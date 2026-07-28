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Los productores aseguran que el apoyo estatal de 400 pesos por tonelada comienza a fluir, aunque lentamente, mientras los recursos federales y los de FIRA siguen sin aparecer. A eso se suma una paradoja difícil de explicar: las ventanillas están por cerrar cuando muchos agricultores ni siquiera han recibido el pago de sus cosechas, requisito indispensable para acceder al incentivo.

Las carreteras

como ventanillas

Los agricultores volvieron a recordar una verdad incómoda para cualquier gobierno: cuando los compromisos no llegan al campo, las carreteras terminan convirtiéndose en ventanillas de atención. La protesta inició frente a las oficinas de la Sader para exigir pagos pendientes y una prórroga en los registros de los apoyos al maíz. Horas después, la inconformidad escaló hasta el bloqueo de la Calzada Aeropuerto. Al final del día, el cierre fue levantado tras el compromiso de una reunión con un funcionario federal. La presión funcionó, al menos para abrir una mesa de diálogo. El problema es que este guión se ha repetido demasiadas veces. Los productores aseguran que el apoyo estatal de 400 pesos por tonelada comienza a fluir, aunque lentamente, mientras los recursos federales y los de FIRA siguen sin aparecer. A eso se suma una paradoja difícil de explicar: las ventanillas están por cerrar cuando muchos agricultores ni siquiera han recibido el pago de sus cosechas, requisito indispensable para acceder al incentivo. Si el Gobierno federal pretende que el diálogo sustituya a los bloqueos, necesita llegar a la reunión de este martes con algo más que buenas intenciones. Los productores no están pidiendo nuevas promesas, sino el cumplimiento de las ya hechas. También conviene reconocer que los bloqueos carreteros afectan a miles de ciudadanos ajenos al conflicto. Quien intenta llegar a su trabajo, a una consulta médica o a tomar un vuelo termina pagando el costo de una disputa que no provocó. Es una medida de presión eficaz precisamente porque genera molestias, pero no deja de ser un recurso que desgasta la relación entre la sociedad y un movimiento que busca respaldo. La advertencia de tomar el aeropuerto si no hay respuesta coloca a las autoridades frente a una decisión sencilla: resolver antes de que el conflicto vuelva a crecer. Porque cuando las protestas avanzan por etapas (manifestación, bloqueo de vialidades y amenaza de afectar infraestructura estratégica) generalmente no es porque los manifestantes disfruten escalar el conflicto, sino porque consideran que solo así consiguen ser escuchados. La reunión del martes será una prueba para ambas partes. Para los agricultores, de que el diálogo aún puede dar frutos. Para el gobierno, que cumplir los compromisos cuesta menos que administrar una crisis.

Colmo y cinismo

La violencia y sus expresiones ya mostraron un nuevo gesto en Culiacán al mediodía de este lunes, cuando el cadáver, embolsado y encintado, de una persona fue arrojado en frente de las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Lo que sorprende es que los restos hayan sido arrojados en una zona tan céntrica como lo es esta parte del Malecón Niños Héroes, justo debajo del puente que conecta la avenida Aquiles Serdán, hacia el norte, con la calle Juan de la Barrera. Además, este Malecón tiene conexión directa con el Parque Las Riberas, uno de los lugares digamos turísticos de Culiacán, de los más transitados por sus características de ofrecer un lugar de contacto directo con la naturaleza, ya sea para pasear o hacer ejercicio. Por lo regular, los abandonos de cadáveres los hacen en las inmediaciones de la ciudad, en zonas enmontadas y solas, casi sin tráfico. Sin embargo, esto forma parte de los síntomas de la violencia que por espacio de 22 meses que ha durado la guerra entre facciones del cártel de Sinaloa. A lo largo de este tiempo, no es que se hayan respetado antes lugares céntricos, porque nunca ha habido esa restricción con esta nueva guerra, sólo hay que recordar el asesinato del chofer de un camión frente al Palacio Municipal o los restos de cadáveres en las inmediaciones de una plaza comercial en Tres Ríos o de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, pero la mayoría había ocurrido en horarios de la tarde o nocturnos. Hoy, en medio de otros brotes de violencia en la misma capital sinaloense o en Mazatlán, como se ha venido arreciando en las últimas semanas, tendremos que estar pendientes también durante el día, por sorpresas desagradables como ésta.

Par de ridículos