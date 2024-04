La intención del nuevo asesor jurídico, éste de verdad y no como los paleros de José Ramón Bonilla, actual director de la Facultad de Derecho de la UAS en Mazatlán, y Yamir Valdez, que como un automóvil en un techo, nadie sabe cómo llegó ahí y hoy es el abogado general de la UAS, es que a la carpeta de investigación se añadan datos como nombramientos de los integrantes del Comité de Adquisiciones del periodo de Juan Eulogio Guerra Liera y copias del auxiliar contable del proveedor Sergio Cháidez Monarrez, notas de entrega de los productos, facturas o copia del nombramiento de Guerra Liera como Rector.

Insistirá Fiscalía en investigación por compra de tortillas en la UAS

Pese a la intención de posponer de nuevo una audiencia pública, la pandilla que se cree dueña de la UAS tuvo que chutarse cómo el juez ignoró la absurda solicitud porque a alguien se le ocurrió cambiar por enésima vez de abogado.

Pero lo que sí aprobó fue la petición del nuevo asesor jurídico de la UAS, para reactivar la investigación por el caso de la compra irregular de tortillas y derivados del maíz y agregar información al expediente hasta el 14 de julio.

La audiencia duró casi tres horas, en la que el juez tuvo que escuchar los intentos de reventar el proceso de los abogados de los ex funcionarios de la UAS acusados, entre ellos del mismo Jesús Madueña Molina, Rector separado del cargo.

La intención del nuevo asesor jurídico, éste de verdad y no como los paleros de José Ramón Bonilla, actual director de la Facultad de Derecho de la UAS en Mazatlán, y Yamir Valdez, que como un automóvil en un techo, nadie sabe cómo llegó ahí y hoy es el abogado general de la UAS, es que a la carpeta de investigación se añadan datos como nombramientos de los integrantes del Comité de Adquisiciones del periodo de Juan Eulogio Guerra Liera y copias del auxiliar contable del proveedor Sergio Cháidez Monarrez, notas de entrega de los productos, facturas o copia del nombramiento de Guerra Liera como Rector.

Con esto, una vez más la justicia le puso una recordada a esta raza abusadora de la UAS, que por muchos años pensó que podían hacer lo que les diera la gana sin consecuencias. Y por primera vez se toparon y sintieron lo que es un NO.

Por cierto, ¿quién cree que fue el ex trabajador universitario que revocó a sus abogados para reventar la audiencia de ayer? Exacto, el hijo del patrón de ese grupo, el hijo del ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda.

‘Ahora huele a los traidores’

Ya lo había gritado el ex Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres el pasado 14 de marzo durante su reaparición en los pasillos del Ayuntamiento de Mazatlán.

Ese día declaró ante los medios que buscará ser candidato a una diputación local, para desde esa posición ir por el Gobernador Rubén Rocha Moya, el Alcalde Édgar González Zataráin, y otros “traidores”, entre ellos la ex Oficial Mayor, Nayla Adilene Velarde Narváez, quien se convirtió en su aliada en los manejos que hizo durante su gestión municipal y fue parte del Comité de Adquisiciones para la compra millonaria de las luminarias; además del ex responsable de Bienestar Social, Tonatiuh Guerra Martinez.

“Ahora huelo a los traidores, hay muchos, hicieron un equipo para traicionarme, Nayla, el de Bienestar Social, son varios, los contó él, tengo la grabación que la voy a sacar en su momento”.

Y precisamente ayer jueves, a petición de la Fiscalía General del Estado y en acuerdo con imputados, Nayla Adilene Velarde Narvaez y Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, ex Oficial Mayor y ex Regidor respectivamente, ex integrantes de la administración de “El Químico”, fueron liberados del proceso penal por desempeño irregular de la función pública.

Los fiscales expusieron que ambos imputados declararon y aportaron a la investigación, y dichas aportaciones revelaron hechos más graves de los que la Fiscalía les acusó para vincularlos a proceso.

