Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

¡N’hombre!, si nada más estábamos esperando que viniera a decirnos, para tranquilizarnos, como si uno no viviera aquí y como si no supiéramos y hayamos visto que la coordinación de autoridades nada tienen qué ver con la actividad de la malandrines.

Nada más estábamos esperando que viniera a decir

O pensándolo bien, ya entendemos por qué lo dice, pues las elecciones van a estar fáciles para los militantes de los colores que apoye la mafia, que pues será mayoría, jodidos los otros, que no tengan la venia. Ya, ya entendimos, Claudia.

En su visita a Sinaloa ayer, Sheinbaum recalcó que esta idea de que va a ser una elección difícil es errónea, va a ser una elección pacífica. Pero se equivoca, las campañas todavía no empiezan formalmente y ya van más de 20 aspirantes asesinados en el país.

O a poco ya se les olvidó del desgarriate que se hizo en las elecciones que ganó el Gobernador Rubén Rocha Moya y en las que Quirino Ordaz Coppel no quiso ni voltear a ver los reportes de las decenas de privaciones de la libertad que denunciaron, de operadores del PRI. Los robos, los asaltos, las casas de campaña reventadas, ¿se acuerda?

¡N’hombre!, si nada más estábamos esperando que viniera a decirnos, para tranquilizarnos, como si uno no viviera aquí y como si no supiéramos y hayamos visto que la coordinación de autoridades nada tienen qué ver con la actividad de la malandrines.

“Va a ser una elección pacífica, y va a salir el pueblo de México para ejercer su derecho y participar. Hay zonas en el País que tiene mapeadas la Secretaría de Seguridad Pública federal en donde hay focos de mayor violencia, que no es secreto porque se muestran cada 15 días en la conferencia de prensa La Mañanera del Presidente”, dijo.

Mazatlán, a tope con el Carnaval

Bueno, los conductores incluso se bajan de sus vehículos y quitan los acordonamientos o conos o lo que sea que haya puesto Tránsito para restringir el acceso y siguen adelante, en una auténtica tierra sin ley, donde afortunadamente hasta hoy no ha habido ningún incidente grave que lamentar.

Porque aunque ciertamente el lunes y martes baja un poco el número de asistentes y son más porteños los que salen, lo que sí es un hecho es que la noche de sábado de Carnaval, con el Combate Naval es un evento masivo que no podemos negar que puede ser hasta preocupante, pues la cantidad de gente en un lugar prácticamente encajonado no puede ser nada práctico en cuestión de protección civil.

Y como todos los años, hay miles que no se pierden el desfile o acudir a las Olas Altas, mientras que hay otros tantos que se encierran en sus colonias y el Carnaval “se lo dejan a los turistas”.

Los mazatlecos se dividen en dos grandes grupos: los que les gusta carnavalear y los que no.

¿Y Vialidad y Transporte?

Y por supuesto lo de siempre: los clásicos abusos del transporte, llámese ecotaxis, aurigas, pulmonías y hasta las plataforma privadas, como Uber, InDrive y Didi, que aprovechan de más la alta demanda del servicio y están cobrando lo que quieren, y lo que quieren nos referimos a que no tienen un tope máximo, simplemente a como ven a la persona así le cobran.

Cobros de hasta 600 pesos de la zona carnavalera de Olas Altas hacia la Zona Dorada, están aplicando y eso sí, los choferes escogen a qué zona del puerto prestan el servicio.

Quieren viajes cortos y solo en la zona turística, así que los mazatlecos también resultan afectados, no solo los visitantes, pues los choferes no van a las zonas de la Juárez, Conchi, Jabalíes, etc. Pero si el cliente insiste, pues les cobran mínimo 500 pesos, dependiendo de cuántas personas se suban al carro.

Los más denunciados ante Noroeste son los taxistas de los ecoverdes.

Y ya hasta el Alcalde Édgar Gonzaléz Zataráin se quejó de estos abusos. Dice que los transportistas ahuyentan al turismo con estos cobros exagerados. Pidió denunciarlos, pero no dijo ante quién.

Por si fuera poco esto, los inspectores de Vialidad y Transporte en Mazatlán simplemente no existen.