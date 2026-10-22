En el Ayuntamiento de Culiacán se les hizo bolas la agenda. Ahora resulta que el asunto de las 150 niñas que terminaron bailando en unas canchas deportivas, bajo una carpa y con el sol encima, mientras una asamblea de Morena ocupaba el espacio donde tenían programada su presentación desde abril, pudo ser una falla de comunicación.

Ya se supo qué pasó con Motomoto

Por fin ya salió a la luz información acerca del fallecimiento del hipopótamo Motomoto, que hace poco había sido adquirido y falleció supuestamente por causas naturales.

Ayer, la Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, descartó que haya sido por negligencia en el Zoológico de Culiacán.

Este ejemplar fue adquirido junto con una hembra hace un año y medio, cuando todavía estaba gobernando Juan de Dios Gámez Mendívil, ahora Presidente Municipal de Culiacán con licencia. Se compró por un monto de 160 mil pesos, como parte de un nuevo ciclo para el Zoológico.

El director del Zoológico, Lucio Ricardo Ibáñez Garduño, fue quien informó sobre las condiciones en que se encontró al ejemplar al momento de fallecer, y afirmó que se haría la autopsia correspondiente y que durante esas acciones estuvo personal de la Profepa, como marca la ley.

La Presidenta Municipal dijo desconocer si la muerte fue por el corazón o alguna falla de otro órgano.

La noticia llega como aclaración después de que su muerte fue polémica, así como cuando también falleció la jirafa que en un principio se había comentado que se la habían llevado.

Estos especímenes formaban parte de los nuevos ejemplares para un nuevo proyecto del Zoológico de Culiacán.

Buen gesto de Ana Miriam, descarta continuidad

La Presidenta Municipal provisional de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, señaló ayer que no se registró para el proceso interno de Morena por la coordinación municipal en la capital sinaloense en busca de una posible reelección.

El gesto hace creer que Ana Miriam está bien ubicada, del contexto en el que llega, del contexto en el que está y de lo que viene por delante.

Dijo que está concentrada en cumplir con la responsabilidad que le encomendó el Cabildo hace más de cinco meses, tras la solicitud de licencia temporal de Juan de Dios Gámez Mendivil, quien ya no volvió, ni volverá, ni por la feria.

Ante los medios, la funcionaria descartó hablar sobre lo que espera para las elecciones de 2027 y reiteró que está enfocada en cerrar la administración.

A diferencia de Antonio Menéndez de Llano, quien sí se registró por la Coordinación local de Ahome, y de Estrella Palacios, quien también tiene deseos de repetir en Mazatlán, Ana Miriam se ha comportado de manera más prudente y sobria.

Algo parecido, según dijo ella, pasará con los funcionarios municipales que conforman su equipo, que no hay quien le haya solicitado licencia para separarse del cargo y participar en algún proceso.

Confiamos en que es una mujer muy inteligente, ¿o será que tiene información que nosotros no tenemos?



La Concha Acústica y el teléfono descompuesto

En el Ayuntamiento de Culiacán se les hizo bolas la agenda. Ahora resulta que el asunto de las 150 niñas que terminaron bailando en unas canchas deportivas, bajo una carpa y con el sol encima, mientras una asamblea de Morena ocupaba el espacio donde tenían programada su presentación desde abril, pudo ser una falla de comunicación.

La Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal dice que ya investigan dónde se rompió la cadena. Al parecer, en el Ayuntamiento pueden coincidir dos actividades en el mismo lugar, pero no necesariamente las personas encargadas se enterarán.

Mientras las autoridades descubren quién le avisó a quién, las niñas tuvieron que cambiar de sede y esperar bajo una carpa para hacer su presentación. Una madre de familia denunció que un niño presentó síntomas de golpe de calor durante la espera. Todo para que las menores pudieran mostrar el trabajo que prepararon durante meses. La función siguió, sí, pero eso no convierte el desorden en un asunto menor.

La Alcaldesa recordó que el Ayuntamiento construyó una techumbre para el grupo de danza de Alturas del Sur y aseguró que mantiene buena comunicación con la maestra Martha Bojórquez, pero la pregunta no es si el Gobierno municipal ha apoyado antes a las niñas, sino por qué esta vez terminaron pagando las consecuencias de una desorganización que no les correspondía resolver.

