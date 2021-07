“El Gobierno federal espera que millones de vacunas arriben a México esta semana, y de ahí podría salir el paquete para Sinaloa. El problema es que no somos los únicos con problemas de contagios, el país entero arde por la “tercera ola” de contagios”.

La pelea por las vacunas

Vuelta para atrás

Cierres y regaños

Una relación ríspida

Las asperezas entre el Congreso de Sinaloa y la Auditoría Superior del Estado nunca se terminan de limar, pues cuando no son las cuentas públicas, son las auditorías individuales, además de que la versión de cada quien siempre es diferente.

Por un lado, desde el Congreso se dice que en la ASE no redactan bien los informes y hay una nueva queja sobre los tiempos que pasan para tener resultados en las auditorías, por mencionar un ejemplo, hay un ente que debe regresar 7 millones de pesos del erario público.

Por otro lado, la ASE tiene que explicar los informes al Congreso, pues son realizados por personal técnico especializado quienes realizan las revisiones y es así como entregan los documentos, que nadie entiende.

Esta legislatura va de salida y aunque hayan solicitado 27 auditorías específicas, ya no les tocará saber el resultado, incluso ni siquiera está garantizado que se vayan a realizar.

La ASE las recibe, pero evalúa cuáles realizar y cuáles no, pues son muchas y no es su único trabajo.

Por último, desde la ASE no se ha solicitado más recurso para contratar personal y que se pueda realizar más trabajo, sobretodo el que sale extemporáneo y no tiene que ver con las cuentas públicas y bien dicen que al que no habla, Dios no lo oye y como al Congreso no le han pedido nada, este tampoco se ha preocupado por aumentar el recurso.