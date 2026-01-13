Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El problema no es únicamente el endeudamiento, sino el mensaje que envía: como si el futuro no importara o, peor aún, como si fuera responsabilidad exclusiva de la siguiente administración. Las obras se presentan como logros sexenales, no como parte de un proyecto integral de desarrollo que trascienda coyunturas electorales.

A gastar, ya después

veremos

La administración del Gobernador Rubén Rocha Moya parece operar bajo una lógica de corto plazo, atrapada en el propio sexenio y sin una visión clara de continuidad gubernamental. No se trata solo de una percepción política, sino de una práctica que se refleja en las decisiones financieras y en la manera en que se diseñan, o se improvisan, las políticas públicas. La falta de confianza en la permanencia del proyecto político más allá del actual gobierno ha derivado en una estrategia que privilegia el gasto inmediato sobre la planeación de largo aliento. De ahí la decisión de solicitar permiso para endeudar al Estado, aun cuando Sinaloa ya arrastra compromisos financieros importantes, con el argumento de impulsar obra pública mientras, al mismo tiempo, se pagan deudas heredadas y propias. El problema no es únicamente el endeudamiento, sino el mensaje que envía: como si el futuro no importara o, peor aún, como si fuera responsabilidad exclusiva de la siguiente administración. Las obras se presentan como logros sexenales, no como parte de un proyecto integral de desarrollo que trascienda coyunturas electorales. En este escenario, las políticas públicas dejan de ser instrumentos de transformación sostenida y se convierten en herramientas de contención política. La ausencia de una idea de continuidad no solo debilita la planeación, sino que compromete la estabilidad financiera del Estado y limita la capacidad de los gobiernos futuros para maniobrar sin cargar con decisiones tomadas al vapor. Algo que llama la atención porque, aunque algunas de esas obras sí beneficiarán sustancialmente a la movilidad, como el Malecón Margen Izquierdo o los distribuidores viales de Mazatlán, vale recordar que mucha de la motivación para adquirir deuda proviene principalmente de las broncas heredadas por Quirino y Malova. Gobernar sin pensar en el después es, en los hechos, aceptar que el proyecto no aspira a perdurar. Y ese, quizá, es el mayor síntoma de desconfianza en sí mismo que puede mostrar una administración.

La crisis que ya

se volvió rutina

Tal parece que ahora el recuento de cierres de comercios en Culiacán es parte de la normalización de una crisis que ya debería encender alarmas mayores. Los comerciantes del centro hablan de 45 negocios cerrados en apenas unos días de enero, y de una proyección de hasta 150 al cierre del mes, esta estadística es el síntoma de una ciudad donde trabajar se ha vuelto un acto de alto riesgo. La inseguridad aparece, una vez más, como el telón de fondo permanente. Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es que el fenómeno ya no sorprende a nadie. Los cierres se anuncian con la misma resignación con la que se pronostica el clima, se sabe que vienen, se asumen inevitables y se contabilizan cuando ya es demasiado tarde. La violencia dejó de ser una emergencia para convertirse en un factor “incorporado” al análisis económico, como si fuera una variable más del mercado. Tiendas de ropa, tecnología o belleza no sólo bajan cortinas; se llevan consigo empleos, inversión y vida urbana. Más grave aún es el antecedente que se menciona casi de pasada: más de 2 mil 300 locales cerrados durante 2025 y hasta 20 mil expresiones económicas que dejaron de operar sin siquiera entrar en el radar oficial. Esa cifra habla de una economía que se desangra en silencio, sin políticas públicas visibles, sin seguimiento institucional y sin una estrategia que vaya más allá del diagnóstico repetido. Si dejar de señalar que hay tambjen una purga de esa otra economía atada al crimen organizado hoy en guerra. En este contexto, los cierres de enero no deberían leerse como un dato más de la “cuesta” anual, sino como una advertencia de que en Culiacán no sólo pierde negocios, pierde confianza y que cuando eso ocurre, ningún repunte estacional ni discurso optimista alcanza para volver a levantar las cortinas.

Las comparecencias

que siguen