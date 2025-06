Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Brusco giro de timón dio ayer la Senadora Imelda Castro al declinar sus posibilidades de presidir la Mesa Directiva del Senado de la República para el próximo año legislativo... a nadie se le escapa que esta decisión resulta determinante de cara a asentar su proyecto político.

Lobo temeroso

El que de plano no aguanta críticas es el Diputado morenista Pedro Villegas Lobo, que tras ser cuestionado en una publicación en sus redes sociales públicas por su carente actividad legislativa se puso a borrar comentarios y a bloquear perfiles de usuarios.

En la publicación en cuestión el Diputado señalaba que tiene entre manos una iniciativa para que los estacionamientos en plazas comerciales sean gratuitos. Esta iniciativa la ha tenido el Legislador en su agenda desde 2018, cuando asumió por primera vez su administración, y es hora que no la trabaja, no la presenta y nomás no avanza.

No es raro que la descongele y dé entrevista sobre el tema cada vez que da el aromita de carreras electorales dentro de los partidos, y en Morena se ha movido el tema en las últimas semanas, así que seguramente ya le entró el miedo y se propuso pelear por un hueso.

Imagínese, Pedro Lobo culminará la actual administración con 12 años consecutivos como Legislador local y sin haber logrado un cambio sólido o tener proyectos insignias relevantes en solitario.

El caso es que cuando fue cuestionado por este tema y su falta de seriedad en temas legislativos se puso a borrar comentarios y bloquear a ciudadanos. Se le olvida que él decidió ser parte del Poder Legislativo y cobrar del dinero público, por lo que es perfectamente válido que sus decisiones laborales sean cuestionadas por la población que dice representar, lo que resulta violatorio al momento de vetar gente de su canales que promueven su labor.

Qué delgado tiene el cuero, a pesar de tener 10 años como Legislador.

Esperemos que cuando Morena reparta el queso no le toque ni una tajada, pues sólo acarrea desencuentros y decepciones para el partido.