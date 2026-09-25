Casi un año después de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, la FGR llamó a comparecer a Ricardo Jesús ‘El Pity’ Velarde Cárdenas e Isaac Aguayo Roacho.Velarde, ex Secretario de Economía y empresario mazatleco vinculado a la estructura empresarial de Terraza Valentinos, lugar donde Carlos Emilio fue visto por última vez. Aguayo, Vicefiscal de la Zona Sur, estuvo relacionado con la investigación cuando ésta estaba en manos de la Fiscalía estatal.

¿Dónde está Carlos Emilio?

Casi un año después de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, la FGR llamó a comparecer a Ricardo Jesús “El Pity” Velarde Cárdenas e Isaac Aguayo Roacho.Velarde, ex Secretario de Economía y empresario mazatleco vinculado a la estructura empresarial de Terraza Valentinos, lugar donde Carlos Emilio fue visto por última vez.

Aguayo, Vicefiscal de la Zona Sur, estuvo relacionado con la investigación cuando ésta estaba en manos de la Fiscalía estatal.La pregunta inevitable es sencilla: ¿por qué hasta ahora?

La madre de Carlos Emilio, Brenda Valenzuela Gil, confirmó que la comparecencia de Velarde ya ocurrió y que, según información preliminar, habría dicho no tener información sobre la desaparición y se habría reservado responder algunos cuestionamientos.

Casi un año después, la familia sigue sin saber dónde está Carlos Emilio.Y mientras las autoridades acumulan diligencias, la pregunta que importa sigue siendo la misma: ¿Dónde está?



Protocolos que no están frenando al gusano

Mucho protocolo, mucha vigilancia y mucha atención, pero el gusano barrenador sigue avanzando.

Sinaloa ya es el tercer estado del País con más casos activos y la infestación alcanzó 17 de los 20 municipios. Es decir, prácticamente tres de cada cuatro municipios sinaloenses ya tienen presencia del parásito.

Culiacán concentra la mayor cantidad, con 45 casos, pero el problema está lejos de quedarse ahí. Rosario suma 13, Mazatlán 12, Cosalá 11 y Concordia 9. Y la lista sigue municipio tras municipio.Como si esto no fuera suficiente, ahora también aparecen casos en perros.

El Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, reconoció alrededor de 25 casos en animales de compañía, principalmente en Culiacán y hacia el sur del municipio.

La explicación oficial es que las autoridades permanecen atentas al comportamiento de la infestación y que los animales son atendidos cuando se detectan.

Muy bien.

El problema es que estar atentos no parece estar alcanzando.Porque mientras las autoridades hablan de vigilancia y protocolos, los casos se multiplican y el gusano barrenador ya prácticamente recorrió el estado.

Y aquí está el verdadero problema: un protocolo puede existir en el papel, pero su eficacia se mide en el campo.Si la infestación ya llegó a 17 municipios y ahora también afecta a perros, la pregunta no es si las autoridades tienen un protocolo.

La pregunta es si ese protocolo está funcionando.

Porque hasta ahora, los números dicen que el gusano barrenador sigue avanzando.



El Parque 87 no son sólo los árboles

Algo llamó la atención de lo que explicó el director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Culiacán sobre los árboles que retiraron del Parque 87 para la construcción de una cancha inclusiva del Gobierno municipal. Habló del trasplante, del dictamen favorable y de que no se había dañado ninguna especie. Pero poco más.

Y ojo, los árboles sí importan. Mucho. No estamos hablando de plantitas recién sembradas. Son ejemplares que llevan años ahí, algunos probablemente décadas, y que ya forman parte de ese espacio: dan sombra, ayudan a bajar la temperatura y también sostienen otras formas de vida.

Por eso también resulta extraño que, cuando se le preguntó qué especies habían retirado, el director no pudiera decirlo. Respondió que eran variadas y que ese dato lo podía dar Parques y Jardines.

Si Medio Ambiente revisó y avaló el procedimiento, lo mínimo sería saber qué árboles fueron los que se movieron. No parece un detalle menor cuando justamente se está defendiendo que el procedimiento fue correcto.

Y hay otra cosa que quedó todavía más presente. Cuando estuvimos en el Parque 87, mientras los camiones retiraban los árboles, se vio a las iguanas correr entre la maquinaria y los trabajadores. Ahí estaban, porque ese también es su espacio.

No sabemos qué pasó después con ellas. Tampoco si hubo algún procedimiento para protegerlas durante los trabajos. El problema no es escoger entre los árboles, las iguanas o la cancha inclusiva. Los árboles tienen valor y la obra puede tenerlo también. La cuestión es qué tanto se cuidó todo lo que ya existía en ese lugar antes de empezar a mover las cosas.

Trasplantar un árbol no es lo mismo que conservar intacto el espacio donde llevaba décadas creciendo y sembrar otros después tampoco hace que los nuevos tengan, de un día para otro, la sombra, el tamaño o las funciones de los que ya estaban.

Quizá eso es lo que le falta explicar al Ayuntamiento: no solamente cuántos árboles movió y cuántos va a plantar, sino qué pasó con el espacio que había antes de que llegaran los camiones.



Anoche

Cuando los culichis empiezan a agarrar confianza para empezar a salir un poco más por las noches... ayer el día cerró con un ataque a balazos en el interior de un reconocido restaurante de la capital sinaloense. La agresión dejó un muerto y siete heridos.Ahí se la dejamos...



¡FOUL!... Estrella Palacios, Alcaldesa de Mazatlán, dijo sobre la red de drenaje: “Reconozco públicamente que hay un rezago. Todos lo sabemos, los mazatlecos sabemos”. La cosa es que unos saben más que otros pues...