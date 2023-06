La administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa ha tenido roces con todo el aparato estatal y con medios de comunicación, por lo que en este evento, que será en su casa, seguramente se buscará marcar el músculo uaseño.

El Rector en su laberinto

¿Quienes estarán sentados al frente de los ex rectores, entre las pancartas de “Yo amo a la UAS?

Recordemos que el pasado informe no acudió el ex Rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda , quién acababa de ser echado como Secretario de Salud estatal, pero sí fue el Gobernador Rubén Rocha Moya marcando territorio.

El evento dará mucha carnita para el tema político, pues el quien vaya será relevante, pero quién no vaya lo será aún más.

El hacedor de candidatos

Y por qué sale ahora el Maestro con este tema: bien fácil, porque espera que haber ayudado electoralmente a Rocha le alcance para que las denuncias no caigan sobre él y su familia por el enriquecimiento que ostentan. Aunque el gobernador ha sido enfático en que ese proceso es otra cosa y ya no tiene reversa.

Ahora eso de que por el PAS es Gobernador, pues habría que voto por voto. Porque la ventaja de Rocha fue tal que los puntos del pasismo no cambiaban el resultado.

Y no sólo eso, se trabajó para que él ganara la gubernatura.

Las definiciones

“Es renuncia definitiva cuando es posible, por ejemplo Marcelo es Secretario y puede renunciar, pero Ricardo Monreal es electo, los electos no pueden renunciar”.

El Gobernador advierte que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya giró un documento donde exhorta a todos los aspirantes a renunciar a sus cargos; Ebrard ya dijo que para el lunes ya no estará en Relaciones Exteriores, renuncia que por cierto ya fue aceptada por su jefe, el Mandatario nacional.

Y la alianza también

Y un platito de menudo no se le antoja a la panista.

Monreal, el hombre

en reconciliación

Y ya que mencionamos a Ricardo Monreal, el morenista incómodo, viene a Sinaloa el sábado, primero estará en Culiacán, luego en Los Mochis.

En la capital sinaloense, a las 10:00 horas, “la anticorcholata” estará en el Salón Fligostase, centro de eventos de gran tamaño por cierto, y para presentarnos su “tour” “Reconciliación por Sinaloa”.

Bueno suponemos que eso de la reconciliación es con su partido y la militancia, porque de veras que ha puesto de pique a más de alguno de los morenos, al grado que el Gobernador Rubén Rocha Moya alguna vez puso en duda el tener que recibirlo, como sí lo ha hecho con Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández; a Ebrard, no hemos tenido el gusto.

Incómodo y todo, pero Ricardo Monreal sí podrá hacer que muchos volteen a su proyecto, es un hombre de batallas, y que también ha sido de un apoyo total en el tsunami de reformas propuestas por el Presidente López Obrador.

Él podría capitalizar el poder de los “indecisos” a quienes no les cuadra ninguna de las otras “corcholatas”, es el único que no trae el mensaje de “adórame” del Mandatario nacional.

Monreal es un político que le sabe a esto de las entrañas del poder. Él no tiene la sobriedad de Sheinbaum, no tiene la aparente ingenuidad de Ebrard, y no tiene lo de Adán Agusto, bueno lo que tenga ese señor tan gris.

Y de Culiacán, se va a Los Mochis, donde hay amigos que lo estarán esperando.

¿Qué si Rocha lo recibirá en alguna taquería? Lo veremos el sábado.