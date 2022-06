Los ‘pecados’ cometidos por el Alcalde porteño en lo que tiene que ver con compras de luminarias en un esquema que presume corrupción y el ruido que esto ha generado, lo ponen en la ruta directa del desafuero, si se confirma que la actuación del Comité de Adquisiciones daña las finanzas del municipio.

Estrada de cara en las redes

Volver a la Alcaldía no es posible, ya hasta en el Periódico Oficial del Estado se publicó que Juan de Dios Gámez , el llamado Alcalde sustituto durará hasta 2024.

Y bien que aprendió a moverse en redes Estrada , ya que hablando claro, dice que él no ha cometido ningún delito.

El ex Alcalde dice que la Fiscalía le negó los expedientes para poder armar su defensa, por lo que será hoy cuando la dependencia los tenga listos.

Una semana decisiva para el ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro , en su proceso ante la Fiscalía General del Estado para que se presente ante un juez el 23 y 24 de junio.

El espaldarazo

Rocha Moya, ¿para qué enojarse?

Lo que el Estado debe garantizar es el no desplazamiento, seguridad en sus comunidades, esquemas de producción en los poblados, solo así este problema puede tener solución y no incrementarse.

Lo que no debe obviar el Gobernador es que los desplazados están desesperados porque no ven que se cumplan en su totalidad las necesidades que mejoren sus condiciones de vida.

Otro viajecito

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció otro viaje a Estados Unidos, ahora, dizque para ver un equipo de tratamiento de basura.

Será otro viaje, quizá, que no traerá resultados para el puerto. ¿Porqué? Recordemos nomás las famosas 500 mil vacunas contra el Covid-19 que prometió traer en donación, las cuales quedaron en el limbo.

Según sus dichos, se trata de una fábrica de reciclaje que no le costaría al Gobierno municipal, pues la ganancia de la empresa es el reciclaje de la basura.

Sin embargo, el problema de la basura en el puerto se ha salido de control, pues solo basta ver los dos incendios que se registraron en la semana que acabó, lo que habla de la imperante necesidad de construir un relleno sanitario, pero nadie le quiere entrar al asunto porque eso no genera votos, no es estético y, desde luego, no se puede presumir.

El daño ecológico que el basurón actual genera lleva años, quizá las consecuencias aún no se vean ni se sientan, pero el impacto llegará...