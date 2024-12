Siguiendo la analogía de Miguel Calderón, este gran barco llamado Sinaloa lleva meses hundiéndose en una crisis de seguridad que, aunque los funcionarios del Estado quieran romantizar con la fortaleza y resiliencia de sus habitantes, el desgaste es demasiado, incluso, para un pueblo tan luchador.

Una lancha de esperanza

Aunque no nos duró demasiado la buena novedad, ya quedó al menos el el dato de que el 16 de diciembre no se registraron homicidios en Sinaloa, ni por registros periodísticos ni por las autoridades, justo cuando se cumplen 100 días de la frustrante espiral de violencia que vivimos.

La pista y el gesto de hielo

Y no, casi 4 millones no van a cambiar sustancialmente muchas cosas, pero sin duda le servirían bastante a miles de familia afectadas de una u otra manera por esta crisis.

Y es que el año pasado la Comisión de Víctimas del Gobierno de Sinaloa cerró el año con un déficit millonario, pues al no ser una dependencia respetada por los funcionarios estatales o diputados locales no le dieron la altura y le asignaron recursos con los que difícilmente pudo operar.

De a peso el kilo

de naranja

Por ahí nos enteramos que el antes inexistente partido Movimiento Ciudadano, ahora se convirtió el más peleado después de que el prianismo acabara en el subsuelo en la jornada electoral en el mes de junio.

Traído a la vida por un priista y su mano derecha, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, el movimiento naranja pretende agarrar fuerza ahora con un nuevo líder o lideresa.

Viendo el éxito no obtenido, y que lo dejaron solo (hay que decirlo), nos contó un pajarito que dice Pío, que el empresario y ex candidato a Diputado federal, Sergio Esquer Peiro, anda tocando las puertas que parecen correctas para dirigir Movimiento Ciudadano en Sinaloa, lo que no sabemos es si era un madruguete a su tocayo, y a la ex candidata al Senado, Fernanda Rivera, quien también anda tocando otras puertas aprovechando lo que hizo durante la campaña como abanderada naranja, y dicho sea de paso, les aseguró las curules a Sergio Torres y Ely Montoya.

Veremos de a cuánto se ponen los naranjazos por esa dirigencia, porque da mucho frío vivir fuera del presupuesto, y tampoco se trata de andar tirando el dinero con partidos que ni revueltos levantan el evento, junta más gente un atropellado.