Los dos señalaron que “El Químico” fue el principal interesado en cerrar el acuerdo por las luminarias, y aunque ellos aseguraron que intentaron convencerlo de licitar, Benítez Torres les forzó a autorizar la adjudicación directa.

Y ayer mismo, Benítez Torres sufrió un revés en el juicio de amparo 730/2023 del Juzgado Tercero, referente a la vinculación a proceso dictada el 6 de junio del año pasado por la presunta adquisición irregular de vehículos que rifó en un evento del Día de las Madres en 2022.

La parafernalia romerista

Toda una romería armó Guillermo Romero ayer con su registro simulado ante las autoridades electorales. Y decimos simulado porque en realidad no se registró como candidato a la Alcaldía de Mazatlán ya que su registro formal lo deberá hacer en Culiacán ante el Instituto Electoral del Estado.

Pero aprovechó para mostrar músculo: poco más de 2 mil personas entre militantes y simpatizantes de la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa lo acompañaron la tarde de ayer jueves a la presentación de su planilla ante el Consejo Municipal Electoral en busca de la Alcaldía de Mazatlán.

Decenas de personas se concentraron frente a las instalaciones de dicho Consejo Electoral, por lo que se cerró a la circulación vehicular un tramo de la Avenida Pesqueira, y un carril de la Avenida Juan Carrasco, de la Colonia Shimizu, asentamiento humano donde precisamente nació y vivió por 20 años el empresario Romero Rodríguez.

Aunque el propio aspirante y dirigentes partidistas que lo acompañaron aseguraron que ya fue su registro, la presidenta del Consejo Municipal Electoral, Ada Palafox Villalobos, dijo que no se trató de un registro, sino de la presentación de la planilla y en su momento en Instituto Electoral del Estado de Sinaloa determinará a más tardar el 11 de abril si los aspirantes cumplen con todos los requisitos para el registro como candidatos y quienes sean aprobados podrán iniciar campaña el 15 del mes en curso.

Con música de banda y animadores, entre ellos un payaso, los centenares de asistentes esperaron la salida de Romero Rodríguez y acompañantes para dirigirse a ellos.

El aspirante a la candidatura a la Presidencia Municipal de Mazatlán estuvo acompañado por el líder nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, así como de las dirigencias estatales del PAN, del PRI, el PRD y el PAS.

El empresario hotelero fue arropado también por los candidatos al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, Paloma Sánchez y Eduardo Ortiz, así como los aspirantes a diputaciones federales por los Distritos 01 y 96, Juan Alfonso Mejía López y Germán Escobar Manjarrez, y hasta por el Senador Mario Zamora, entre otros.

Los políticos amarran chamba

Siguiendo en el tono de la política, al parecer a todos nos ha quedado claro que aquellos que asumen el liderazgo de un partido político tienen por encima de las convicciones partidista el afán de mantenerse en el control del poder.

Y ha quedado claro en lo que ha pasado en el actual proceso electoral, donde los dirigentes de partidos como el PRI, PAN y PRD han buscado asegurarse posiciones que les permitan llegar a puestos de elección popular sin el menor esfuerzo como si lo llegan a hacer los militantes que realmente creen en lo que el partido representa.

Recordemos por ejemplo lo que decidieron las dirigencias nacionales, con “Alito” Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, quienes se colocaron en las primeras posiciones para llegar al Senado de la República por la vía de la representación proporcional, “pluris” pues.

Y algo de eso se está replicando en Sinaloa, donde hasta ahora, las dirigentes del PRI y PAN, Paola Gárate Valenzuela y Roxana Valdez Rubio, se encuentran hasta ahora encabezando las listas para llegar al Congreso del Estado también en una posición pluri.

Esa es la bronca de la partidocracia, que las figuras de poder buscan mantenerse en posiciones de control para seguir conservando cierta influencia, aún cuando las convicciones e ideologías se sigan difuminando.

