Malecón es una columna institucional de esta casa editorial / malecon@noroeste.com

En la FIL, grupos de estudiantes de preparatoria han sido llevados al pabellón infantil, en coordinación con los organizadores, pese a que existe un pabellón juvenil destinado precisamente a personas de esas edades. La escena resulta cuando menos extraña: adolescentes participando en actividades infantiles mientras los espacios que deberían corresponderles están disponibles. ¿Se trata de acercar a los jóvenes a la lectura o de conseguir fotografías con buena afluencia para el balance final de la feria?

La feria y sus asistentes

de utilería

Mientras la Feria Internacional del Libro de Culiacán presume sus actividades y espacios, en el pabellón infantil parece que la prioridad es aparentar que está lleno, aunque para conseguirlo tengan que recurrir a estudiantes de bachillerato para ocupar áreas diseñadas para niños menores de 10 años. En la FIL, grupos de estudiantes de preparatoria han sido llevados al pabellón infantil, en coordinación con los organizadores, pese a que existe un pabellón juvenil destinado precisamente a personas de esas edades. La escena resulta cuando menos extraña: adolescentes participando en actividades infantiles mientras los espacios que deberían corresponderles están disponibles. ¿Se trata de acercar a los jóvenes a la lectura o de conseguir fotografías con buena afluencia para el balance final de la feria? Pero las decisiones no terminan ahí. El acceso al pabellón infantil está restringido para adultos que no vayan acompañados de un menor. En una familia con dos padres y un hijo, por ejemplo, solamente uno de los adultos puede ingresar para acompañarlo. Así que, mientras se busca llenar los espacios con estudiantes que ya rebasaron la edad del público al que están dirigidos, se limita el acceso de familias que sí quieren disfrutar las actividades con sus hijos. Lo más desconcertante es que no parece haber un problema de espacio: el área permanece prácticamente libre para la circulación. Una feria del libro debería tener como prioridad acercar la lectura a las personas, no administrar asistentes para que sus pabellones luzcan concurridos. Porque si para presumir que hay público hay que llevar jóvenes a actividades infantiles y, al mismo tiempo, impedir que las familias entren completas, quizá el problema no sea la falta de visitantes, sino la manera de entender para quién se organiza una feria cultural.

Muchos uniformes y pocos cambios

Hay algo que debería preocuparnos más allá de cuántos soldados, guardias nacionales y policías tenemos desplegados en Sinaloa: qué tanto ha cambiado el estado que hizo necesaria su presencia. Porque ya casi superamos los dos años de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa y, aunque las calles se han llenado de uniformes, las condiciones que alimentaron la violencia siguen siendo motivo de preocupación. Así lo advierte Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hablamos de alrededor de 20 mil agentes federales, operativos, patrullajes y una movilización de recursos públicos que debería traducirse en algo más que presencia. Pero la pregunta sigue siendo dónde están los resultados y, sobre todo, qué se está haciendo para que la historia no vuelva a repetirse. Loza Ochoa puso sobre la mesa otro asunto que, dijo, suele quedar fuera de los discursos de seguridad: las estructuras económicas que continúan funcionando y que podrían tener vínculos con la economía ilegal. No acusó directamente a un sector, pero dejó el tema sobre la mesa. Mientras discutimos cuántos elementos hacen falta para recuperar las calles, poco se habla de las condiciones que permiten que las economías ilegales sigan encontrando espacio, de la prevención, de la educación y de las responsabilidades que también corresponden a las instituciones y a la sociedad. Tampoco podemos dar por recuperada la normalidad porque algunos negocios abran, haya movimiento comercial o las autoridades organicen actividades públicas. La recuperación no se mide señaló, solamente por lo que vuelve a funcionar, sino por lo que deja de ocurrir. Y ahí siguen los asesinatos, las desapariciones y una violencia contra las mujeres que acumuló 72 víctimas entre agosto y octubre, según las cifras expuestas por el titular de la CEDH. El defensor de derechos humanos tiene razón en algo: no se puede cargar exclusivamente a policías y militares la tarea de devolverle a Sinaloa la tranquilidad que tenía antes del 8 de septiembre de 2024. Pero tampoco se puede utilizar la complejidad del problema como una especie de salvoconducto para que cada institución haga como que la responsabilidad es de alguien más. Dos años después, la pregunta no debería ser solamente cuántos elementos más necesitamos en las calles, sino qué estamos dispuestos a cambiar para que no tengamos que seguir necesitándolos en estas condiciones. Porque si las causas permanecen intactas, podemos llenar Sinaloa de uniformes, pero eso no significa que estemos más cerca de la paz.

Decisiones de cada quien