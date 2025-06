Pero lo más interesante de esto es hacer notar que los gobernadores tanto de Sinaloa como de Sonora siempre son invitados a esta celebración anual de Estados Unidos en el Consulado en Hermosillo, pero Rocha jamás había acudido. El Gobierno de Sinaloa sólo mandaba a alguien del Gabinete como representante, ya fuera el Secretario de Economía o incluso el de Seguridad en otros años. Es más, el año pasado sólo acudió una funcionaria estatal, pero no Secretaria ni Subsecretaria de la administración rochista, como no dándole importancia.

Rocha, invitado de honor de EEUU

El Gobernador Rubén Rocha Moya asistió ayer como invitado a la celebración del 249 aniversario de la independencia de Estados Unidos realizada, como cada año, en el Consulado estadounidense ubicado en Hermosillo, Sonora.

Pero no fue el único, pues también anduvo allá el Alcalde culichi, Juan de Dios Gámez, y a Rocha lo acompañaron tres de sus secretarios de Gabinete, el de Economía, la de Turismo y el de Agricultura.

La asistencia del Gobernador se difundió mediante el equipo de comunicación del Gobierno de Sinaloa, acompañado de varias fotos del Mandatario estatal con el Cónsul Tim Stater.

La retórica empleada en el boletín es para estudio pues en diversas ocasiones dicen que Rocha Moya fue invitado de honor del Cónsul. Es contrastante cómo el Gobernador sinaloense es invitado a un espacio del país vecino que ha quitado las visas a algunos políticos compañeros del partido de Rocha, pero al Mandatario sinaloense lo reciben en su celebración.

Pero lo más interesante de esto es hacer notar que los gobernadores tanto de Sinaloa como de Sonora siempre son invitados a esta celebración anual de Estados Unidos en el Consulado en Hermosillo, pero Rocha jamás había acudido.

El Gobierno de Sinaloa sólo mandaba a alguien del Gabinete como representante, ya fuera el Secretario de Economía o incluso el de Seguridad en otros años. Es más, el año pasado sólo acudió una funcionaria estatal, pero no Secretaria ni Subsecretaria de la administración rochista, como no dándole importancia.

Pero ahora, en plena lucha intestina del Cártel de Sinaloa, con los ojos estadounidenses encima y los cuestionamientos que ha habido a la actual administración estatal con comentarios desde fuera, se ve el interés, pues no sólo acudió el Gobernador, sino tres secretarios del Gabinete, además de que se anotó también el Presidente Municipal culichi.

Pues al menos los estadounidenses hicieron ver que con Rocha y las autoridades sinaloenses no traen bronca, como se ha llegado a rumorar.



Se busca responsabilidad gubernamental

El colectivo de mujeres rastreadoras de personas desaparecidas, Madres en Lucha, encontró el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición y notificó a las autoridades para que fueran por él.

Las autoridades tardaron al menos cuatro horas en llegar, de acuerdo con lo señalado por los miembros del colectivo. Además señalaron que cuando iban a salir a búsqueda solicitaron el acompañamiento de las autoridades en materia de seguridad pero no les brindaron la ayuda.

En Sinaloa son las familias de los desaparecidos las que los buscan y encuentran, pues el aparato estatal es totalmente indiferente a la búsqueda de personas. Las soluciones que se han propuesto desde el Estado para localizar a las personas desaparecidas son identificar cadáveres, pero no hay una estrategia real para la prevención de la desaparición o la búsqueda de justicia.

El colectivo Madres en Lucha ha señalado en reiteradas ocasiones que el estado les ha negado el acompañamiento para buscar cuerpos, acompañamiento que están obligados a brindar al menos, pues son incompetentes para garantizar la seguridad de las personas y evitar la desaparición forzada.

Hace apenas unos días el Gobernador Rubén Rocha Moya externaba en discurso su respaldo a las familias que buscan a sus familiares, pero en realidad es el sector que menos ha sido recibido en el despacho del Gobernador y mucho menos se ha escuchado y atendido de manera real su lucha.



