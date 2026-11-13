Mientras la Feria Internacional del Libro de Culiacán presume sus actividades y espacios, en el pabellón infantil parece que la prioridad es aparentar que está lleno, aunque para conseguirlo tengan que recurrir a estudiantes de bachillerato para ocupar áreas diseñadas para niños menores de 10 años.
En la FIL, grupos de estudiantes de preparatoria han sido llevados al pabellón infantil, en coordinación con los organizadores, pese a que existe un pabellón juvenil destinado precisamente a personas de esas edades.
La escena resulta cuando menos extraña: adolescentes participando en actividades infantiles mientras los espacios que deberían corresponderles están disponibles. ¿Se trata de acercar a los jóvenes a la lectura o de conseguir fotografías con buena afluencia para el balance final de la feria?
Pero las decisiones no terminan ahí. El acceso al pabellón infantil está restringido para adultos que no vayan acompañados de un menor. En una familia con dos padres y un hijo, por ejemplo, solamente uno de los adultos puede ingresar para acompañarlo.
Así que, mientras se busca llenar los espacios con estudiantes que ya rebasaron la edad del público al que están dirigidos, se limita el acceso de familias que sí quieren disfrutar las actividades con sus hijos.
Lo más desconcertante es que no parece haber un problema de espacio: el área permanece prácticamente libre para la circulación.
Una feria del libro debería tener como prioridad acercar la lectura a las personas, no administrar asistentes para que sus pabellones luzcan concurridos. Porque si para presumir que hay público hay que llevar jóvenes a actividades infantiles y, al mismo tiempo, impedir que las familias entren completas, quizá el problema no sea la falta de visitantes, sino la manera de entender para quién se organiza una feria cultural.
Hay algo que debería preocuparnos más allá de cuántos soldados, guardias nacionales y policías tenemos desplegados en Sinaloa: qué tanto ha cambiado el estado que hizo necesaria su presencia.
Porque ya casi superamos los dos años de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa y, aunque las calles se han llenado de uniformes, las condiciones que alimentaron la violencia siguen siendo motivo de preocupación. Así lo advierte Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Hablamos de alrededor de 20 mil agentes federales, operativos, patrullajes y una movilización de recursos públicos que debería traducirse en algo más que presencia. Pero la pregunta sigue siendo dónde están los resultados y, sobre todo, qué se está haciendo para que la historia no vuelva a repetirse.
Loza Ochoa puso sobre la mesa otro asunto que, dijo, suele quedar fuera de los discursos de seguridad: las estructuras económicas que continúan funcionando y que podrían tener vínculos con la economía ilegal. No acusó directamente a un sector, pero dejó el tema sobre la mesa.
Mientras discutimos cuántos elementos hacen falta para recuperar las calles, poco se habla de las condiciones que permiten que las economías ilegales sigan encontrando espacio, de la prevención, de la educación y de las responsabilidades que también corresponden a las instituciones y a la sociedad.
Tampoco podemos dar por recuperada la normalidad porque algunos negocios abran, haya movimiento comercial o las autoridades organicen actividades públicas. La recuperación no se mide señaló, solamente por lo que vuelve a funcionar, sino por lo que deja de ocurrir. Y ahí siguen los asesinatos, las desapariciones y una violencia contra las mujeres que acumuló 72 víctimas entre agosto y octubre, según las cifras expuestas por el titular de la CEDH.
El defensor de derechos humanos tiene razón en algo: no se puede cargar exclusivamente a policías y militares la tarea de devolverle a Sinaloa la tranquilidad que tenía antes del 8 de septiembre de 2024. Pero tampoco se puede utilizar la complejidad del problema como una especie de salvoconducto para que cada institución haga como que la responsabilidad es de alguien más.
Dos años después, la pregunta no debería ser solamente cuántos elementos más necesitamos en las calles, sino qué estamos dispuestos a cambiar para que no tengamos que seguir necesitándolos en estas condiciones.
Porque si las causas permanecen intactas, podemos llenar Sinaloa de uniformes, pero eso no significa que estemos más cerca de la paz.
Pues el asunto de la Feria Ganadera de Culiacán es algo que sigue preocupando mucho a las autoridades locales, estatales y federales, a tal grado de que este jueves nuevamente hicieron un recorrido de supervisión para ver cómo iban a estar al pendiente los 6 mil efectivos que fueron anunciados.
Digamos que las decisiones más difíciles ya se tomaron, al anunciar que se ha cancelado la celebración de los conciertos y presentaciones de decenas de artistas ya no se realizarán en el Palenque de la feria, luego de un ataque a balazos a la fachada y taquillas de la feria, las amenazas en las redes sociales y las otras cancelaciones que se han realizado en el contexto de la crisis de inseguridad a la que aún sobrevivimos por la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa.
Y aunque muchos de ustedes no entenderán qué relación guarda una cosa con la otra, las acciones violentas y mensajes previos han convertido una situación inherente que preocupó a la organización, a tal grado de que fue necesario nuevamente cancelarla.
Por otra parte, el anuncio de los 6 mil efectivos para la realización de la Feria Ganadera Culiacán 2026, pues se insiste en que esto debe ser tomado en cuenta como algo separado de lo del palenque y las autoridades han decidido celebrar las actividades de la tradicional muestra ganadera y del recibimiento de los entusiastas para formar parte de estas actividades, aún y este contexto.
Y la verdad es que entendemos que las ganas del gremio, el ganadero, muy grande en Culiacán y Sinaloa, hayan decidido continuar con sus celebraciones, por los protagonistas, sus amigos y familiares, también habrá miles de familias culiacanenses y de municipios colindantes que quieran recuperar este espacio que ya sentían perdido, para volver a sentir lo que hace tiempo están esperando y disfrutar en familia para crear nuevos recuerdos sobre estas jornadas.
Pero también debe ser responsabilidad de las propias autoridades insistir en que se realizarán estas acciones pero con un evidente y llamativo asterisco, que implica el anuncio de 6 mil elementos para ello.
Al final de cuentas es usted quién tiene la última palabra, tanto el que decida ir a disfrutar de este espectáculo anual, como las exposiciones, la festividad, la tomadera, la fiesta, la degustación de antojitos, los paseos en los juegos mecánicos y la compra de artículos como sombreros y chamarras de piel, pero también será decisión del que no decida ir, por miedo a que en una de esas, pueda atestiguar o sufrir un evento para el que nadie esté preparado, porque garantía al final de cuentas no hay de nada.
¡FOUL!... Tras la impugnación del PRI, los partidos políticos en Sinaloa se repartieron 93.2 millones de financiamiento público para las campañas de 2027... y a Morena le tocan ¡36.8!