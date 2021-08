“Luis Carlos es un joven de 16 años que ya casi cumple un mes desaparecido, caso del que hay testigos que señalan que fue la Policía Municipal la que se lo llevó y luego negaron la detención”.

En Navolato las cosas no cambian con la seguridad pública y la autoridad que prefiere no voltear a ver el desastre que ocurre.

El Congreso de Sinaloa ya se dio por enterado que el ex Magistrado Enrique Inzunza Cázarez fue separado de su cargo por petición personal, ahora falta que se tengan las propuestas para que se encuentre a la persona que lo sustituya.

Una de las funciones de la Diputación Permanente es despachar estos asuntos. En la sesión extraordinaria de hoy se notificará lo mismo, pero al resto de la legislatura.

Se puede llamar a cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias para resolver lo que atañe la legislatura que está de salida.

El Pleno por primera vez con mayoría de izquierda, morenista, quedó a deber en diferentes asuntos, como la agenda progresista que tenían en campaña.

Se les presentó una iniciativa ya hecha nada más para que la revisaran y expidieran: la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, la cual dejaron de lado.

Así también hubo la esperanza de que una vez que Yeraldine Bonilla Valverde y Pedro Villegas Lobo presentaron iniciativas a favor de la descriminalización de las mujeres al decidir sobre su propio cuerpo, se retomara el tema y se avanzara, pero no fue así.

Lo bueno es que desde el Judicial se obligó a que aprobaran el matrimonio igualitario, si no quedaría también como deuda. No se trata de demeritar las acciones que hubo, recordando que el PRI u otros partidos no prometieron la agenda que Morena anunciaba y es ahí el problema, que quedó a deber y al final de cuentas no eran tan diferentes.