje y a los otros conductores. La denuncia fue contra uno de los conductores que tiene asignado un autobús al que lo conocen como “el chato”, y hasta donde sabemos, es el único de esa ruta que trae aire acondicionado. Pues resulta que el hábil y listo conductor decidió no esperar su lugar y la oportunidad para atravesar un tramo que tiene cancelado el sentido de oriente a poniente, invadió un carril y buscó ganarle el paso a una grúa que además venía jalando a otra grúa descompuesta. La mayoría de quienes esperaban en la fila de carros que daban pase por un solo carril fueron testigos del hecho. El camionero se brinca el carril donde estaban reencarpetando y al mismo tiempo que la grúa iba remolcando a la otra grúa y cuando el camionero quiso meterse al carril normal le pegó a la grúa que llevaba la carga. El susto fue mayor porque de frente a él se encontraba otra góndola cargada de asfalto. El incidente, registrado casi a las 15:00 horas, fue provocado enteramente por el conductor, según los denunciantes. Ojalá que la Dirección de Vialidad y Transportes se anime a hacer algo, pues es muy común que rutas como esas, que son chicas y poco activas, a veces pretenden pasar desapercibidos y los choferes, creyendo que nadie se va a quejar, cometen estupideces como esa de exponer a su pasaje y a los otros conductores. Es lógico que el exhorto es a que las reglas se apliquen y que erradiquen a choferes que pese a la capacitación y el sentido común, son capaces de cometer ese tipo de acciones imprudentes.

Hoy, el último juego

del Mazatlán FC en

El Encanto