Propuestas sin dimensión

¿Usted sabía que hay campañas electorales? Sí, justo estamos en periodo de campañas, y cuesta mucho darse cuenta pues desde hace muchos años Sinaloa no vivía una campaña electoral tan vacía, tan insípida y tan insignificante como la que se está desarrollando.

Y por supuesto que estamos mejor con unas elecciones aburridas que unas manchadas de sangre como ya se ha registrado en diferentes estados de la República, digo, acá la cosa no está en plena paz pues ya hay candidatos y candidatas solicitando protección y no olvidemos la retención ilegal por días de un candidato a Regidor por el PAS.

Pero las campañas son aburridas en el sentido de que no hay nada nuevo ni en la forma ni en el fondo. Muchos de los personajes que están buscando el hueso son reciclados, las propuestas carecen de dimensión, y no hay mucha empatía de la gente por los candidatos y candidatas locales.

Aunque va de gane según las encuestas, a Enrique Inzunza Cázarez se le ve todavía lejos de conectar con la gente, pues ha estado en cargos en los que no era necesario conocer al pueblo ni mostrar carisma.

Y Juan de Dios Gámez Mendívil, candidato a la Alcaldía de Culiacán, prometiendo servicios públicos básicos si votan por él. Que va a poner agua, que va a poner luz, que va a pavimentar... ¿pues que no era él el Presidente Municipal y ya era su trabajo hacerlo? Eso sí, desde hace meses que andaba encampañado pavimentando tramos de calles por todo Culiacán para hacer un evento cada semana y ensayar cómo hablar ante el público.

Y el PRI-PAN-PRD no se queda atrás, pues a Paloma Sánchez Ramos nada más la vemos en espectaculares pagados a pseudorevistas políticas muy sonriente, pero no hay una estrategia de comunicación política más allá de ofrecer entrevistas.

Y Erika Sánchez, candidata a la Presidencia Municipal de Culiacán, que aunque trae una agenda bien intensa no se ve que esté levantando un gran movimiento. Aunque en el discurso todos los del Frente repiten los mantras diseñados por El Maestro y la cúpula uaseña acusada de corrupción.

Pero para andar corrigiendo a la prensa sí son muy buenos, pues Merary Villegas Sánchez, candidata de Morena por una diputación federal, ofreció la semana pasada una conferencia de prensa en la que por unos minutos reclamó que los medios no son parejos y no dan cobertura a todos los candidatos. ¿Será que no se dan cuenta que sus equipos de comunicación están de adorno?

Pero bueno, independiente de la exposición mediática, son las propuestas las que carecen de impacto, de todos los candidatos y candidatas.

A Morena no le conviene dormirse en sus laureles pues si la gente no sale a votar para mantenerlos, sí saldrán a votar para sacarlos del gobierno y quién sabe y el Frente les dé una sorpresa en algún distrito o municipio.

Promesas y promesas

Siguiendo con el tema, pero en relación a lo que ofrecen, lo que se ve es que sin distinción de razas, todos los políticos del estado han estado promoviendo, como en los tiempos más rancios, las mismas propuestas nefastas de siempre, ¿cómo se les ocurre promover propuestas que de entrada son responsabilidades de facto?

Quién, ahora mismo, les va a creer el cuento de que ahora sí van a solucionar el tema de la basura, el tema del agua, el tema de la inseguridad, el tema de falta de oportunidades para los morros.

A estas alturas, deberían replantearse la idea de si verdaderamente quieren un cambio sincero en el país, en el estado o en las comunidades o simplemente están siguiendo de manera locuaz lo que nos han enseñado todos los demás partidos políticos.

El INE debería prohibir que se juegue de esa manera en contra de la población y los servicios que por derecho nos corresponden, porque si van a seguir entrado cientos de candidatos con ideas tan mediocres con un presupuesto exagerado para campañas donde humillan de manera tajante a quienes quieren representar, por eso luego la población se desencanta tanto de los políticos y luego se batalla para que salgan a votar.

Huele mal en Tránsito

El accidente del pasado martes en la tarde-noche en Mazatlán donde falleció Ana Citlaly, estudiante de Comercio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS, tras ser arrollada por un camión urbano ruta Lomas de Ébano, sigue dejando muchas dudas, sobre todo por la relación de amigos que hay entre los transportistas con los elementos de Tránsito.

Y es que no es el primero ni el único accidente donde el parte de accidente no queda claro.

En este caso sigue la duda si el chofer del camión urbano se paró y se entregó a la Policía de Tránsito o lo detuvieron para deslindar responsabilidades.

Incluso el Vicefiscal en la zona sur reveló que ellos integran la carpeta de investigación, pero Tránsito debe aclarar si detuvo o no al camionero.

Y es que es de todo sabidos que dentro de las organizaciones de transportistas, llámese camiones urbanos, taxis rojo o verde, pulmonía, aurigas y demás, hay “delegados” que su función no es solo choferear, sino que tienen que llegar al lugar del accidente para “arreglar” los hechos, claro todo a su favor, pero no de a gratis.

Esperemos que el Alcalde Édgar González Zataráin voltee a esta corporación de vialidad y pida una investigación de hechos en muchos casos, porque de que hay dinero de por medio, lo hay.

Y hoy prometen despejar dudas

Tras estos hechos y miles de dudas donde falleció la joven estudiante de 23 años frente a la Secundaria 6, en Mazatlán, la Alianza de Camiones Urbanos y Suburbanos de Mazatlán convocó a una rueda de prensa en su auditorio para hoy lunes a las 10:30 horas.

De acuerdo a una invitación para esta rueda de prensa, estarán presentes directivos de la Alianza, compañeros de Ana Citlaly (la estudiante que falleció) y el asesor de Seguros Anna, quien lleva el trámite de ese asunto.

Prometen aclarar todas dudas sobre el tema.

