La realidad nos mostró su peor cara, el ver una vida pequeña truncada. Hoy ese niño yace en una tumba cuando debería estar jugando libremente, cuando debería estar soñando con un futuro, cuando debería simple y llanamente estar vivo.

Bajo la misma tumba

Una dolorosa partida, la del pequeño que fue alcanzado por una bala perdida, de un disparo al aire. Qué terrible realidad estamos viviendo. Esos disparos al aire, esas balas perdidas tienen el nombre y apellido de quienes le dieron “gusto al dedo” y que después lo anduvieron publicando como si fuera una gracia.

Pensábamos que aunque no se había desterrado la práctica bárbara, bestial, brutal, cruel, de disparar para festejar Navidad y Año Nuevo, al menos se habían menguado los daños, que las pérdidas humanas no iban a presentarse por las campañas, y aquí lo diremos objetivamente, que el Gobierno estatal había emprendido. Este año las campañas para no beber, no usar pirotecnia y no disparar habían tenido un diseño impecable englobadas en un lema: “Despide un Año, no una vida”.

Las redes se inundan de hombres y mujeres que disparan, que toman un arma, quizás por primera vez, y eso los hace sentirse poderosos, rodeados de otros hombres y mujeres que aplauden, que los vitorean y que los instigan a seguir y seguir disparando.

Y cómo denunciar al amigo, al vecino, al pariente, al primo, al tío, al hermano, al novio, a la novia... a esos que vemos con verdadero frenesí disparando al aire.

Muchas veces podemos pero tenemos miedo de denunciar; las corporaciones, por desgracia, no cuentan con la confianza para que los ciudadanos dejen su temor, porque los disparos esa noche fueron al aire, pero después podrían ser ráfagas sobre sus casas.

Hay un pensamiento raro, de autojustificación, quizás, de que si disparas al aire, no pasa nada, no haces daño.

Las campañas tendrán que ser todo el año, todas las festividades, el combate al armamentismo tiene que ser sin tregua.

Pero la campaña tendría que ser integral, para que todos nos demos cuenta que verse disparando no está nada bien, nos hace ver bestiales y, sobre todo, trae consecuencias fatales.

Hoy un niño está bajo tierra... hoy los sinaloenses también estamos bajo esa lápida.