IMSS Bienestar, para llorar

Los trabajadores de la salud, que dependen de IMSS Bienestar, intentaron manifestarse de nueva cuenta ayer jueves, sin embargo antes de que se hiciera un escándalo los atendió personal de la Secretaría de Salud de Sinaloa.

El hecho de que ya cumplan dos meses de manifestaciones habla de un total rechazo de la autoridad por atenderles.

Resulta que se ha establecido, por parte del Gobierno de Sinaloa, que los trabajadores no dependen del Estado sino de la Federación, pues es personal ingresado a IMSS Bienestar, y aunque suene a que el Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, se ha limpiado las manos, en realidad los ha atendido en todas las ocasiones que se han presentado.

Acá el tema es que Julio Quintero, titular del IMSS Bienestar en Sinaloa, sí ha quedado en deuda con su deber de transparentar situaciones referentes a la institución a su cargo y además no ha recibido a los quejosos que exigen bases.

Julio Quintero se siente ya un funcionario por encima del Gobernador Rubén Rocha Moya y de Cuitláhuac González Galindo, pues al trabajar con un ente federal se desconecta de las necesidades del estado y eso le está llenando el buche de piedritas a los funcionarios estatales.

Vergonzoso que en los espacios del IMSS Bienestar no haya medicamentos, que las unidades presenten mejoras en infraestructura pero no en el sistema de atención, y que los trabajadores de la salud no tengan certidumbre laboral.

Si ya parece empresa privada y Julio Quintero, parado en un ladrillo, se maneja inalcanzable. La verdad es que esta persona fue impuesta, y por el respaldo federal cree que no tiene a quién rendir cuentas, pero es la sociedad la que ha manifestado las omisiones de la institución que lidera.



La eterna necesidad y la gran debilidad

Los últimos meses, además de ser atacada físicamente, ha sido muy cuestionada y señalada la deficiencia institucional que transmite la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, por las claras debilidades que demuestra.

Hace poco comentamos que en estos nueve meses la corporación se ha visto envuelta en agresiones directas, y más recientemente en un episodio tan chusco como lamentable contra elementos de la Policía Estatal de Sinaloa.

Estos últimos hechos, a las afueras de una clínica privada y que no han sido esclarecidos por las autoridades, parecen ser una gota más a un vaso que se derramó hace rato.

Sobre esto, la Diputada María Teresa Guerra Ochoa planteó que las condiciones laborales que tienen los elementos municipales podrían no ser las más favorables, y con ellos crece la probabilidad de que caigan en la tentación y complicidad con la delincuencia.

Hay que partir de lo desafortunado que es pensar que nuestros oficiales puedan estar coludidos con grupos criminales. Pocas cosas serían tan denigrantes hacia la comunidad como que los garantes del orden y respeto a la Ley, actúen en beneficio de quienes las rompen y desafían.

Por otro lado, también hay que decir que este tipo de suspicacias no son tema de ahorita, pero justo en este contexto de crisis se miran más graves.

“En este renglón de policías municipales creo que hace falta fortalecer más prestaciones para evitar que algunos se sientan tentados a ser cómplices, podemos decir, de bandas criminales”, planteó la doctora Tere Guerra.

Así como la desconfianza ciudadana hacia la corporación municipal es un tema de antaño, el reclamo del gremio policial para mejores condiciones de trabajo también viene arrastrándose desde hace tiempo.

Esas demandas han escalado incluso a situaciones más mediáticas, como la denuncia por discriminación por parte de viudas de policías caídos hacia el ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y las peticiones de esas señoras tampoco se originaron en aquel trienio.

Esta ola de violencia evidencia día con día que tanto las agencias de seguridad locales, así como las de procuración de justicia, son eslabones débiles dentro del aparato del Estado, y lo triste es que no se ve para cuándo puedan realmente afianzarse como instancias sólidas.