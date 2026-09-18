Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Urge que la gira presidencial no se quede en el mero rollo y el despliegue por el Segundo Informe, lo imperativo es que se aborden de manera transparente cuestionamientos centrales que todos nos hacemos: ¿De qué manera los despliegues de la Guardia Nacional, la SSPC y las Fuerzas Armadas pasarán de una presencia disuasiva a la desactivación efectiva completa de los generadores de violencia? ¿Cómo se restablecerá la confianza necesaria para garantizar la movilidad y el comercio con el consecuente desarrollo de la vida económica? ¿Qué plazos concretos de resolución podemos manejar luego de una evaluación real de la situación en Sinaloa?

Esperando a la Presidenta

Todo listo para que este domingo llegue a Culiacán la Presidenta Claudia Sheinbuam, pero el asunto es que ella puede traer un discurso y los sinaloenses queremos otro. Y es que en su Segundo Informe, que es el motivo de esta gira, la verdad es que no abordó mucho el tema de la seguridad y aquí en Sinaloa es lo que urge resolver. Los culichis, los mazatlecos, los escuinapenses, todos los sinaloenses traemos un agotamiento y un temor que no son infundados. Con tristeza vemos que aunque anuncian, y se notan, los operativos y el despliegue de fuerzas de seguridad, de todos modos hay una falta de efectividad percibida, pues su presencia no se ha traducido en un cese efectivo de la violencia. Esto se traduce en un impacto social y económico en la entidad, pues por más que diga o se intente, las actividades no se han reanudado por completo, continúan restricciones de movilidad y de horario, y el golpe al comercio local refleja una crisis que todos percibimos de un modo u otro. Urge que la gira presidencial no se quede en el mero rollo y el despliegue por el Segundo Informe, lo imperativo es que se aborden de manera transparente cuestionamientos centrales que todos nos hacemos: ¿De qué manera los despliegues de la Guardia Nacional, la SSPC y las Fuerzas Armadas pasarán de una presencia disuasiva a la desactivación efectiva completa de los generadores de violencia? ¿Cómo se restablecerá la confianza necesaria para garantizar la movilidad y el comercio con el consecuente desarrollo de la vida económica? ¿Qué plazos concretos de resolución podemos manejar luego de una evaluación real de la situación en Sinaloa? Y es que hasta ahora, las acciones implementadas lucen insuficientes ante la capacidad de maniobra de los generadores de violencia. La estrategia disuasiva se percibe desgastada; la población no busca explicaciones sobre las causas estructurales del problema a largo plazo, sino un plan operativo con metas de corto y mediano plazo que devuelva la tranquilidad inmediata a las colonias y sindicaturas. Ojalá que la visita presidencial nos traiga algo de esperanza, nos urge.

Liquidados y reinstalados

Vaya noticia que generaron seis empleados del primer nivel del Gobierno de Mazatlán, pues hace más de dos meses que renunciaron a la administración del Gobierno municipal para acompañar a Estrella Palacios Domínguez en el proceso interno de Morena para designar a la persona que coordinaría el Comité Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación, en el cual fue elegida Imelda Castro. Por la terminación de las relaciones laborales de este grupo de seis empleados de Estrella Palacios, el Ayuntamiento pagó en conjunto 240 mil 698.49 pesos mediante finiquitos y una liquidación, Sin embargo, tras la reincorporación de la Alcaldesa, también los seis empleados regresaron a las áreas donde se desempeñaban antes de presentar sus renuncias. Estrella Palacios los reinstaló en el grupo cercano a ella y retomaron sus cargos que habían dejado. Según los datos de la cuenta pública de julio, Yenise Elvira Tinoco Sotomayor, que era la secretaria de Presidencia, recibió 83 mil 172.47 pesos por renuncia voluntaria; María Fernanda Arreola Valdez, secretaria particular, recibió 40 mil 754.99 pesos; María Ofelia Chiquete Hernández, secretaria ejecutiva, obtuvo 34 mil 679.58 pesos, además de que en agosto se registró el pago de 60 mil 913.11 pesos a Brian Omar Toledo Chavarín, coordinador de Videos adscrito a Comunicación Social; Mario González Suárez, estratega digital, recibió 11 mil 322.97 pesos, mientras que al fotógrafo Jesús Rosendo Moreno Ramírez se le pagaron 9 mil 855.37 pesos. Y cree qué pasó, amigo lector, pues ahora con el regreso de Estrella Palacios al cargo de Alcaldesa de Mazatlán, también regresaron estos seis empleados y la Presidenta municipal lo integró otra vez a sus mismos puestos. Ahora está la polémica de que si es legal y ético esta maniobra, que defiende Estrella Palacios, o deben regresar el finiquito o no seguir en el mismo puesto. Estaremos muy al pendiente de este tema.

¿Y la Policía Municipal de Mazatlán?

Si en agosto casi ni se vieron, menos en lo que va del septiembre. La presencia de la Policía Municipal de Mazatlán se ha visto casi nula en calles y avenidas del puerto y no se diga en la zona rural. Salvo el recorrido del nuevo grupo creado llamado Fuerza de Reacción Interinstitucional, que anda en convoy de cuatro a cinco patrullas, el resto no se ve patrullando. Quizás se atienen a que miles de elementos federales patrullas Mazatlán para tratar de combatir la inseguridad. Lo que sí reaparecieron en el puerto son los retenes militares y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se han visto por varios puntos, como el de la noche del pasado miércoles en el crucero de las avenidas Juan Pablo II y Río Grijalva, donde hasta a los taxis revisaban de pies a cabeza en el combate del robo de vehículos. También se observan “semi retenes” militares en calles aledañas a las principales avenidas, tal vez para que les sacan la vuelta, y decimos semi porque no detienen a todos los autos pero sí están en guardia y vigilando a todo el que pase.

¿Y cuánto costaron los artistas?