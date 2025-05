Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Cierto es que sobre aviso no hay engaño, porque en la sesión del pasado jueves, cuando Yeraldine Bonilla mandó a apagarle los micrófonos de la tribuna con base en una Ley sacada de Narnia, Gárate Valenzuela ya dijo que llevaría sus medios para que la escucharan, y para mala fortuna de la raza que tiene negocio en el Poder Legislativo, cumplió con su palabra.

Si no es Chana, es Juana

Y seguido de esto, salió la doctora María Teresa Guerra Ochoa a dar una postura de parte del grupo mayoritario para decir que no caen en prácticas de censura. Y nomás le faltó decir que si ellos censuraran a la oposición, no dejarían que “El Cholo” Torres termine por derrumbar la carrera política del director del Zoológico de Culiacán, José María Casanova .

Será el sereno, pero la Diputada Yeraldine no se presentó a la sesión de este martes y por tanto no presidió la Mesa Directiva, pero quien sí acudió, y con muchas ganas de hacer amigos, fue la Diputada Paola Gárate.

Quieren clases a

distancia... de la violencia

En la ETI 64 la comunidad educativa se organizó para exigirle a la Secretaría de Educación Pública y Cultura enviar a clases a distancia ante la violencia que está presente en el entorno y que impide que los niños y niñas asistan a clases.

De acuerdo con los docentes y el director, a la escuela asiste una quinta parte de la matrícula y es difícil llevar el plan escolar pues es imposible que los docentes atiendan de manera presencial y a distancia.

Este es un ejemplo de muchos planteles educativos que lidian con la inseguridad, ante el descuido por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa que había prometido proximidad en las escuelas y desde enero ya no se asoman a los planteles. Tal vez, cuando el plan de proximidad se prometió en septiembre de 2024 no pensaron que la crisis se extendiera más de 8 meses, por lo que hacer promesas vacías parecía salir gratis pero ya vemos que no..

Sobre este tema se ha buscado a la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa desde el 12 de mayo y no ha existido respuesta.

En realidad, la insistencia del Gobierno de Sinaloa de no mandar a clases a distancia lleva la intención de que no se detenga la economía en el estado, pues si los niños no salen de sus casas no gastarán dinero en traslados y en las tienditas, lo que representa varios millones de pesos en todo el estado al día.

Lo último se entiende, pero el Gobierno estatal debe ajustar el plan de seguridad para que los niños y niñas lleguen seguros a los planteles, así como realizar periódicamente exámenes de evaluación extraordinarias para analizar el golpe a las carreras educativas que está dejando la crisis de seguridad, pero esto último parece no importarle a la titular de Educación en Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla.