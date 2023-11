Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Otra vez, la autoridades ‘universitarias’ de la UAS fueron a audiencia, por abuso de autoridad contra la ASE por, bueno, ya se saben el Cuen-to. Nuevamente difirieron la sesión porque la defensa no disponía de las copias de la carpeta de investigación, incluso la pandilla universitaria sabía eso días antes, y aún así van y mueven a la mitad de Sinaloa (según ellos) a la explanada de los juzgados.

Intento de reventar

evento cívico

Apenas y fue presentada la asociación Civitas que busca la transparencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa organizó un panel sobre este tema en el que participaron activistas y un comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, pero quien participó no es el tema, sino lo que ocurrió en el evento.

No por demeritar a nadie pero ese tipo de paneles no tienen mucha convocatoria, no por ser Civitas, nosotros mismos lo hemos experimentado con eventos organizados por este medio, casi siempre son los mismos asistentes, por lo que ya olía raro que el Centro Centenario estuviera lleno por el panel.

Al principio todo ok, pero como todo se podría, se pudrió. Mal mencionaron los activistas la justicia pareja en casos de corrupción retumbaron los aplausos y gritos a favor del comentario, siendo evidente para algunos que eso no era otra cosa que la presunta defensa a la autonomía de la UAS. A eso le siguieron gritos contra el “Cártel Rocha Ruiz” que es el apellido de los hijos del Gobernador Rubén Rocha Moya; los gritos de “fuera Rocha” tampoco se pudieron hacer esperar y así una escalada en el ambiente.

Los organizadores atacaron con la mejor defensa: dejarlos hacer a lo que iban, decirles que respetaban su opinión y acogiéndolos como voces de la pluralidad, eso aligeró por mucho la confrontación de quienes claramente iban con la consigna de reventar el evento.

Este tipo de actos porriles a los que llega la UAS son palpables no solo en estos eventos, sino afuera de las audiencias judiciales contra funcionarios universitarios. Y ya advirtieron que también estarán en la comparecencia del Gobernador en el Congreso la próxima semana.

Las provocaciones no pararán, porque lo que buscan entre los gritos es la intimidación y que les respondan igual.