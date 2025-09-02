Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Pero el desgarriate inició cuando los diputados dieron su posicionamiento, tal como lo marca el protocolo legislativo, y ahí aprovechó el líder del PRI, Alejandro Moreno, Alito, para extender el encontronazo con la bancada oficialista de Morena.

Un día político

al máximo

Ayer, aunque para el grueso de la población tal vez lo más destacado fue el regreso a clases o un lunes más, en la política nacional se vivió una jornada maratónica e intensa en la capital del País.

Inició con el Primer Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para el que se realizó un evento casi casi petit comité en Palacio Nacional, pero con la crema y nata de la política mexicana. Menos de 400 invitados.

Interesante ver a algunos poderosos sentados hasta la cuarta o quinta fila, y hablamos de personajes como Ricardo Monreal o Adán Augusto López.

¿Se acuerda de aquella foto de hace unos meses donde varios le dieron la espalda a la Presidenta durante el evento en el Zócalo?... guiño, guiño.

En fin, la Mandataria dio un mensaje de poco más de una hora y fue interrumpida por los aplausos en 32 ocasiones.

Aunque incomodó a los propios morenistas al abordar el tema de las reformas que busca para eliminar el nepotismo y la reelección en la sucesión inmediata de cargos de elección popular.

Otro dato interesante es que los que sí estuvieron en primera fila fue el Gabinete de Seguridad.

Y pues ya en la tarde empezó el zangoloteo en la Cámara de Diputados, donde se realizó la primera sesión del segundo año legislativo y donde se recibió el documento del Informe enviado por la Presidenta, tal como lo marca la ley.

La encargada de llevarlo fue la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Hasta ahí todo bien, porque cabe destacar que Rosa Icela no se aventó un “speech” como lo hizo el año pasado Luisa María Alcalde, que como titular de Segob le tocó entregar el último Informe de AMLO, y ahí en la máxima tribuna del País se aventó el famoso “es un honor estar con Obrador”.

Pero el desgarriate inició cuando los diputados dieron su posicionamiento, tal como lo marca el protocolo legislativo, y ahí aprovechó el líder del PRI, Alejandro Moreno, Alito, para extender el encontronazo con la bancada oficialista de Morena.

Le gritó de todo y hasta los acusó de ser “una bola de narcopolíticos y corruptos”... oiloooo, dirían las redes.

Claro que todo el relajo que después se armó hizo que todo se fuera retrasando, y la última parte de la jornada político de ayer, que fue precisamente la toma de protesta del nuevo Poder Judicial, inició con casi dos horas de retraso.

La sesión en el Senado y la posterior ceremonia protocolaria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación andaban aún en desarrollo a altas horas de la noche.

Ya era casi medianoche cuando entonaban el Himno Nacional el nuevo Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, acompañado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y los representantes de la Cámara de Diputados y la de Senadores, para cerrar el evento.

Por supuesto que la jornada tuvo la presencia sinaloense, con el Gobernador Rubén Rocha Moya tanto en el Informe en Palacio Nacional como en la toma de posesión en la Suprema Corte.

Así cerró una sui géneris jornada de nuestra política nacional, donde hasta las deidades indígenas como Quetzalcóatl tuvieron su incursión al celebrar algunos de los nuevos magistrados de la Corte la ceremonia alterna de la entrega del bastón de mano indígena, con ritual de purificación y todo.