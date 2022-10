Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Inicia el calvario de ‘El Químico’

Ya con la denuncia penal en su contra, Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán inició con el pie izquierdo en su defensa. Primero anduvo visitando al Gobernador Rubén Rocha Moya, y nos imaginamos que al mismo Congreso del Estado, pidiendo lastimosamente ayuda, pero al parecer ya nadie para lo que le espera. Luego se hace ojo de hormiga, para reaparecer con el clásico, “yo no soy ese” que le hizo daño a los mazatlecos. No ha habido una defensa como tal por parte de él, férrea, que de verdad ya presente pruebas, porque si no tiene bien amarrado todo el tinglado que él mismo armó y pruebas de que no hubo nada irregular, pues que se vea en el espejo de Jesús Estrada Ferreiro, porque el desafuero está a la vuelta de la esquina. Lo bueno, es que el ex Alcalde de Culiacán ya le ofreció todo su apoyo moral, por lo que algunos malosos dijeron, “se cuajó” El Químico.

Informitis

Del tingo al tango anduvo el Gobernador Rubén Rocha Moya asistiendo a varios de los informes presentados por alcaldes y la Senadora Imelda Castro. En Ahome fue evidente la actitud de Rocha con Gerardo Vargas Landeros muy de espaldarazo para él y su municipio, diciendo que este municipio, y la ciudad de Los Mochis se ha distinguido no sólo en Sinaloa, sino en el resto del país, como una de las mejores ciudades para invertir, haciendo alusión que así lo ha informado la prestigiada revista Forbes, bueno, hechos son hechos. También en Badiraguato, José Paz López Elenes hizo lo propio y también invitó al Mandatario estatal, quien como ya sabemos es de por aquellas tierras.

El ‘destape’ que no fue

Pero donde se puso bueno fue en el informe de Imelda Castro, quien reunió a lo más granado del morenismo sinaloense, aquí no hubo simpatizante que se quisiera perder esa fiesta, y miren que Imelda tiene cartel y quedó demostradísimo. Y es que al borde de toda la camaradería que se le ocurre el Gobernador Rubén Rocha Moya realizar “un destape” aunque efímero, al afirmar que Imelda Castro es su “corcholata” estatal o sea una posible sucesora de su Gobierno, haciendo alusión a las aspiraciones que siempre ha tenido de la Senadora... dicen que algunos ahijados y secretarios pusieron de cara de “nominados” para quedar fuera, pero no, luego luego el Mandatario estatal dijo que no lo malinterpretaran, que él pues ni siquiera puede pensar en eso porque apenas tiene un año, ¿y qué necesidad señor gobernador de amargarles la tarde a varios?

Y ella se autodescarta

Por su parte, Imelda Castro Castro, aseguró que por el momento no anda con esas calenturas de aspirar a la Gubernatura de Sinaloa, calificando el comentario de Rocha Moya como parte de la efervescencia de su informe. La Senadora muy propia ella como siempre, dijo que no son tiempos para pensar en estas aspiraciones, sin embargo, tampoco es algo que no pueda analizarse. Y siguiendo con su táctica de “no pero sí” y que no pretende tampoco la reelección en el Senado de la República, Castro Castro dice podría su partido evaluar esto. Y claro que quiere ser gobernadora, pero tiene que cuidar los tiempos y las formas y evitar lo más posible que las tribus del morenismo se le vayan encima.

Ya hablan de quiebra

técnica

Palabras fuertes las del Diputado Sergio Mario Arredondo Salas, quien en el Congreso local Comisión de Fiscalización al advertir que en las cuentas públicas llama la atención el tema de los pasivos sin fuente de pago que están acumulando los municipios y juntas de agua potable. Dijo que se está trastocando la condición financiera de muchos municipios, de muchas juntas de agua potable que, de seguir así, veremos una importante quiebra técnica de todos ellos. Acusó un desaseo financiero porque están suscribiendo de manera desordenada una serie de adeudos, de endeudamientos que está poniendo en riesgo las finanzas. Así que aguas, habrá que estar pendiente de lo que salga de esta reunión.

No la veía venir