Como compensación, dijo que el Instituto Municipal de Cultura ofreció el Teatro MIA para que las academias realicen su presentación en la fecha que soliciten. Una alternativa que puede ayudar, aunque las familias tendrán que volver a organizarse para presentar un espectáculo que ya tenían programado. Es como comprar boletos para una función, llegar al teatro y que te digan que vuelvas dentro de tres meses porque hubo un problema con la cartelera.

¿Y habrá sanciones? Eso todavía no se sabe. Ramos Villarreal dijo que corresponderá a la autoridad competente determinar si existen responsabilidades. Por lo pronto, la investigación busca establecer dónde se rompió la comunicación.

Al final, la asamblea se realizó, las niñas bailaron donde pudieron y el Ayuntamiento ofreció otro recinto. Todos tuvieron que acomodarse, menos la agenda municipal, que todavía necesita una explicación. Los espacios públicos son de todos, como dijo la Alcaldesa; precisamente por eso, estaría bien que su administración pudiera explicar cómo se decide quién los usa y qué pasa cuando dos actividades aparecen reservadas para el mismo día. Porque si ni siquiera se pueden coordinar las fechas de un parque, imagínense el tamaño del teléfono descompuesto.



No empiecen el bullying sin mí

La Oposición en Sinaloa parece tener cada vez menos argumentos para discutir los problemas de fondo y cada vez más disposición para enfrascarse en pleitos que caben perfectamente en una declaración para la prensa. El desplazamiento de unas niñas que tenían programada una presentación en la Concha Acústica para dar paso a una asamblea de Merary Villegas merece una explicación y, si hubo responsabilidades, consecuencias. Pero de ahí a convertir el episodio en una competencia de descalificaciones hay un trecho que las diputadas opositoras parecen dispuestas a recorrer sin escalas.

Roxana Rubio Valdez, del PAN, calificó a Merary de mentirosa y la llamó Diputada fantasma. También retó a la morenista a pagar los gastos de los padres de familia. Todo muy estridente, pero ¿y después? ¿Qué propuesta concreta puso sobre la mesa para evitar que vuelva a ocurrir algo así? ¿Qué gestión hizo para que el Ayuntamiento esclarezca quién autorizó el uso del espacio? ¿O basta con levantar la voz, repartir adjetivos y esperar que la declaración haga su recorrido por los medios?

El asunto tiene una ironía adicional: mientras la Diputada panista encuentra tiempo para retar a una legisladora federal, hay problemas públicos que requieren una insistencia mucho más sostenida. Las condiciones de las prisiones estatales, por ejemplo, siguen siendo un tema que demanda escrutinio, seguimiento y propuestas legislativas. Sería interesante conocer qué ha impulsado Rubio para poner ese problema en la agenda del Congreso y qué resultados puede presentar. Porque fiscalizar al poder no consiste únicamente en encontrar al adversario del día.

Y el problema no termina en una Diputada. El PAN también tendría que explicar qué trabajo político y organizativo está haciendo rumbo a 2027, más allá de insistir en la construcción de un frente opositor. Una alianza puede ser una estrategia legítima, pero no sustituye la obligación de construir una agenda propia, formar cuadros, presentar propuestas y demostrar que hay algo que ofrecer a los electores, además de la inconformidad con Morena.

La insistencia en sumar al PRI, a Movimiento Ciudadano y al PAS deja una pregunta sobre la mesa: ¿qué aporta cada partido a ese eventual frente, además de sus siglas? La unidad electoral puede ampliar una plataforma, pero no reemplaza el trabajo que cada fuerza debe hacer para justificar su presencia en ella.

La Oposición necesita discutir lo que hace el Gobierno, sí, pero también demostrar que sabe hacer algo más que discutir. Si el desplazamiento de las niñas fue una arbitrariedad, que se investigue; si hubo una autorización irregular, que se aclare; si corresponde reparar los gastos de las familias, que se plantee formalmente. Para eso están las denuncias, las gestiones y las facultades de representación.

La Concha Acústica no debería convertirse en el escenario donde la Oposición confunda hacer ruido con hacer política.



¡FOUL!... La dirigente del PAN, Wendy Barajas, acusó a morenistas de actos anticipados de campaña, pues además de ilegal, hay misterio: ¿de dónde sacan la lana?